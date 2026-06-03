ETFÇäÇãÆ°¸þ¡á3Æü´ó¤êÉÕ¤¡¢Æü·Ð¥ì¥Ð¤ÎÇäÇãÂå¶â¤Ï408²¯±ß¤È³è¶·
¡¡3Æü´ó¤êÉÕ¤¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇã¾õ¶·¤Ï¡¢9»þ16Ê¬»þÅÀ¤ÇETF¡¦ETN¹ç·×¤ÎÇäÇãÂå¶â¤¬Á°ÆüÆ±»þ¹ïÈæ0.7¡óÁý¤Î879²¯±ß¡£¤¦¤Á¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¡Ê¥Ù¥¢ETF¡¦¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ETF¤ò´Þ¤à¡Ë22ÌÃÊÁ¤ÎÇäÇãÂå¶â¤ÏÆ±5.9¡óÁý¤Î649²¯±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ£±£°£°¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë <2841> ¡¢£é¥·¥§¥¢ー¥º¡¡£Ó¡õ£Ð¡¡£µ£°£°¡¡¥È¥Ã¥×¡¡£²£° <313A> ¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¡Ê¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë <2248> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Í£Ó£Ã£É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ó¥È¥êー»Ø¿ô <2643> ¤Ê¤É81ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡££é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ£±£°£°¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <2842> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <1571> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô´Ú¹ñ£Ë£Ï£Ó£Ð£É¡¦¥Ù¥¢ <2034> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡°åÌôÉÊ <1621> ¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <1366> ¤Ê¤É17ÌÃÊÁ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¥Ñ¥ïー¡¦¥êー¥Àー¥º <328A> ¤¬7.23¡ó¹â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡¸¶Ìý¥Ö¥ë <2038> ¤¬6.29¡ó¹â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡¥¦¥é¥Ë¥¦¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¡£Å£Ô£Æ <224A> ¤¬6.04¡ó¹â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Å´¹Ý¡¦ÈóÅ´ <1623> ¤¬5.64¡ó¹â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£ÓÆüËÜ³ô½÷À³èÌö»Ø¿ô <2518> ¤¬5.00¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡õ¥Èー¥¯¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹ <512A> ¤Ï3.10¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬786±ß¹â¤ÈµÞÆ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â408²¯6400Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±»þ¹ï¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇãÂå¶â354²¯500Ëü±ß¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë³è¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬61²¯1600Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬52²¯8600Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬36²¯3800Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬27²¯7000Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬20²¯2600Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡¸ÄÊÌ¤Ç¤Ï£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ£±£°£°¡Ê°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë <2841> ¡¢£é¥·¥§¥¢ー¥º¡¡£Ó¡õ£Ð¡¡£µ£°£°¡¡¥È¥Ã¥×¡¡£²£° <313A> ¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Ó¡õ£Ð£µ£°£°¡Ê¥Ø¥Ã¥¸¤¢¤ê¡Ë <2248> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Í£Ó£Ã£É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥ó¥È¥êー»Ø¿ô <2643> ¤Ê¤É81ÌÃÊÁ¤¬¿·¹âÃÍ¡££é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡£Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ£±£°£°¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <2842> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <1571> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô´Ú¹ñ£Ë£Ï£Ó£Ð£É¡¦¥Ù¥¢ <2034> ¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡°åÌôÉÊ <1621> ¡¢£é£Æ£ò£å£å£Å£Ô£Æ¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹ <1366> ¤Ê¤É17ÌÃÊÁ¤¬¿·°ÂÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«ÌÜÎ©¤Ã¤¿ÃÍÆ°¤¤Ç¤Ï¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡¥×¥é¥¤¥·¥ó¥°¥Ñ¥ïー¡¦¥êー¥Àー¥º <328A> ¤¬7.23¡ó¹â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡¸¶Ìý¥Ö¥ë <2038> ¤¬6.29¡ó¹â¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡¥¦¥é¥Ë¥¦¥à¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¡£Å£Ô£Æ <224A> ¤¬6.04¡ó¹â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Å´¹Ý¡¦ÈóÅ´ <1623> ¤¬5.64¡ó¹â¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡£Æ£Õ£Î£Ä£ÓÆüËÜ³ô½÷À³èÌö»Ø¿ô <2518> ¤¬5.00¡ó¹â¤ÈÂçÉý¤Ê¾å¾º¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë£Ø¡¡¥¹¥Æー¥Ö¥ë¥³¥¤¥ó¡õ¥Èー¥¯¥ó¥Ó¥¸¥Í¥¹ <512A> ¤Ï3.10¡ó°Â¤ÈÂçÉý¤Ë²¼Íî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤¬786±ß¹â¤ÈµÞÆ¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ëETF¤Ç¤Ï¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸ <1570> ¤¬ÇäÇãÂå¶â408²¯6400Ëü±ß¤È¤Ê¤êÅì¾ÚÁ´ÌÃÊÁ¤Ç¥È¥Ã¥×¡£²áµî5±Ä¶ÈÆü¤Ë¤ª¤±¤ëÆ±»þ¹ï¤ÎÊ¿¶ÑÇäÇãÂå¶â354²¯500Ëü±ß¤òÂçÉý¤Ë¾å²ó¤ë³è¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÂ¾¤ÎÆü·ÐÊ¿¶ÑETF¤Ç¤ÏÆü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ù¥¢£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1360> ¤¬61²¯1600Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·Ð£²£²£µÏ¢Æ°·¿ <1321> ¤¬52²¯8600Ëü±ß¡¢³ÚÅ·£Å£Ô£Æ－Æü·Ð¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸»Ø¿ôÏ¢Æ°·¿ <1458> ¤¬36²¯3800Ëü±ß¡¢£Î£Å£Ø£Ô¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥À¥Ö¥ë¥¤¥ó¥Ðー¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹ <1357> ¤¬27²¯7000Ëü±ß¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Ö¥ë£²ÇÜ¾å¾ìÅê¿® <1579> ¤¬20²¯2600Ëü±ß¤ÎÇäÇãÂå¶â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