¡ÚÂæÉ÷6¹æ¡Û´ØÅì¤ËºÇÀÜ¶á¡¡¼óÅÔ·÷¤Î¶õ¤ÎÊØ¤äÅ´Æ»¤Ë±Æ¶Á
ÂæÉ÷6¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ç¼óÅÔ·÷¤Î¶õ¤ÎÊØ¤äÅ´Æ»¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤ÎÊØ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¹ñÆâÀþ¤Ç¤Ï¡¢±©ÅÄ¶õ¹Á¤ÎÈ¯ÃåÊØ¤Ê¤ÉÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ç292ÊØ¡¢Á´Æü¶õ¤Ç232ÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝÀþ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¹Ò¶õ¤Ç37ÊØ¡¢Á´Æü¶õ¤Ç55ÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢3Æü¤À¤±¤Ç¤ª¤è¤½8Ëü¿Í¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å´Æ»¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£JRÅì³¤¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ï»ÏÈ¯¤«¤éÊ¿¾ïÄÌ¤ê±¿¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¡¢±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤ä±¿µÙ¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
JRÅìÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢»³¼êÀþ¤Ç³°²ó¤ê¡¦Æâ²ó¤ê¤ÇÂç±«¤Î±Æ¶Á¤ÇÂ®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÃÙ¤ì¤¬È¯À¸¤·¡¢¿¶¤êÂØ¤¨Í¢Á÷¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²£¿Ü²ìÀþ¤Ç¤Ï¡¢¿à»Ò¡Áµ×Î¤ÉÍ±Ø´Ö¤Î¾å²¼Àþ¤Ç±¿Å¾¸«¹ç¤ï¤»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åì³¤Æ»Àþ¤Ç¤Ï¡¢¾®ÅÄ¸¶¡ÁÇ®³¤±Ø´Ö¤Ç»ÏÈ¯¤«¤é±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åìµþ¡Á¾®ÅÄ¸¶±Ø´Ö¤Ç¤â°ìÉôÎó¼Ö¤Ë±¿µÙ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£