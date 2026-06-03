ËÌÄ«Á¯´´Éô¤ÎÀ¸Ì¿¤ò¶¼¤«¤¹¡¢¡Ö¿å³²¡×¤È¡Ö¶âÀµ²¸¤ÎÅÜ¤ê¡×¤È¤¤¤¦¶ËÂç¥ê¥¹¥¯
ËÌÄ«Á¯¤ÇÇß±«Æþ¤ê¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¡ÖºÒ³²¤È¤ÎÀï¤¤¡×¤¬ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¶ÛÇ÷´¶¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë¼«Á³ºÒ³²¤Ø¤Î·Ù²ü¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼ºÇÔ¤¹¤ì¤ÐÀ¯¼£ÀÕÇ¤¤òÌä¤ï¤ì¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌ¿¤¹¤é´í¤¦¤¯¤Ê¤ë¡½¡½¡£ËÌÄ«Á¯¤ÎÃÏÊý´´Éô¤¿¤Á¤Ïº£¡¢¡Ö¹ë±«¡×¤È¡Ö¶âÀµ²¸¤ÎÅÜ¤ê¡×¤È¤¤¤¦Æó½Å¤Î¶²ÉÝ¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¤Î¸½ÃÏ¾ÃÂ©¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÌÄ«Á¯¡¦Ê¿°ÂËÌÆ»¤Ç¤Ïº£²Æ¤ÎÄ¹±«¤ËÈ÷¤¨¡¢²ÏÀî¤ä»³Ê¢¤Î´í¸±¶è°è¤ËÂÐ¤¹¤ë»öÁ°Ä´ºº¤ÈÂçµ¬ÌÏÊä½¤¹©»ö¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄéËÉÊä½¤¡¢ÇÓ¿åÏ©À°È÷¡¢²Ï¾²À°Íý¤Ë¹©¾ì¤ä´ë¶È½ê¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬ÂçÎÌÆ°°÷¤µ¤ì¡¢¸¡±Ü¤â¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÀÚÇ÷´¶¤Ç¤¢¤ë¡£Ã±¤Ê¤ë¡Öµ¨Àá¹Ô»ö¡×¤Î¼£¿å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´í¸±¶è°è¤ò»öÁ°Ä´ºº¤·¡¢Ãæµ¡³£¤Þ¤ÇÆ°°÷¤·¤ÆÊä¶¯¤¹¤ë¡È¼ÂÀï·¿¡É¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¶áÇ¯¤ÎÂçµ¬ÌÏ¿å³²¸å¤ËÀÕÇ¤¼Ô¤¬¸·¤·¤¯½èÈ³¤µ¤ì¤¿Á°Îã¤¬¤¢¤ë¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï¼«Á³ºÒ³²¤Ë¶Ë¤á¤ÆÀÈ¼å¤Ê¹ñ²È¤À¡£ËýÀÅª¤Ê¿¹ÎÓÇË²õ¡¢Ï·µà²½¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢Îô°¤ÊÇÓ¿åÀßÈ÷¡¢Í½»»ÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÄéËÉ´ÉÍý¤ÎÃÙ¤ì¡½¡½¡£¤Ò¤È¤¿¤Ó½¸Ãæ¹ë±«¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð²ÏÀîÈÅÍô¤äÅÚº½Êø¤ì¤¬¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤Ö¡£ÆÃ¤Ë»³´ÖÉô¤¬Â¿¤¯¡¢²ÏÀî±è¤¤¤Ë½»Âð¤äÇÀÃÏ¤¬Ì©½¸¤¹¤ëÃÏÊý¤Ç¤ÏÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖºÒ³²ÂÐºö¡×¤¬²Ê³Ø¤ä¹ÔÀ¯¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢À¯¼£ÃéÀ¿¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ëÅÀ¤À¡£
¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬2024Ç¯²Æ¤ÎÊ¿°ÂËÌÆ»¡¦»ü¹¾Æ»¤Ê¤É¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¹¿¿å¤Ç¤¢¤ë¡£½»Âð¤äÇÀÃÏ¤¬Î®¼º¤·¡¢Â¿¿ô¤ÎÈïºÒÌ±¤¬È¯À¸¤·¤¿Ãæ¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¸½ÃÏ¤ò»ë»¡¤·¡¢´´Éô¤é¤ò¸øÁ³¤È¸·¤·¤¯¼¸ÀÕ¤·¤¿¡£Èï³²¤ò¡ÖËÉ¤²¤¿¤Ï¤º¤ÎºÒ³²¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÃÏÊý¹ÔÀ¯¤äÅÞµ¡´Ø¤ÎÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯ÄÉµÚ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡ÚÆ°²è¡Û¶âÀµ²¸»á¡¢¥¹¥Ã¥Ý¥ó¹©¾ì¤Ç¡Ö½è·ºÁ°¡×¤Î¸½ÃÏ»ØÆ³¡Ë
