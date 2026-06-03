40Âå²ñ¼Ò°÷¤Ç¤¹¡£¤ª¾®¸¯¤¤¤Ï·î3Ëü±ß¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤ÎÊª²Á¹â¤ÇÁ´¤¯Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ä¡£´ûº§ÃËÀ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤Ê¿¶Ñ¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
40Âå´ûº§ÃËÀ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤Ê¿¶Ñ¤Ï¤¤¤¯¤é¡©
´ûº§ÃËÀ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤³Û¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤äÄ´ºº²ñ¼Ò¤Ê¤É¤¬ËèÇ¯¥¢¥ó¥±ー¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¾¯¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢40ÂåÃËÀ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤Ê¿¶Ñ¤Ï3Ëü±ß～4Ëü±ßÁ°¸å¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢·î3Ëü±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤Ï¡¢¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê¿¶Ñ¤Ë¶á¤¤¿å½à¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ê¿¶ÑÅª¤Ê¿å½à¤Ç¤â¡¢Í¾Íµ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ºÇ¶á¤ÏÊª²Á¾å¾º¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢Æ±¤¸¶â³Û¤Ç¤â»È¤¨¤ëÈÏ°Ï¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢°ÊÁ°¤Ï500±ß¤ÇºÑ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥é¥ó¥Á¤¬700±ß¶á¤¯¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ì¥³ー¥Òー¤ä¥¬¥½¥ê¥óÂå¡¢ÆüÍÑÉÊ¤Ê¤É¤âÃÍ¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÁ°¤Ï²¿¤È¤«¤ä¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ï¸·¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢40Âå¤Ï¶µ°éÈñ¤ä½»Âð¥íー¥ó¤ÎÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤À¤Âå¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î½ÎÂå¤ä³ØÈñ¤¬Áý¤¨¤ë»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢²È·×Á´ÂÎ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¤òÁý¤ä¤·¤Ë¤¯¤¤²ÈÄí¤âÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ê¤¼ºÇ¶á¤Ï¤ª¾®¸¯¤¤¤¬Â¤ê¤Ê¤¯´¶¤¸¤ë¤Î¤«
¤ª¾®¸¯¤¤ÉÔÂ¤ò´¶¤¸¤ëÂç¤¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÊª²Á¹â¤Ç¤¹¡£ÁíÌ³¾Ê¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¤Ç¤â¡¢¿©ÉÊ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー²Á³Ê¤Î¾å¾º¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬¡¢ËèÆü»È¤¦¤â¤Î¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ãë¿©Âå¤ä°û¤ßÊªÂå¤ÏËèÆü¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤ÎÃÍ¾å¤²¤Ç¤â1¤«·î¤Ç¤ÏÂç¤¤Êº¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë¥é¥ó¥ÁÂå¤¬1²ó200±ß¾å¤¬¤ë¤È¡¢·î20Æü¶ÐÌ³¤Î¾ì¹ç¤Ï4000±ß¤ÎÉéÃ´Áý¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤ª¾®¸¯¤¤3Ëü±ß¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤êÂç¤¤Ê¶â³Û¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤é¤Ë40Âå¤Ï¡¢´§º§Áòº×¤ä¿ÆÂ²ÉÕ¤¹ç¤¤¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤Î¸òºÝ»Ù½Ð¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢²ÈÄíÂ¦¤âÀ¸³èÈñ¤Î¾å¾º¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¿©Èñ¤ä¸÷Ç®Èñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²È·×Á´ÂÎ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤ª¾®¸¯¤¤¥¢¥Ã¥×¤¬Æñ¤·¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¼«Ê¬¤À¤±¤¬¶ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î²ÈÄí¤¬Æ±¤¸Çº¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ª¾®¸¯¤¤3Ëü±ß¤Ç¤â¤ä¤ê¤¯¤ê¤¹¤ë¥³¥Ä
¤ª¾®¸¯¤¤¤òµÞ¤ËÁý¤ä¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Þ¤º»Ù½Ð¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ï¡¢ËèÆü¤Î½¬´·Åª¤Ê»Ù½Ð¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ó¥ËÍøÍÑ¤ò¸º¤é¤·¡¢¿åÅû¤ò»ý»²¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢Æü¡¹¤Î»Ù½Ð¤òÍÞ¤¨¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹·èºÑ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤ÏQR¥³ー¥É·èºÑ¤ä¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Éû¼ýÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¿Í¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢ÉÔÍ×ÉÊ¤ò¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¤ÇÇä¤ë¡¢µÙÆü¤ËÃ±È¯¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤¹¤ë¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÊýË¡¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ï²ñ¼Ò°÷¸þ¤±¤ÎÉû¶ÈÀ©ÅÙ¤òÀ°¤¨¤ë´ë¶È¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢²ñ¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÉû¶È¥ëー¥ë¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢»öÁ°¤Ë½¢¶Èµ¬Â§¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÊª²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¸·¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤È¡¢²È·×Á´ÂÎ¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¹â¤Î»þÂå¤Ï¡ÈÊ¿¶Ñ¡É¤è¤ê²È·×¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ
40Âå´ûº§ÃËÀ¤Î¤ª¾®¸¯¤¤Ê¿¶Ñ¤Ï¡¢¤ª¤ª¤è¤½3Ëü±ß～4Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢·î3Ëü±ß¤ÏÆÃÊÌ¾¯¤Ê¤¤¿å½à¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢ºÇ¶á¤ÏÊª²Á¾å¾º¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸¶â³Û¤Ç¤âÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¯´¶¤¸¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¥é¥ó¥ÁÂå¤ä°û¤ßÊªÂå¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÅª¤Ê»Ù½Ð¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ã±½ã¤Ë¡ÖÊ¿¶Ñ¤è¤êÂ¿¤¤¡¦¾¯¤Ê¤¤¡×¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î²ÈÄíÁ´ÂÎ¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
»Ù½Ð¤ò¾¯¤·¸«Ä¾¤¹¤À¤±¤Ç¤â¡¢°Õ³°¤ÈÍ¾Íµ¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Éû¼ýÆþ¤ä¥Ý¥¤¥ó¥È³èÍÑ¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤Ê¹©É×¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤ÇÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Êª²Á¹â¤Ï¤¹¤°¤Ë²ò¾Ã¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡¢ÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー