Êª»ö¤Î½ç½øÀ­¤ò³Ø¤Ó½¸ÃæÎÏ¤òÍÜ¤¨¤ë¡Ö¥Ïー¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤Îºî¤êÊý¤È¤Ï¡ª¡©¡Ú¤æ¤ë～¤¯³Ú¤·¤¯Â³¤¯¡ª¤ª¤¦¤Á¥â¥ó¥Æ¥Ã¥½ー¥ê¤ÎÃÎ°éÍ·¤Ò゙¥¢¥¤¥Æ゙¥¢Ä¡¡Û

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ºî¤êÊý13～1513. º¹¤·¤³¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ②¤ò°ú¤½Ð¤¹ 14. ㋑¤ò③¤Î´Ö¤Ëº¹¤·¤³¤à 15. ²¼¤Ë¤¢¤ë㋒¤ò¾å¤Ë½Ð¤·¡¢①¤ò㋒¤Î´Ö¤Ëº¹¤·¤³¤à
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