¤³¤Î»þ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¾×·âÅª¤Ê´ÑÂ¬¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥Æ¥ì¥Ó¶ÉTVÄ«Á¯¤Ï2024Ç¯9·î¡¢¡Ö¹¿¿åÂÐ±þ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿´´Éô20¡Á30¿Í¤¬½Æ»¦¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£¾ðÊó¸»¤ä¿¿µ¶¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯ÂÎÀ©¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÂç»ö¸Î¤ä¼ºÀ¯¸å¤ËÀÕÇ¤´´Éô¤¬²×Îõ¤Ê½èÈ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÄÁ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¤Ë¤è¤ì¤ÐÊ¿°ÂËÌÆ»¤Ç¤Ï²áµî¤Î¿å³²ÃÏ°è¤ÎÀÕÇ¤´´Éô¤¬¡ÖÍ½ËÉÂÐºöÉÔÈ÷¡×¤òÍýÍ³¤Ë½èÈ³¤µ¤ì¤¿»öÎã¤¬ÅÞÅª¤ËÄÌÃ£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÏÊý´´Éô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿å³²¤ÏÃ±¤Ê¤ë¹ÔÀ¯¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤ÎÀ¯¼£À¸Ì¿¡¢»þ¤ËÆùÂÎÅªÀ¸Ì¿¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¤Î¸½ÃÏ¾ÃÂ©¶Ú¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ËÌÄ«Á¯¡¦Ê¿°ÂËÌÆ»¤Ç¤Ïº£²Æ¤ÎÄ¹±«¤ËÈ÷¤¨¡¢²ÏÀî¤ä»³Ê¢¤Î´í¸±¶è°è¤ËÂÐ¤¹¤ë»öÁ°Ä´ºº¤ÈÂçµ¬ÌÏÊä½¤¹©»ö¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÄéËÉÊä½¤¡¢ÇÓ¿åÏ©À°È÷¡¢²Ï¾²À°Íý¤Ë¹©¾ì¤ä´ë¶È½ê¤ÎÏ«Æ¯¼Ô¤¬ÂçÎÌÆ°°÷¤µ¤ì¡¢¸¡±Ü¤â¶¯²½¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ËÌÄ«Á¯¤Ï¼«Á³ºÒ³²¤Ë¶Ë¤á¤ÆÀÈ¼å¤Ê¹ñ²È¤À¡£ËýÀÅª¤Ê¿¹ÎÓÇË²õ¡¢Ï·µà²½¤·¤¿¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢Îô°¤ÊÇÓ¿åÀßÈ÷¡¢Í½»»ÉÔÂ¤Ë¤è¤ëÄéËÉ´ÉÍý¤ÎÃÙ¤ì¡½¡½¡£¤Ò¤È¤¿¤Ó½¸Ãæ¹ë±«¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð²ÏÀîÈÅÍô¤äÅÚº½Êø¤ì¤¬¹ÈÏ°Ï¤ËµÚ¤Ö¡£ÆÃ¤Ë»³´ÖÉô¤¬Â¿¤¯¡¢²ÏÀî±è¤¤¤Ë½»Âð¤äÇÀÃÏ¤¬Ì©½¸¤¹¤ëÃÏÊý¤Ç¤ÏÈï³²¤¬³ÈÂç¤·¤ä¤¹¤¤¡£
¤µ¤é¤ËÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖºÒ³²ÂÐºö¡×¤¬²Ê³Ø¤ä¹ÔÀ¯¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢À¯¼£ÃéÀ¿¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ëÅÀ¤À¡£
¾ÝÄ§Åª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬2024Ç¯²Æ¤ÎÊ¿°ÂËÌÆ»¡¦»ü¹¾Æ»¤Ê¤É¤ÇÈ¯À¸¤·¤¿Âçµ¬ÌÏ¹¿¿å¤Ç¤¢¤ë¡£½»Âð¤äÇÀÃÏ¤¬Î®¼º¤·¡¢Â¿¿ô¤ÎÈïºÒÌ±¤¬È¯À¸¤·¤¿Ãæ¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Ï¸½ÃÏ¤ò»ë»¡¤·¡¢´´Éô¤é¤ò¸øÁ³¤È¸·¤·¤¯¼¸ÀÕ¤·¤¿¡£Èï³²¤ò¡ÖËÉ¤²¤¿¤Ï¤º¤ÎºÒ³²¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢ÃÏÊý¹ÔÀ¯¤äÅÞµ¡´Ø¤ÎÀÕÇ¤¤ò¶¯¤¯ÄÉµÚ¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡ÚÆ°²è¡Û¶âÀµ²¸»á¡¢¥¹¥Ã¥Ý¥ó¹©¾ì¤Ç¡Ö½è·ºÁ°¡×¤Î¸½ÃÏ»ØÆ³¡Ë
¤³¤Î»þ¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¾×·âÅª¤Ê´ÑÂ¬¤Þ¤ÇÉâ¾å¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥Æ¥ì¥Ó¶ÉTVÄ«Á¯¤Ï2024Ç¯9·î¡¢¡Ö¹¿¿åÂÐ±þ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿´´Éô20¡Á30¿Í¤¬½Æ»¦¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÊóÆ»¤·¤¿¡£¾ðÊó¸»¤ä¿¿µ¶¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê¸¡¾Ú¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢ËÌÄ«Á¯ÂÎÀ©¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÂç»ö¸Î¤ä¼ºÀ¯¸å¤ËÀÕÇ¤´´Éô¤¬²×Îõ¤Ê½èÈ³¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤ÏÄÁ¤·¤¤ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼ÂºÝ¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼NK¤Ë¤è¤ì¤ÐÊ¿°ÂËÌÆ»¤Ç¤Ï²áµî¤Î¿å³²ÃÏ°è¤ÎÀÕÇ¤´´Éô¤¬¡ÖÍ½ËÉÂÐºöÉÔÈ÷¡×¤òÍýÍ³¤Ë½èÈ³¤µ¤ì¤¿»öÎã¤¬ÅÞÅª¤ËÄÌÃ£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÃÏÊý´´Éô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¿å³²¤ÏÃ±¤Ê¤ë¹ÔÀ¯¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤ÎÀ¯¼£À¸Ì¿¡¢»þ¤ËÆùÂÎÅªÀ¸Ì¿¤ËÄ¾·ë¤¹¤ëÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£