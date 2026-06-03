¡Úµð¿Í¡Û£±ÅÀº¹»î¹ç£±£±¾¡£µÇÔ¡¡¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¾¡Î¨£¶³ä£¸Ê¬£¸ÎÒ¡¡ÀÜÀï¤Ç¶¯¤µÈ¯´ø
¢¡ÆüËÜÀ¸Ì¿¥»¡¦¥Ñ¸òÎ®Àï¡¡£²£°£²£¶¡¡µð¿Í£³¡½£²¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê£²Æü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡µð¿Í¤Ï¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¤ÎÀÜÀï¤òÀ©¤·¤Æ¥«¡¼¥É½éÀï¤ò¾¡Íø¤Ç¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀèÈ¯¤ÎÂ§ËÜ¤¬£¶²óÅÓÃæ£²¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç°ÜÀÒ¸å½é¾¡Íø¡££±ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î£¶²ó£²»à¤«¤é¹âÍü¡¢ÃæÀî¡¢ÂçÀª¡¢¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤È¥ê¥ê¡¼¥Õ¿Ø¤¬Ìµ¼ºÅÀ¥ê¥ì¡¼¤Ç¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£²£¸¾¡£²£µÇÔ¤ÇÃù¶â£³¡££±ÅÀº¹»î¹ç¤Ï£±£±¾¡£µÇÔ¡¢¥ê¡¼¥°ºÇ¹â¤Î¾¡Î¨£¶³ä£¸Ê¬£¸ÎÒ¤Î¹â¾¡Î¨¤À¡££²ÅÀº¹»î¹ç¤â£¹¾¡£·ÇÔ¤È¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶Ïº¹¤Î»î¹ç¤ò¤·¤Ö¤È¤¯¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¤Ï£±ÅÀº¹»î¹ç£²£¶¾¡£²£¸ÇÔ¡£¡ÖÀÜÀï¤Ë¶¯¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤ò·Ç¤²¤ëº£µ¨¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£