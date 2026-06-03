２日、ホテイアオイやボタンウキクサを除去する河道管理員ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）

　【新華社武夷山6月3日】中国福建省武夷山市上梅郷を流れる梅渓（閩江支流）で2日、河道管理員らがホテイアオイやボタンウキクサの除去作業を行った。

２日、ホテイアオイやボタンウキクサを除去する河道管理員ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
２日、ホテイアオイやボタンウキクサを除去する河道管理員ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
２日、ホテイアオイやボタンウキクサを除去する河道管理員ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
２日、ホテイアオイやボタンウキクサを除去する河道管理員ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
２日、ホテイアオイやボタンウキクサを除去する河道管理員ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）
２日、ホテイアオイやボタンウキクサを回収する河道管理員ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）