·Ù»¡Ä£¥µ¥¤¥Ð¡¼ÂÐºö¤ËÌ±´ÖÀìÌç²È¡¡¹âÅÙ¤ÊÃÎ¸«³èÍÑ¡¢ÂÐ±þ¶¯²½¤ò¿Þ¤ë
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ï3Æü¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼´ë¶È¤Î»°°æÊª»º¥»¥¥å¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÊÅìµþ¡Ë¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¾®²ÏÅ¯Ç·»á¡Ê46¡Ë¤ò¿·Àß¤Î½ÅÂç¥µ¥¤¥Ð¡¼»ö°ÆÂÐºöÀïÎ¬´±¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¡£¿¼¹ï²½¤¹¤ë¥µ¥¤¥Ð¡¼¾ðÀª¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Ì±´Ö¤ÎÀìÌç²È¤¬»ý¤Ä¹âÅÙ¤ÊÃÎ¸«¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢·Ù»¡¤ÎÂÐ±þ¶¯²½¤ò¿Þ¤ë¡£Ç¤´ü¤ÏÍèÇ¯3·îËö¤Þ¤Ç¡£
¡¡¾®²Ï»á¤Ï¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÊ¬ÀÏ¤Î¤Û¤«¡¢¿Íºà°éÀ®¤Ê¤É¤Ç½õ¸À¤òÃ´¤¦¡£Æ±¼Ò¼¹¹ÔÌò°÷¤Î¤Þ¤ÞÈó¾ï¶Ð¤Î¹ñ²È¸øÌ³°÷¤È¤·¤Æ¡¢·Ù»¡Ä£¤Ç½µ1¡¢2²ó¶ÐÌ³¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®²Ï»á¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀÈ¼åÀ¤òÈ¯¸«¤·¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Îµ»½Ñ½¬ÆÀ¤ò»Ù±ç¡£Æ±Ä£¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Íºà°éÀ®¤Î·Ð¸³¤â¤¢¤ê¡¢Íè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£