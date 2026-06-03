¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¡¢¥¤¥é¥óºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤ÏÀ¸Â¸¡¡¡Ö´ØÍ¿¤ò¿¼¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×
¡ÊCNN¡Ë¥ë¥Ó¥ªÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤Ï2Æü¡¢¥¤¥é¥ó¤Î¿·¤¿¤ÊºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¥â¥¸¥¿¥Ð¡¦¥Ï¥á¥Í¥¤»Õ¤ÏÀ¸Â¸¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö´ØÍ¿¤ò¿¼¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥ë¥Ó¥ª»á¤Ï¾å±¡³°¸ò°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Î¾Ú¸À¤Ç¥â¥¸¥¿¥Ð»Õ¤Ë¿¨¤ì¡¢¡Ö°ìÄê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ç´ØÍ¿¤ò¿¼¤á¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹Ãû¸õ¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¥â¥¸¥¿¥Ð»Õ¤ÏÀïÁè³«»ÏÅö½é¤ËÉã¿Æ¤äÊ£¿ô¤Î·³´´Éô¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¹¶·â¤Ç½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·ò¹¯¾õÂÖ¤ä¥¤¥é¥ó»ØÆ³ÉôÆâ¤Ç¤ÎÌò³ä¤ò½ä¤ê²²Â¬¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
CNN¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¾ðÊóµ¡´Ø¤Ï¥â¥¸¥¿¥Ð»Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀïÁèÀïÎ¬¤ÎºöÄê¤Ç¥¤¥é¥ó¤Î¹â´±¤ÈÊÂ¤Ó½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£