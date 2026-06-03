2026Ç¯6·î3Æü¡Ê¿å¡Ë MLB ¥Ö¥ìー¥Ö¥¹ vs ¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º »î¹ç·ë²Ì
³«ºÅ¡§2026.6.3
²ñ¾ì¡§¥È¥¥¥ë¥¤¥¹¥È¡¦¥Ñー¥¯
·ë²Ì¡§[¥Ö¥ìー¥Ö¥¹] 4 - 3 [¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º]
¡¡MLB¤Î»î¹ç¤¬3Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥È¥¥¥ë¥¤¥¹¥È¡¦¥Ñー¥¯¤Ç¥Ö¥ìー¥Ö¥¹¤È¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ìー¥Ö¥¹¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥¨¥ë¥Àー¡¢ÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï¥±¥Ó¥ó¡¦¥¬¥¦¥¹¥Þ¥ó¤Ç»î¹ç¤Ï³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡1²óÎ¢¡¢2ÈÖ ¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ï¥ê¥¹ 6µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Äー¥Ùー¥¹¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Ö¥ìー¥Ö¥¹ÆÀÅÀ ATL 1-0 TOR¡¢4ÈÖ ¥ª¥¸ー¡¦¥¢¥ë¥Óー¥º 3µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¥Ö¥ìー¥Ö¥¹ÆÀÅÀ ATL 2-0 TOR
¡¡2²óÉ½¡¢7ÈÖ ²¬ËÜÏÂ¿¿ 8µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î¥Äー¥é¥ó¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ç¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÆÀÅÀ ATL 2-2 TOR
¡¡3²óÎ¢¡¢4ÈÖ ¥ª¥¸ー¡¦¥¢¥ë¥Óー¥º 3µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Î¥¿¥¤¥à¥êー¥Ò¥Ã¥È¤Ç¥Ö¥ìー¥Ö¥¹ÆÀÅÀ ATL 3-2 TOR
¡¡6²óÉ½¡¢4ÈÖ ¥Éー¥ë¥È¥ó¡¦¥Ðー¥·¥ç 4µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥ì¥Õ¥È¤Ø¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Ç¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥ºÆÀÅÀ ATL 3-3 TOR
¡¡6²óÎ¢¡¢3ÈÖ ¥Þ¥Ã¥È¡¦¥ª¥ë¥½¥ó 3µåÌÜ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¤Î¥Ûー¥à¥é¥ó¤Ç¥Ö¥ìー¥Ö¥¹ÆÀÅÀ ATL 4-3 TOR
¡¡»î¹ç¤Ï4ÂÐ3¤Ç¥Ö¥ìー¥Ö¥¹¤Î¾¡Íø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Î¾¡¤ÁÅê¼ê¤Ï¥Ö¥ìー¥Ö¥¹¤Î¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥¨¥ë¥Àー¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç5¾¡3ÇÔ0S¡£Éé¤±Åê¼ê¤Ï¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥¬¥¦¥¹¥Þ¥ó¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç4¾¡4ÇÔ0S¡£¥Ö¥ìー¥Ö¥¹¤Î¥¤¥°¥ì¥·¥¢¥¹¤Ë¥»ー¥Ö¤¬¤Ä¤¡¢0¾¡0ÇÔ11S¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ç3ÂÇ¿ô¡¢2°ÂÂÇ¡Ê1HR¡Ë¡¢2ÂÇÅÀ¡¢ÂÇÎ¨¤Ï.221¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-06-03 10:42:11 ¹¹¿·