ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢3»î¹çÏ¢Â³ º£µ¨20ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á¤ÇÁ°Æü¤«¤é5ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¡¡2²ó¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼»°ÎÝÂÇ¡¢1²óÆóÎÝÂÇ¢ª¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÀèÀ©2¥é¥ó
¢£MLB¡¡¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¼¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡¢¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡Ê31¡Ë¤¬Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ë¡È1ÈÖ¡¦DH¡É¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢2²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ë±¦Å¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢3»î¹çÏ¢Â³¡¢º£µ¨20ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤µ¤é¤ËÁ°Æü2Æü¤«¤éº£µ¨ºÇÄ¹¤Î5ÂÇÀÊÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Á°Æü1Æü¤Ïº£µ¨5ÅÙÌÜ¤Î3°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂÇÎ¨¤¬.289¤Ë¾å¾º¡¢Ä¾¶á5»î¹ç¤Ç22ÂÇ¿ô10°ÂÂÇ¡¢ÂÇÎ¨¤Ï.455¤È¹¥Ä´¡£¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀèÈ¯¤Ïº£µ¨7¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ëM.¥½¥í¥«¡Ê28¡Ë¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ2»Íµå2»°¿¶¤ÈÂÐÀï¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤¬¶ì¼ê¤ÊÅê¼ê¡£
1²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂª¤¨¡¢±¦ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£ÂçÃ«¤Î6»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ë¤È¡¢1»àÆóÎÝ¤«¤é3ÈÖ¡¦F.¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¡Ê36¡Ë¤Ë2¥é¥óËÜÎÝÂÇ¤¬Èô¤Ó½Ð¤·ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¡£
2²ó¡¢1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¡¢1µåÌÜ¤Î¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ËÂÎÀª¤ò¤ä¤äÊø¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¾å¼ê¤¯¥Ð¥Ã¥È¤Ë¾è¤»¤Æ¥é¥¤¥ÈÀþ¤Ø2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¡£º£µ¨2ËÜÌÜ¤Î¥¹¥ê¡¼¥Ù¡¼¥¹¤ÇÂÇÎ¨¤Ï.296¤È3³äÌÜÁ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï0¡¼4¤È¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£