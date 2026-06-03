千鳥・大悟、QuizKnock最強の刺客を“計算クイズ”で圧倒「何を勉強してたの？」

千鳥がMCを務めるバラエティ『チャンスの時間』（ABEMA SPECIALチャンネル）。

5月31日（日）の同番組では、大悟が知的エンタメ集団「QuizKnock」からの最強の刺客・ふくらPを“瞬殺”する一幕があった。

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今回の企画は、大悟が“知的なイメージ”を手に入れるため、クイズ界の猛者たちと対決する「千鳥大悟 クイズ王への道 第7回クイズの時間」。対戦相手としてふくらPが緊急参戦し、クイズ対決を行った。

冒頭、ふくらPの経歴について「東京工業大学理学部（現・東京科学大学）に入学もQuizKnockに専念するため中退」と紹介があると、大悟が「工業やん」「工業なんかワシより頭が悪いヤツが行ってる」と見当違いな牽制を放つ。

そんな大悟にノブが「笠岡工業高校の話とは違う」とツッコミを入れる波乱の幕開けとなった。

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今回も「叙々苑」「たけし」「ブルース」「しばり」など、大悟が得意なジャンルのみからクイズが出題されるが、その中でもふくらPは得意な「計算」で勝利を狙う。

しかし、「計算」のジャンルで出題されたのは、ボートレースの三連単の払い戻し金額を計算する問題だった。

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ボートレース未経験で「オッズ表の読み方がわからない」「いつ何周でゴールなんですか？」と戸惑うふくらPを尻目に、大悟はすばやく電卓を叩いて見事に正解。

愕然とするふくらPに対し、大悟は「何を勉強してたの？ 計算できない？」とドヤ顔でマウントを取り、スタジオの笑いを誘っていた。