ÃÝºâµ±Ç·½õ¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤«¤±¤¿»×¤¤½Ð¤â¡½¡½ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¢¡Èµ´½÷¡ÉÌò¤ò´°Áö¡ÖÎÉ¤¤»Ò¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿¿»÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡Ö³¤Ï·¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Î³¤Ï·¤¬¤¦¤Þ¤¯Èô¤Ð¤º¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë²¼¤«¤éÅê¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÝºâ¤µ¤ó¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤«¤±¤¿¤ê¡×¡½¡½¡£Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Øµ´½÷¤ÎÀ³¤à²È¡Ù(Ëè½µ¿åÍË24:24¡Á)¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¢·§°æ¸Í²Ö¡¢»°±ºåºÍå¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¤¿¡£ºÇ½ªÏÃ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦3Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
(º¸¤«¤é)»°±ºåºÍå¡¢·§°æ¸Í²Ö¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê
¡ûÀ±Ìî²È¤Ï°ìÅ¾¡È»¯¤µ¤ì¤ëÂ¦¡É¤Ë
Æ±ºî¤Ï¡¢SNS¤Ë±Ç¤ë¤ï¤º¤«¤Ê¾ðÊó¤«¤é½»½ê¤ä²ÈÂ²¹½À®¤Þ¤ÇÆÃÄê¤·¡¢À¤¤Ë»¯¤·¤Æ±ê¾å¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤à¾ðÊó¼Ò²ñ¤Îµ´¡Èµ´½÷¡É¤òÉÁ¤¯¥µ¥¤¥³¥Û¥é¡¼¡£Ãë´Ö¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¼çÉØ¤Î²¾ÌÌ¤ò¤«¤Ö¤ëÀ±ÌîÌÀ¹áÎ¤(ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê)¤¬¡¢Î¢¤Ç¤Ï¡Èµ´½÷¡É¤È¤·¤Æ¡¢ÏÄ¤ó¤ÀÀµµÁ¤Ë¤è¤ë¡È»ä·º¤È¤¤¤¦²÷³Ú¡É¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
ºÇ½ª¾Ï¡¦Á°ÊÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè9ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢À±Ìî²È¤ÎÌÌ¡¹¤¬±£¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿ÈëÌ©¤¬¼¡¡¹¤ÈÏªÄè¡£¹âµé¥é¥¦¥ó¥¸¾î¤ËÅ®¤ì¡¢»Å»ö¤âºâ»º¤â¼º¤Ã¤¿Éã¡¦Æ©(ÃÝºâ)¤Ï¡¢ºÆ½¢¿¦Àè¤Î²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤Çµ¯¤¤¿¡È¼÷»Ê¥Ú¥í¥Ú¥íÆ°²è¡É¤Î³È»¶¤Ç¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤ÎÈÈ¿Í¤Ï¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«½÷Áõ¤·¤¿Â©»Ò¡¦ÊâÌ´(»°±º)¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦Ì¼¡¦ºéÎÉ(·§°æ¸Í)¤¬²ø¤·¤²¤Ê²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Êì¡¦ÌÀ¹áÎ¤¤Î¡ÈÆÃÄê¹Ô°Ù¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ©¤ÎÉÔÄç¤¬Ë½¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£²ÈÂ²¤Î½¹¤¤¸À¤¤Áè¤¤¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ¯³Ð¤·¡¢À±Ìî²È¤Ï°ìÅ¾¡¢¡È»¯¤µ¤ì¤ëÂ¦¡É¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤Îº®Íð¤ÎÃæ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤òÌÄ¤é¤·¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Ææ¤Î¿ÍÊª¡È¥Ò¥¤¥é¥®¡É¡£¥Ò¥¤¥é¥®¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÌÀ¹áÎ¤¤ËDM¤ÇÀÜ¿¨¤·¤ÆÆÃÄêºî¶È¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢ºéÎÉ¤Ë¤Ï¥®¥¿¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¾Ò²ð¡£ÊâÌ´¤È¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«?¡×¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë±ê¾å¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡½¡½¡£ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡È»¯¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¡É¤Î¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤È¡¢¥Ò¥¤¥é¥®¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤ë·ëËö¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ø±ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ûÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤óÌò¤¬Â¿¤¤»ä¤Ë¡Ä¡×
