¡ÚÃíÌÜÇÏÆ°¸þ¡Û¥»¥Õ¥£¥í¤ÏÂÖÀª¤¬À°¤ï¤º°ÂÅÄµÇ°¤ò²óÈò¡¡¥·¥ê¥¦¥¹¥³¥ë¥È¤¬½ÐÁö²ÄÇ½¤Ë
¡¡°ÂÅÄµÇ°¡¦£Ç£±¡Ê£¶·î£·Æü¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤ËÅÐÏ¿¤Î¤¢¤Ã¤¿¥»¥Õ¥£¥í¡ÊÌÆ£¶ºÐ¡¢Èþ±º¡¦µÆÂôÎ´ÆÁ±¹¼Ë¡¢Éã¥¤¥¹¥é¥Ü¥Ë¡¼¥¿¡Ë¤Ï¡¢²óÈò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££³Æü¡¢µÆÂôÄ´¶µ»Õ¤¬¡ÖÂÖÀª¤¬À°¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç²óÈò¤·¤Þ¤¹¡££Ç£±¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼¡Áö¤ÏÌ¤Äê¡£
¡¡°¦ÃÎÇÕ£³Ãå¡¢µþ²¦ÇÕ£Ó£Ã£²Ãå¤È½Å¾Þ¤Ç¹¥ÁöÃæ¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥º¡¼¥à¤Î²óÈò¤Ë¤è¤ê¡¢·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç½ÐÁö²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½é¤Î£Ç£±¤Ë¤Ï»°±º¹ÄÀ®µ³¼ê¤Î¼ê¹Ë¤Ç»²ÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±ÇÏ¤Î²óÈò¤Ë¤è¤ê¥·¥ê¥¦¥¹¥³¥ë¥È¤¬·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç½ÐÁö²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£