¡Ú¾ðÊó¹¹¿·¡ÛËÌÎ¦¿·´´Àþ¡¡±¿Å¾ºÆ³«
JRÀ¾ÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÅÅÎÏÀßÈ÷¤Î³ÎÇ§¤Î¤¿¤á¡¢¸áÁ°8»þ15Ê¬º¢¤«¤é¡¢Ä¹Ìî¡¦¶âÂô´Ö¤Ç±¿Å¾¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿ËÌÎ¦¿·´´Àþ¤Ï¡¢¸áÁ°9»þ50Ê¬¤Ë±¿Å¾¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Æ¶Á¤ÇÅìµþ¤ÈËÌÎ¦¤ò·ë¤Ö¤«¤¬¤ä¤¤Î¾å²¼2ËÜ¤¬±¿µÙ¡¢¤Ï¤¯¤¿¤«¤Î¾å²¼2ËÜ¤¬¶è´Ö±¿µÙ¡¢ÉÙ»³¤ÈÆØ²ì¤ò·ë¤Ö¤Ä¤ë¤®¤Ï¾å²¼¹ç¤ï¤»¤Æ5ËÜ¤¬±¿µÙ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÉ÷6¹æ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçºå¤ÈÆØ²ì¤ò·ë¤Ö¥µ¥ó¥Àー¥Ðー¥É¤¬ÊÆ¸¶·ÐÍ³¤Ç±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÆØ²ì¤«¤éËÌÎ¦¤ò·ë¤Ö¤Ä¤ë¤®¤ÇºÇÂç70Ê¬¤ÎÃÙ¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ä±Ø¤Ç¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£