À±ÌîÌÀ¹áÎ¤¤ò±é¤¸¤¿ÀÐÅÄ¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤óÌò¤¬Â¿¤¤»ä¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÊÑ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÊÌò¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö³¤Ï·¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Î³¤Ï·¤¬¤¦¤Þ¤¯Èô¤Ð¤º¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë²¼¤«¤éÅê¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÝºâ¤µ¤ó¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤È»×¤¤½Ð¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎ¢Â¦¤â¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£²ó¤ï¤¿¤·(¤ÎÌò)¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÎÉ¤¤»Ò¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿¿»÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³Ú¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ºéÎÉÌò¤Î·§°æ¸Í¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÍ·¤Ó¿´¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸½¾ì¤Ç¤âÊüÁ÷¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿!¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö²»³Ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤ÎÌò¤ò¤¤¤Ä¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¶Ê¤òºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¾®À¼¤Ç¸ý¤º¤µ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²»³Ú¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»£±Æ¤Î´î¤Ó¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ûÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ö¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤´ÈÓ¥·¡¼¥ó¤¬Âç¹¥¤¡×
ÊâÌ´Ìò¤Î»°±º¤Ï¡Ö¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò½é¤á¤Æ½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤ä½÷Áõ¤ò¤·¤¿¤ê½é¤á¤Æ¤Ê±éµ»¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤¯»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö³§¤µ¤óÍ¥¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¡¢¤Þ¤¿¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ©Ìò¤ÎÃÝºâ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹¶¤á¤¿ÆâÍÆ¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤¦¤É¤ó¤òÂÇ¤Á¡¢¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤´ÈÓ¥·¡¼¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯ÇÒ¸«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ±ºî¤é¤·¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¿©Âî¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢É×¡¦Æ©¤Î²ÈÂ²¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡¢Ì¼¡¦ºéÎÉ¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ø¤ÎËí±Ä¶È¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤ÎÂ©»Ò¡¦ÊâÌ´¤Î´ñ¹Ô¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ¹áÎ¤¤Îµ´½÷³èÆ°¤¬¼¡¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¬¤»¤Ê²ÈÂ²¤Î²¾ÌÌ¤¬Çí¤¬¤ì¤¿À±Ìî²È¤ÎËöÏ©¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£²ÈÂ²¤Î½¹ÂÖ¤¬ÀÚ¤êÈ´¤«¤ì¡¢±ê¾å¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢À±Ìî²È¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿Ë¬Ìä¼Ô¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ïµß¤¤¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÇ¸å¤ÎÃÇºá¤«¡£°ìÅÙ»¯¤µ¤ì¤¿¤é¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¤È¤¤¤¦¡È¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÀ¸¤ÃÏ¹ö¡É¤òÉÁ¤¯ÎáÏÂ¤Î¥µ¥¤¥³¥Û¥é¡¼¶÷ÏÃ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤Ïº£²ó¤ÎÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¾¯¤·¶Ã¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¡ÈÎÉ¤¤ºÊ¡É¡ÈÎÉ¤¤Êì¡É¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Êý¸þ¤ØË½Áö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¤½¤ó¤Ê¡ÈÉ½¤ÈÎ¢¤Î´é¤òÊ»¤»»ý¤Ä¼çÉØ¡É¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡ÈËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ËÌ³¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¤«¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
