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¡¡USD/JPY¡¡EUR/USD¡¡EUR/JPY¡¡GBP/USD
1WK¡¡6.96¡¡5.33¡¡5.80¡¡5.99
1MO¡¡7.15¡¡5.12¡¡6.08¡¡6.23
3MO¡¡7.50¡¡5.20¡¡6.35¡¡6.33
6MO¡¡7.99¡¡5.55¡¡6.88¡¡6.73
9MO¡¡8.24¡¡5.80¡¡7.25¡¡6.96
1YR¡¡8.46¡¡6.24¡¡7.65¡¡7.20
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
1WK¡¡5.91¡¡7.79¡¡6.68
1MO¡¡6.58¡¡7.70¡¡6.37
3MO¡¡6.99¡¡8.01¡¡6.31
6MO¡¡7.66¡¡8.49¡¡6.63
9MO¡¡8.02¡¡8.77¡¡6.83
1YR¡¡8.32¡¡9.06¡¡7.08
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¡¡GBP/JPY¡¡AUD/USD¡¡USD/CHF
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