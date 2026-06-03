¡ÚÎ¬¸ì¥¯¥¤¥º¡Û¡ÖKING BLADE¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©¿ä¤·³è¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à...¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤¬ÉáÃÊ¡¢Æü¾ï¤Ç»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¤â¤·¤«¤·¤ÆÎ¬¸ì¤«¤â¡ª¡©¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤ÇÀµ¼°Ì¾¾Î¤ò³Ð¤¨¤è¤¦¡£
¡ÖKING BLADE¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¡©
¡ÖKING BLADE¡×¤ÎÎ¬¸ì¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥«¥¿¥«¥Ê4Ê¸»ú¤ÇÎ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥¥ó¥Ö¥ì¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¥¥ó¥Ö¥ì¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥¤¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬ÈÎÇä¤¹¤ëÅÅÃÓ¼°¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤³¤«¤éÅ¾¤¸¤Æ¡¢Æ±¼ï¤ÎÅÅÃÓ¼°¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ÎÄÌ¾Î¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥È¤Î¿§¤Ï¡¢¿ä¤·¥«¥é¡¼¤Ë¥Á¥§¥ó¥¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹♡
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¡Ô»²¹ÍÊ¸¸¥¡Õ
¡¦¡Ø¥ë¥¤¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ù
¥é¥¤¥¿¡¼ Ray WEBÊÔ½¸Éô