(º¸¤«¤é)»°±ºåºÍå¡¢·§°æ¸Í²Ö¡¢ÃÝºâµ±Ç·½õ¡¢ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê
¡ûÀ±Ìî²È¤Ï°ìÅ¾¡È»¯¤µ¤ì¤ëÂ¦¡É¤Ë
ºÇ½ª¾Ï¡¦Á°ÊÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè9ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢À±Ìî²È¤ÎÌÌ¡¹¤¬±£¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿ÈëÌ©¤¬¼¡¡¹¤ÈÏªÄè¡£¹âµé¥é¥¦¥ó¥¸¾î¤ËÅ®¤ì¡¢»Å»ö¤âºâ»º¤â¼º¤Ã¤¿Éã¡¦Æ©(ÃÝºâ)¤Ï¡¢ºÆ½¢¿¦Àè¤Î²óÅ¾¼÷»ÊÅ¹¤Çµ¯¤¤¿¡È¼÷»Ê¥Ú¥í¥Ú¥íÆ°²è¡É¤Î³È»¶¤Ç¤µ¤é¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÆ°²è¤ÎÈÈ¿Í¤Ï¡¢¤¢¤í¤¦¤³¤È¤«½÷Áõ¤·¤¿Â©»Ò¡¦ÊâÌ´(»°±º)¤À¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ì´¤òÄÉ¤¦Ì¼¡¦ºéÎÉ(·§°æ¸Í)¤¬²ø¤·¤²¤Ê²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ËÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡¢Êì¡¦ÌÀ¹áÎ¤¤Î¡ÈÆÃÄê¹Ô°Ù¡É¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆ©¤ÎÉÔÄç¤¬Ë½¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£²ÈÂ²¤Î½¹¤¤¸À¤¤Áè¤¤¤Î°ìÉô»Ï½ª¤¬¡¢ÃÎ¤é¤Ì´Ö¤ËÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÈ¯³Ð¤·¡¢À±Ìî²È¤Ï°ìÅ¾¡¢¡È»¯¤µ¤ì¤ëÂ¦¡É¤Ø¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤Îº®Íð¤ÎÃæ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¤òÌÄ¤é¤·¡¢ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Ææ¤Î¿ÍÊª¡È¥Ò¥¤¥é¥®¡É¡£¥Ò¥¤¥é¥®¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÌÀ¹áÎ¤¤ËDM¤ÇÀÜ¿¨¤·¤ÆÆÃÄêºî¶È¤Ø¤ÈÆ³¤¡¢ºéÎÉ¤Ë¤Ï¥®¥¿¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤ò¾Ò²ð¡£ÊâÌ´¤È¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²¡¼¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÜ¿¨¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«?¡×¡Ö»ä¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Ë±ê¾å¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡½¡½¡£ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¡È»¯¤µ¤ì¤¿²ÈÂ²¡É¤Î¹Ô¤Ãå¤¯Àè¤È¡¢¥Ò¥¤¥é¥®¤¬ÆÍ¤¤Ä¤±¤ë·ëËö¡¢¤½¤·¤Æ¤¹¤Ù¤Æ¤Î°ø±ï¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡ûÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤óÌò¤¬Â¿¤¤»ä¤Ë¡Ä¡×
À±ÌîÌÀ¹áÎ¤¤ò±é¤¸¤¿ÀÐÅÄ¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤¤ªÊì¤µ¤óÌò¤¬Â¿¤¤»ä¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂçÊÑ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤ÊÌò¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¤½¤·¤Æ¤³¤ÎºîÉÊ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö³¤Ï·¥Á¥ã¡¼¥Ï¥ó¤Î³¤Ï·¤¬¤¦¤Þ¤¯Èô¤Ð¤º¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤Ë²¼¤«¤éÅê¤²¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢ÃÝºâ¤µ¤ó¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¤«¤±¤¿¤ê¤È»×¤¤½Ð¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÎ¢Â¦¤â¹ðÇò¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Öº£²ó¤ï¤¿¤·(¤ÎÌò)¤¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÎÉ¤¤»Ò¤Î³§¤µ¤ó¤ÏÀäÂÐ¤Ë¿¿»÷¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤Æ¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³Ú¤·¤¤ËèÆü¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿!¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ºéÎÉÌò¤Î·§°æ¸Í¤Ï¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÍ·¤Ó¿´¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¸½¾ì¤Ç¤âÊüÁ÷¤Ç¤â´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤¬¤È¤Æ¤â¹¥¤¤Ç¤·¤¿!¡×¤ÈºîÉÊ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤ë¡£¡Ö²»³Ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤ÎÌò¤ò¤¤¤Ä¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬ºî»ìºî¶Ê¤·¤¿¶Ê¤òºîÉÊ¤ÎÃæ¤ÇÂçÀÚ¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡¢¸½¾ì¤Ç¾®À¼¤Ç¸ý¤º¤µ¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¡¢²»³Ú¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»£±Æ¤Î´î¤Ó¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ûÃÝºâµ±Ç·½õ¡Ö¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤´ÈÓ¥·¡¼¥ó¤¬Âç¹¥¤¡×
ÊâÌ´Ìò¤Î»°±º¤Ï¡Ö¤³¤Î¸½¾ì¤Ç¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò½é¤á¤Æ½Ë¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤ä½÷Áõ¤ò¤·¤¿¤ê½é¤á¤Æ¤Ê±éµ»¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³Ú¤·¤¯»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö³§¤µ¤óÍ¥¤·¤¯¤ÆÌÌÇò¤¯¡¢¤Þ¤¿¤ª»Å»ö¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹!¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Æ©Ìò¤ÎÃÝºâ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹¶¤á¤¿ÆâÍÆ¤ÎºîÉÊ¤Ë·È¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Ò¤«¤ê¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤½¤¦¤Ë¤¦¤É¤ó¤òÂÇ¤Á¡¢¿Í¤ÎÉÔ¹¬¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¤Ê¤ë¤´ÈÓ¥·¡¼¥ó¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯ÇÒ¸«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Æ±ºî¤é¤·¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ê¿©Âî¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¿¨¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ½ªÏÃ¤Ç¤Ï¡¢É×¡¦Æ©¤Î²ÈÂ²¤Ø¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¡¢Ì¼¡¦ºéÎÉ¤Î²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ø¤ÎËí±Ä¶È¡¢°ú¤¤³¤â¤ê¤ÎÂ©»Ò¡¦ÊâÌ´¤Î´ñ¹Ô¡¢¤½¤·¤ÆÌÀ¹áÎ¤¤Îµ´½÷³èÆ°¤¬¼¡¡¹¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¹¬¤»¤Ê²ÈÂ²¤Î²¾ÌÌ¤¬Çí¤¬¤ì¤¿À±Ìî²È¤ÎËöÏ©¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£²ÈÂ²¤Î½¹ÂÖ¤¬ÀÚ¤êÈ´¤«¤ì¡¢±ê¾å¤¬³ÈÂç¤¹¤ëÃæ¡¢À±Ìî²È¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿Ë¬Ìä¼Ô¤ÎÌÜÅª¤È¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ïµß¤¤¤«¡¢¤½¤ì¤È¤âºÇ¸å¤ÎÃÇºá¤«¡£°ìÅÙ»¯¤µ¤ì¤¿¤é¾Ã¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¤È¤¤¤¦¡È¸½Âå¼Ò²ñ¤ÎÀ¸¤ÃÏ¹ö¡É¤òÉÁ¤¯ÎáÏÂ¤Î¥µ¥¤¥³¥Û¥é¡¼¶÷ÏÃ¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤¹¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¤Ïº£²ó¤ÎÌò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¯³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¾¯¤·¶Ã¤«¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÄ©Àï¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ÌòÊÁ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï¡ÈÎÉ¤¤ºÊ¡É¡ÈÎÉ¤¤Êì¡É¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Êý¸þ¤ØË½Áö¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡½¡½¤½¤ó¤Ê¡ÈÉ½¤ÈÎ¢¤Î´é¤òÊ»¤»»ý¤Ä¼çÉØ¡É¤ò±é¤¸¤Þ¤¹¡£º£¤Ï¡ÈËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤ËÌ³¤Þ¤ë¤À¤í¤¦¤«¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÎÊý¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤¤Ìò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Á´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£