ÂæÉ÷6¹æ¤Ë¤è¤ë¶õ¤ÎÊØ¡¢Å´Æ»¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ï¡¡Èô¹Ôµ¡¤ÏÂ¿¤¯¤¬·ç¹Ò¤â°ìÉô±¿¹Ò¡¢¿·´´Àþ¤ÏÃÙ¤ì¤¬½Ð¤ë²ÄÇ½À¤ËÃí°Õ¡Ê»³·Á¡Ë
ÆüËÜÎóÅç¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤ËÂç±«¤ò¹ß¤é¤»¡¢É÷¤â¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ëÂæÉ÷6¹æ¡Ê¥Á¥ã¥ó¥ßー¡Ë¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ê¡¢»³·Á¸©Æâ¤Î¶õ¤ÎÊØ¤äÅ´Æ»¤Ë·ç¹Ò¤äÃÙ¤ì¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶õ¤ÎÊØ¤Ç¤¹¡¢»³·Á¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢±©ÅÄ¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¤¢¤ï¤»¤Æ3ÊØ¤Î·ç¹Ò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸á¸å7»þ10Ê¬¤Ë»³·Á¤ò½ÐÈ¯¤·¤Æ±©ÅÄ¤Ë¸þ¤«¤¦ÊØ¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í±¿¹Ò¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¾±Æâ¶õ¹Á¤Ç¤â±©ÅÄ¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë5ÊØ¤¬·ç¹Ò¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¾±Æâ¤ò¸á¸å5»þ40Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ëÊØ¤È¡¢±©ÅÄ¤ò¸á¸å4»þ¤ª¤è¤Ó¸á¸å8»þ15Ê¬¤Ë½ÐÈ¯¤¹¤ë¤¢¤ï¤»¤Æ3ÊØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢±¿¹Ò¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¼¡¤Ë¡¢Å´Æ»¤Ç¤¹¡£JRÅìÆüËÜ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢»³·Á¿·´´Àþ¤Î¿·¾±～Ê¡Åç´Ö¡¢¤ª¤è¤Ó±ü±©Àþ¤ÎÊÆÂô～Ê¡Åç´Ö¤Ç¡¢3Æü¤ÎÀµ¸á¤«¤é¸á¸å6»þ¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÃÙ¤ì¤ä±¿µÙ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³Æ¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Ï¡¢ÂæÉ÷¤Î¿ÊÏ©¤äÅ·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢ÍøÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ÏºÇ¿·¤Î±¿¹Ô¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£