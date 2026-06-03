¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡ÈÄ¶Âº·É¡É¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼Âº·É¡×
¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡Ê41¡Ë¤¬3Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¤Ú¤³¤Ñ¾¾±¢»ûÂÀÍ¦¡Ê42¡Ë¤È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤È¾¾±¢»û¤Î¥Á¥ë¤ë¡¼¥à¡×¤ò¹¹¿·¡£¡ÈÄ¶Âº·É¡É¤¹¤ë·Ý¿Í¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢2¿Í¤Ï¡Ö¼»ÅÊ¤·¤¿·Ý¿Í¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿²¿¿Í¤â¤Î·Ý¿Í¥ê¥¹¥È¤ò2¿Í¤ÇÆÉ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¾¾±¢»û¤¬¡Ö¥Ð¥«¥ê¡Ê¥º¥à¡Ë¤µ¤ó¤Ï¡©¤è¤¯°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ï¡Ö¥Ð¥«¥ê¡Ê¥º¥à¡Ë¤µ¤ó¤Ï¼»ÅÊ¤È¤«Á´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Û¤ó¤È¤ËÄ¶Âº·É¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼Âº·É¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£