ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 梅渓で浮草の除去作業 中国・武夷山市 梅渓で浮草の除去作業 中国・武夷山市 梅渓で浮草の除去作業 中国・武夷山市 2026年6月3日 10時32分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２日、ホテイアオイやボタンウキクサを除去する河道管理員ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） 【新華社武夷山6月3日】中国福建省武夷山市上梅郷を流れる梅渓（閩江支流）で2日、河道管理員らがホテイアオイやボタンウキクサの除去作業を行った。２日、ホテイアオイやボタンウキクサを除去する河道管理員ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２日、ホテイアオイやボタンウキクサを除去する河道管理員ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２日、ホテイアオイやボタンウキクサを除去する河道管理員ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２日、ホテイアオイやボタンウキクサを除去する河道管理員ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２日、ホテイアオイやボタンウキクサを除去する河道管理員ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）２日、ホテイアオイやボタンウキクサを回収する河道管理員ら。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉） リンクをコピーする みんなの感想は？