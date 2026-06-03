µð³Û¤ÎÄÉÄ§²ÝÀÇ¤ÇÇÈÌæ¡Ä²»³Ú¼ø¾Þ¼°MC¤ò¹µ¤¨¤ëÇÐÍ¥¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤Ë±Æ¶Á¤Ï¡©
ÇÐÍ¥¤Î¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤¬¿ô½½²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó¿ô²¯±ß¡Ëµ¬ÌÏ¤ÎÄÉÄ§²ÝÀÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡Ö¸Î°Õ¤ÎÃ¦ÀÇ¤Ï°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶áÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÈÀ¸³è¶ìÁûÆ°¡É¤âºÆ¤ÓÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÏÃÂê¡Û¤Þ¤¿¤âÉâ¾å¡©´Ú¹ñ·ÝÇ½¿Í¤ÎÃ¦ÀÇÌäÂê
6·î2Æü¡¢¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤Î½êÂ°»öÌ³½êSPRING COMPANY¤Ï¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢¡Ö¸Î°Õ¤Î½êÆÀ±£¤·¤äÉÔÀµ¤ÊÊýË¡¤Ë¤è¤ëÃ¦ÀÇ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÀÇË¡¤Î²ò¼á¤ª¤è¤ÓÅ¬ÍÑ¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²ÝÀÇÅö¶É¤È¤Î¸«²ò¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿»ö°Æ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¤¢¤ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤¬º£Ç¯3·î¡¢¥½¥¦¥ëÃÏÊý¹ñÀÇÄ£Ä´ºº2¶É¤Ë¤è¤ëÀÇÌ³Ä´ºº¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿ô½½²¯¥¦¥©¥óµ¬ÌÏ¤ÎÀÇ¶â¤òÄÉÄ§¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡¢¡Ö´ØÏ¢»ñÎÁ¤òÆ©ÌÀÀ¤ò¤â¤Ã¤ÆÄó½Ð¤·¡¢Ä´ºº¤ËÀ¿¼Â¤ËÎ×¤ó¤À¡×¤È¤·¡¢¡Ö²Ý¤µ¤ì¤¿ÄÉÄ§¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢´ØÏ¢¼êÂ³¤¤Ë½¾¤Ã¤ÆÂ®¤ä¤«¤ËÇ¼ÉÕ¤¹¤ëÍ½Äê¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÇ¶á¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÀ¸³è¶ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤âºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤ÏºÇ¶á¡¢ÄÌ¿®²ñ¼Ò¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥³¥ß¥«¥ë±éµ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥¢¥Ë¥á¡ØËâÆ°²¦¥°¥é¥ó¥¾¡¼¥È¡Ù¤ò¥Ñ¥í¥Ç¥£¡¼²½¤·¤¿¤³¤ÎCM¤Ç¡¢Èà¤Ï¶õ¹Á¤Î¿¿¤óÃæ¤ÇÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¤ê¡¢³¤³°¥í¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÍøÅÀ¤òÂç¤²¤µ¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÎÅö¤¿¤ê¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤¿¡£
CM¤¬Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ö¤È¡¢¤¢¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡ÖÀ¸³è¶ì¤Ë´Ù¤Ã¤¿¤Èµ¿¤ï¤ì¤ë¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤ÎºÇ¶á¤ÎCM¡×¤ÈÂê¤·¤¿Åê¹Æ¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤ò¸«¤¿¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤Ï¼«¤é¡ÖÀ¸³è¶ì¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
ÆÈÆÃ¤ÎBµé´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë±é½Ð¤¬¹¥É¾¤òÇî¤·¡¢CM¤Ï¸ø³«¤«¤é1½µ´Ö¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¿ôÉ´Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë´Ú¹ñ³°¸òÉô¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Þ¤Ç¤â¤¬¡Ö¶õ¹Á¤ÇÊÑ¿È¤¹¤ë»þ¤Ïµ¤¹ç¤¤¤ÎÀ¼¤ò¾¯¤·¤À¤±¾®¤µ¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤Ë¤ÏÌÀ¤ë¤¤¥Ë¥å¡¼¥¹¤â¤¢¤Ã¤¿¡£12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖAsia Artist Awards 2026¡ÊAAA 2026¡Ë¡×¤Î¥á¥¤¥óMC¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤á¤Æ¼ø¾Þ¼°¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤½¤Î°ÕÌ£¤ÏÂç¤¤¤¡£ºòÇ¯10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡ÖAAA¡×¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤âÂæÏÑ¡¦¹âÍº¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆ±¼ø¾Þ¼°¤Ç¡¢¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤ÏIVE¤Î¥¦¥©¥Ë¥ç¥ó¤È¤È¤â¤ËMC¤È¤·¤ÆÂ©¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÍ½Äê¤À¡£
°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÄÉÄ§²ÝÀÇÌäÂê¤¬º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î¸«Êý¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¡ÖAAA¡×Â¦¤ä½êÂ°»öÌ³½ê¤«¤éMC¹ßÈÄ¤Ë´Ø¤¹¤ë¸ÀµÚ¤Ï¤Ê¤¯¡¢·ÝÇ½³èÆ°¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£½é¤Î¼ø¾Þ¼°MCÄ©Àï¤ä±Ç²è¤Î¥Ò¥Ã¥È¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥ºàÎÁ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢º£²ó¤ÎÌäÂê¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼ýÂ«¤µ¤»¤ë¤Î¤«¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯¤Ï±Ç²è¡Ø·²ÂÎ¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Î¥Ò¥Ã¥È¤ò¸£°ú¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÀäÄº´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±ºî¤Ï¸ø³«Ä¾¸å¤Ë´Ú¹ñ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥ª¥Õ¥£¥¹1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢´ÑµÒÆ°°÷¿ô200Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£¤µ¤é¤Ë124¥«¹ñ¤Ø¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¡Ø·²ÂÎ¡Ù¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤±¤Ë»ÄÇ°¡×¡Ö¤Ò¤È¤Þ¤ºÄÉÄ§¶â¤òÇ¼ÉÕ¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«¼é¤í¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Á¡¦¥Á¥ã¥ó¥¦¥¯ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1987Ç¯7·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®·à¾ì¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¤¬¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï2008Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥¹¥ê¡¼¥Ô¥ó¥°¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¤«¤é¡£ÍâÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥½¥ëÌô¶É¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¡Ù¡ÊKBS¡Ë¤Ç°ì²È¤ÎËö¤Ã»Ò¥½¥ó¡¦¥ß¥×¥ó¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡£2014Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø´ñ¹Ä¹¡¡Ù¡ÊMBC¡Ë¤òµ¡¤Ë¡¢°ìÌö´ÚÎ®¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÌ¾¤ò¾å¤²¤¿¡£½é´ü¤ÎºîÉÊ¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Ç®¤¤¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£