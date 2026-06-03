£²Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Î³µ¶·¡¢£Î£Ù¥À¥¦£²£²£¸¥É¥ë¹â¤Ç£µÆüÂ³¿¡¡£Ó£Ï£Ø£¶¡ó¶á¤¯¾å¾º
¡¡£²Æü¤ÎÊÆ³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢£Î£Ù¥À¥¦¤¬Á°ÆüÈæ£²£²£¸¡¥£¹£±¥É¥ë¹â¤Î£µËü£±£³£°£·¡¥£·£¹¥É¥ë¤È£µÆüÂ³¿¡£ºÇ¹âÃÍ¤òÏ¢Æü¤Ç¹¹¿·¤·¤¿¡£¥Õ¥£¥é¥Ç¥ë¥Õ¥£¥¢È¾Æ³ÂÎ³ô»Ø¿ô¡Ê£Ó£Ï£Ø¡Ë¤¬£¶¡ó¶á¤¯¾å¾º¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢£Á£É´ØÏ¢³ô¤Ø¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï¾®Éý¤Ê¤¬¤é¥×¥é¥¹·÷¤Ç½ªÎ»¡£Ï¢Æü¤ÇºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¡ãCAT¡ä¤¬³ô²Á¿å½à¤òÂç¤¤¯ÀÚ¤ê¾å¤²¡¢¥·¥°¥Í¥Ã¥È¡¦¥¸¥å¥¨¥éー¥º¡ãSIG¡ä¤ä¥Ç¥£¥¢¡õ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ãDE¡ä¤¬´è¶¯¡£¥Ò¥åー¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥«ー¥É¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡ãHPE¡ä¤¬ÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥Üー¥¤¥ó¥°¡ãBA¡ä¤ä¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡ãCRM¡ä¤¬ÆðÄ´¿ä°Ü¡£¥ô¥¡ー¥¸¥ó¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ãSPCE¡ä¤¬°Â¤¤¡£
¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï£·¡¥£°£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£²Ëü£·£°£¹£³¡¥£¹£°¤È¾®Éý¤Ë£¹ÆüÂ³¿¤·¤¿¡£¥·¥¹¥³¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡ãCSCO¡ä¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ãMCHP¡ä¤¬·øÄ´¿ä°Ü¡£¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥°¥ëー¥×¡ãMRVL¡ä¤¬ÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ãGOOG¡ä¤È¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¤¬Çä¤é¤ì¡¢¥×¥é¥¯¥·¥¹¡¦¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥·¥ó¥º¡ãPRAX¡ä¤¬µÞÍî¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
¡¡¥¥ã¥¿¥Ô¥éー¡ãCAT¡ä¤¬³ô²Á¿å½à¤òÂç¤¤¯ÀÚ¤ê¾å¤²¡¢¥·¥°¥Í¥Ã¥È¡¦¥¸¥å¥¨¥éー¥º¡ãSIG¡ä¤ä¥Ç¥£¥¢¡õ¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ãDE¡ä¤¬´è¶¯¡£¥Ò¥åー¥ì¥Ã¥È¡¦¥Ñ¥Ã¥«ー¥É¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¡ãHPE¡ä¤¬ÂçÉý¹â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢¥Üー¥¤¥ó¥°¡ãBA¡ä¤ä¥»ー¥ë¥¹¥Õ¥©ー¥¹¡ãCRM¡ä¤¬ÆðÄ´¿ä°Ü¡£¥ô¥¡ー¥¸¥ó¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ãSPCE¡ä¤¬°Â¤¤¡£
¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯Áí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¤Ï£·¡¥£°£¹¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î£²Ëü£·£°£¹£³¡¥£¹£°¤È¾®Éý¤Ë£¹ÆüÂ³¿¤·¤¿¡£¥·¥¹¥³¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¥º¡ãCSCO¡ä¤¬ÃÍ¤ò¾å¤²¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥Á¥Ã¥×¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡ãMCHP¡ä¤¬·øÄ´¿ä°Ü¡£¥Þー¥Ù¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥°¥ëー¥×¡ãMRVL¡ä¤¬ÃÍ¤òÈô¤Ð¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¡ãGOOG¡ä¤È¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡ãMSFT¡ä¤¬Çä¤é¤ì¡¢¥×¥é¥¯¥·¥¹¡¦¥×¥ì¥·¥¸¥ç¥ó¡¦¥á¥Ç¥£¥·¥ó¥º¡ãPRAX¡ä¤¬µÞÍî¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS