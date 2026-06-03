¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ê¥¤¥À¡¼¡¢Ì¾ºî¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯1997¡Ù¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ç¥á¥¬¥Û¥ó
¡¡¡Ø300 ¡Ò¥¹¥ê¡¼¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É¡Ó¡Ù¡Ê2006¡Ë¤äNetflix±Ç²è¡ØREBEL MOON¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¶¥Ã¥¯¡¦¥¹¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢¥«¥ë¥ÈÅª¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëSF¥¹¥ê¥é¡¼¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯1997¡Ù¡Ê1981¡Ë¤Î¥ê¥á¥¤¥¯ÈÇ¤Ç¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¡¼¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë±é¤¸¤ë¥¹¥Í¡¼¥¯¡¦¥×¥ê¥¹¥¥ó¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯1997¡Ù¡Ê1981¡Ë¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ÊÆThe Hollywood Reporter¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥Ö¡¼¥ÈÈÇ¤Ï²¿½½Ç¯¤âÁ°¤«¤é´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥«¥Ê¥ë¤¬¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¤ÇÀµ¼°¤ËÈ¯É½¡£¥¹¥Ê¥¤¥À¡¼¤Ï´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â·óÇ¤¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Î´ÆÆÄ¤ÇËÜºî¤Î¸¢Íø¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·à¾ì¸ø³«¤òÇ°Æ¬¤Ëºî¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Î¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯1997¡Ù¤Ï¡¢ÈÈºáÎ¨¤ÎÁý²Ã¤Ë¤è¤ê·ºÌ³½ê¤È²½¤·¤¿¶áÌ¤Íè¤ÎÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢´ãÂÓ¤ò¤Ä¤±¤¿¸µÆÃ¼ìÉôÂâ°÷¤Î¥¢¥ó¥Á¥Ò¡¼¥í¡¼¡¢¥¹¥Í¡¼¥¯¡¦¥×¥ê¥¹¥¥ó¡Ê¥«¡¼¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¡Ë¤Ë¤è¤ëÂçÅýÎÎ¤Îµß½ÐºîÀï¤òÉÁ¤¯¡£600Ëü¥É¥ë¤ÎÀ½ºîÈñ¤ËÂÐ¤·¡¢Á´À¤³¦¤Ç5000Ëü¥É¥ë°Ê¾å¤Î¶½¹Ô¼ýÆþ¤ò¾å¤²¡¢1996Ç¯¤Ë¤ÏÂ³ÊÔ¡Ø¥¨¥¹¥±¡¼¥×¡¦¥Õ¥í¥à¡¦L.A.¡Ù¤âÀ½ºî¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦£Á¡¦¥í¥á¥í´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥¾¥ó¥Ó¡Ù¡Ê1978¡Ë¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿Ä¹ÊÔ´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥É¡¼¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¡Ê2004¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ë³Ð¸ú²Ì¤ä¥í¥±ÃÏ»£±Æ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¡¢Å¥½¤¯½Å¸ü¤ÊºîÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥«¡¼¥È¡¦¥é¥Ã¥»¥ë±é¤¸¤ë¥¹¥Í¡¼¥¯¡¦¥×¥ê¥¹¥¥ó¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª ¡Ø¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯1997¡Ù¡Ê1981¡Ë¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼
¡¡ÊÆThe Hollywood Reporter¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ê¥Ö¡¼¥ÈÈÇ¤Ï²¿½½Ç¯¤âÁ°¤«¤é´ë²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¹¥¿¥¸¥ª¥«¥Ê¥ë¤¬¡¢º£Ç¯4·î¤Ë¥·¥Í¥Þ¥³¥ó¤ÇÀµ¼°¤ËÈ¯É½¡£¥¹¥Ê¥¤¥À¡¼¤Ï´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤â·óÇ¤¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÇ¤Î´ÆÆÄ¤ÇËÜºî¤Î¸¢Íø¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥«¡¼¥Ú¥ó¥¿¡¼¤¬À½ºîÁí»Ø´ø¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡£ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·à¾ì¸ø³«¤òÇ°Æ¬¤Ëºî¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Î¹½ÁÛ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦£Á¡¦¥í¥á¥í´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥¾¥ó¥Ó¡Ù¡Ê1978¡Ë¤ò¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿Ä¹ÊÔ´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡Ø¥É¡¼¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¡Ê2004¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢»ë³Ð¸ú²Ì¤ä¥í¥±ÃÏ»£±Æ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¡¢Å¥½¤¯½Å¸ü¤ÊºîÉ÷¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£