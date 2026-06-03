2026Ç¯6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë MLB ¥Ä¥¤¥ó¥º vs W¥½¥Ã¥¯¥¹ »î¹ç·ë²Ì
³«ºÅ¡§2026.6.3
²ñ¾ì¡§¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É
·ë²Ì¡§[¥Ä¥¤¥ó¥º] 6 - 4 [W¥½¥Ã¥¯¥¹]
¡¡MLB¤Î»î¹ç¤¬3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¿ー¥²¥Ã¥È¡¦¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥º¤ÈW¥½¥Ã¥¯¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Ä¥¤¥ó¥º¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¥³¥Êー¡¦¥×¥ê－¥ê¥Ã¥×¡¢ÂÐ¤¹¤ëW¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¥Çー¥Ó¥¹¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¤Ç»î¹ç¤Ï³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡3²óÉ½¡¢2ÎÝ¥é¥ó¥Êー¥ë¥¤¥¹¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥¢¥¯ー¥Ë¥ã ÅðÎÝÀ®¸ù ¤µ¤é¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥ãー¤¬°Á÷µå¤ÇW¥½¥Ã¥¯¥¹ÆÀÅÀ MIN 0-1 CWS¡¢3ÈÖ ¥ß¥²¥ë¡¦¥Ð¥ë¥¬¥¹ 2µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤ÇW¥½¥Ã¥¯¥¹ÆÀÅÀ MIN 0-3 CWS
¡¡3²óÎ¢¡¢2ÈÖ ¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥êー 3µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥ºÆÀÅÀ MIN 1-3 CWS
¡¡4²óÎ¢¡¢7ÈÖ ¥ëー¥¯¡¦¥ー¥·¥ã¥ë 2µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥ºÆÀÅÀ MIN 2-3 CWS¡¢8ÈÖ ¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¡¦¥°¥ì¥¤ 5µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥ºÆÀÅÀ MIN 4-3 CWS¡¢9ÈÖ ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó 4µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥é¥¤¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥ºÆÀÅÀ MIN 5-3 CWS
¡¡5²óÎ¢¡¢7ÈÖ ¥ëー¥¯¡¦¥ー¥·¥ã¥ë 2µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥ºÆÀÅÀ MIN 6-3 CWS
¡¡7²óÉ½¡¢1ÈÖ ¥Á¥§ー¥¹¡¦¥Þ¥¤¥É¥í¥¹ 4µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥µー¥É¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤ÇW¥½¥Ã¥¯¥¹ÆÀÅÀ MIN 6-4 CWS
¡¡»î¹ç¤Ï6ÂÐ4¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¾¡¤ÁÅê¼ê¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥³¥Êー¡¦¥×¥ê－¥ê¥Ã¥×¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç2¾¡3ÇÔ0S¡£Éé¤±Åê¼ê¤ÏW¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Çー¥Ó¥¹¡¦¥Þー¥Æ¥£¥ó¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç8¾¡2ÇÔ0S¡£¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¥´¥á¥¹¤Ë¥»ー¥Ö¤¬¤Ä¤¡¢0¾¡0ÇÔ4S¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-06-03 11:28:17 ¹¹¿·