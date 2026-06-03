¡ÚÁ´Ê¸¡Û¾¾»³Àé½Õ¤¬¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×½êÂ°¥ì¡¼¥Ù¥ë¤«¤éÀ¼ÌÀÈ¯É½¤·Ãí°Õ´µ¯¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡Ä¡×
¥Õ¥©¡¼¥¯¥·¥ó¥¬¡¼¾¾»³Àé½Õ¡Ê70¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤¬2ÆüÌë¡¢¼«¼Ò¥µ¥¤¥È¤ò¹¹¿·¡£¡Ö½ÅÍ×¤Ê¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¤ÆÃí°Õ´µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¾¾»³¤Ï¸½ºß¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯µÇ°¡×¤ÎÁ´¹ñ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼Ãæ¡£3Æü¤Ë¤ÏÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£3Æü¡¢ÂæÉ÷6¹æ¤Î±Æ¶Á¤Ë¸òÄÌÌÖ¤Î²ÔÆ¯¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢À¼ÌÀ¤òÄÌ¤¸¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¸ø±é¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤ÎÊý¸þ¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÂæÉ÷¤ÎÀªÎÏ¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸ø±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£
¡Öº£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤´Íè¾ìÁ°¤ËÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¡¢µ¤¾Ý¾ðÊó¤ä¸òÄÌ¾õ¶·¤Ë¤´Î±°Õ¤Î¾å¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡
°Ê²¼¡¢È¯É½Á´Ê¸¡£
2026¡¿06¡¿03(¿å)Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê
¡Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯µÇ°¾¾»³Àé½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼2026¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2026Ç¯6·î3Æü(¿å)¤ËÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¥Û¡¼¥ëA¤Ë¤Æ³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯µÇ°¾¾»³Àé½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¦¥Ä¥¢¡¼2026¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÂæÉ÷6¹æ¤¬´ØÅìÀÜ¶á¤ËÈ¼¤¦±Æ¶Á¤ò´Ø·¸³Æ½ê¤È¶¨µÄ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¸ø±é¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê³«ºÅ¤ÎÊý¸þ¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÂæÉ÷¤ÎÀªÎÏ¤ä¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÍð¤ì¤Ê¤É¤Î¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¸ø±é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ËÊÑ¹¹¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´Íè¾ìÁ°¤ËÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¡¢µ¤¾Ý¾ðÊó¤ä¸òÄÌ¾õ¶·¤Ë¤´Î±°Õ¤Î¾å¡¢Í¾Íµ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£