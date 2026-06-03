NHKÄ«¥É¥é¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×½Ð±éÃæ¤Î39ºÐÇÐÍ¥¡¢Âè£²»ÒÃÂÀ¸¡Ö¤¤¤Ã¤½¤¦Æø¤ä¤«¤Ê²ÈÄí¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡×
ÇÐÍ¥¿¹ÅÄ´ÅÏ©¡Ê39¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Âè2»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¿¹ÅÄ¤Ï¡Ö¡Ô¤´Êó¹ð¤³¤ÎÅÙ¡¢²æ¤¬²È¤ËÂèÆó»Ò¤È¤Ê¤ëÃË»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢À¸¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î°¦Â©¤Î¼ê¤ò»£¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï²ÈÂ²4¿Í¤ÈÇ2É¤¤Ç¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦Æø¤ä¤«¤Ê²ÈÄí¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Öº£¸å¤È¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¿¹ÅÄ¤Ï08Ç¯¤Ë¥±¥é¥ê¡¼¥Î¡¦¥µ¥ó¥É¥í¥ô¥£¥Ã¥Á¼çºË¤Î·àÃÄ¡Ö¥Ê¥¤¥í¥ó100¡î¡×¿·¿Í¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¸å¡¢¸¦µæÀ¸¤ò·Ð¤Æ2010Ç¯¤Ë·àÃÄ°÷¤Ë¾º³Ê¡£2023Ç¯¤ËÂàÃÄ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤ËÅÏÊÕ¹ÔÀ®Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï19Ç¯11·î¡¢·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£