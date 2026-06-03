¡ÚÂ®Êó¡Û±ß°Â¿Ê¹Ô ±ßÁê¾ì1¥É¥ë=160±ßÂæ ²áµîºÇÂç³Û¤Î°ÙÂØ²ðÆþ¤â¸ú²Ì¤Ï1¤«·î
³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ß°Â¡¦¥É¥ë¹â¤¬¿Ê¤ß±ßÁê¾ì¤Ï1¥É¥ë=160±ßÂæ¤òÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤Î³°¹ñ°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç±ßÁê¾ì¤Ï°ì»þ1¥É¥ë=160±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤ª¤è¤½1¤«·î¤Ö¤ê¤Î±ß°Â¿å½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤È¥¤¥é¥ó¤Ë¤è¤ëÀïÆ®½ª·ë¤Ë¸þ¤±¤¿¶¨µÄ¤ÎÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢±ßÇä¤ê¡¦¥É¥ëÇã¤¤¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1¥É¥ë=160±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÀ¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤¬±ßÇã¤¤¡¦¥É¥ëÇä¤ê¤Î°ÙÂØ²ðÆþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿4·î30Æü°ÊÍè¤Ç¤¹¡£
À¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¤Ï5·î¤ÎÂç·¿Ï¢µÙÃæ¤Ë¤â°ÙÂØ²ðÆþ¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¤½¤Î³Û¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ11Ãû7349²¯±ß¤ÈÃ±·î¤Î²ðÆþ³Û¤È¤·¤Æ¤Ï²áµîºÇÂç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ï¢µÙÃæ¤Ë±ßÁê¾ì¤Ï1¥É¥ë=155±ßÂæ¤Þ¤Ç±ß¹âÊý¸þ¤Ë¤Õ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î²ðÆþ¤Î¸ú²Ì¤Ï1¤«·î¤·¤«Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£