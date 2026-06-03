MALIA¡¥Ä¹ÃË¡¦¿·ÊÝ³¤Îë¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥óÁª½Ð¤ò½ËÊ¡¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¶î¤±È´¤±¤í¡¼¡¼¡¼¡×
¥É¥Ð¥¤ºß½»¤Î¥â¥Ç¥ë¤ÎMALIA¡¥¡Ê43¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¸µÉ×¤Ç¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½DFÅÄÃæÈ»Ëá»á¤È¤ÎÄ¹ÃË¡¢J1²£ÉÍFC¤ÎDF¿·ÊÝ³¤Îë¡Ê¤·¤ó¤Ü¡¦¤«¤¤¤ê¡¢23¡Ë¤¬ÌÀ¼£°ÂÅÄJ¥ê¡¼¥°É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¡ÖJ2¡¦J3 EAST¡ÝA¡×¤Î¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ê¤É¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
MALIA¡¥¤Ï¡ÖÄ¹ÃË³¤Îë¤ÏJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤È¤·¤ÆÌ´¤ò³ð¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ª¤è¤Ó¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼DAZN¥«¥Ã¥×¡×¡Ê6·î13Æü¡¢MUFG¹ñÎ©¡Ë½Ð¾ìÁª¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤µ¤ì¤¿°¦Â©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡¡Â©»Ò¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¤·¡¢¿´¤«¤éÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶·ã¡£¡Ö³¤Îë¡ª¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤À¡¡¶î¤±È´¤±¤í¡¼¡¼¡¼¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö¤ï¤¿¤·¤Ï¤È¸À¤¦¤È¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ç°é¤Æ¤ë¤È·è°Õ¤·¤¿¤³¤ÎHawaiiÂÚºß¤«¤é23Ç¯¡¡ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤â¤Ê¤ª¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¶î¤±È´¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡¡¤ª¸ß¤¤½çÄ´¤Ç¤¹¡×¤È¡¢ÍÄ¤¤³¤Îë¤òÊú¤¤¤¿Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¼«¿È¤Î¶á¶·¤òÊó¹ð¡£¡Ö23Ç¯¤Ç¤ï¤¿¤·¤Î¿ÈÂÎ¤Ï10¥¥íÁý¡¡¹¬¤»¤Ï¤½¤Î²¿ÇÜ¤âÁý¡¡¤Æ»ö¤Ç¥ª¡¼¥ë¤ª¤Ã¤±¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
MALIA.¤Ï02Ç¯¡¢19ºÐ¤ÇJ¥ê¡¼¥¬¡¼ÅÄÃæÈ»Ëá¤È·ëº§¤·¡¢Ä¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬04Ç¯¤ËÎ¥º§¡£Íâ05Ç¯¡¢³ÊÆ®²È¤Î»³ËÜÆÁ°ê¤µ¤ó¡Ê18Ç¯»àµî¡Ë¤ÈºÆº§¤·¡¢¼¡ÃË¤ÈÄ¹½÷¤ò¤â¤¦¤±¤ë¤â09Ç¯¤ËºÆ¤ÓÎ¥º§¤·¤¿¡£15Ç¯¤Ë¤ÏJ¥ê¡¼¥¬¡¼º´Æ£Í¥Ê¿¤ÈºÆ¡¹º§¤·¡¢17Ç¯3·î¤ËÎ¥º§¡£Æ±Ç¯11·î¡¢¸µJ¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î»°ÅÏ½§Éñ¿Í¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¡¢18Ç¯8·î¤ËÂè4»Ò¤È¤Ê¤ë3ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢19Ç¯4·î¤Ë4ÅÙÌÜ¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£