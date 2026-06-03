¡Ú¥ì¥Ù¥ë£´ÈÅÍô´í¸±·ÙÊó¡ÛÌÜ¹õÀî¤ËÈ¯É½ 8:20»þÅÀ
3Æü¸áÁ°8»þ20Ê¬¡¢ÌÜ¹õÀî¤Ë¡Ö¥ì¥Ù¥ë£´ÈÅÍô´í¸±·ÙÊó¡× ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÜ¹õÀî¤Ï¡¢ÈÅÍô¤Ë¸·½Å¤Ê·Ù²ü¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÈÅÍô¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¿»¿å¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶è°è¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡¿»¿å¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ëÃÏ°è
¡»ÅìµþÅÔ
ÉÊÀî¶è¡¢ÌÜ¹õ¶è
¡Ö¥ì¥Ù¥ë£´¡×¤Ï´í¸±¤Ê¾ì½ê¤«¤é¤ÎÈòÆñ¤¬É¬Í×¤Ê¾õ¶·¤Ç¡¢µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡ÖÂ®¤ä¤«¤ËÅ¬ÀÚ¤ÊÈòÆñ¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤ÎÈòÆñ¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Þ¼«Ê¬¤Î¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¿»¿åÁÛÄê¶è°è¤Ê¤É´í¸±ÅÙ¤Î¹â¤¤¾ì½ê¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¿È¤ò¼é¤ë¹ÔÆ°¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë¾Ü¤·¤¯
¤³¤ì¤Ï¡¢ÈòÆñ»Ø¼¨¤ÎÈ¯Îá¤ÎÌÜ°Â¤Ç¤¹¡£
¡¡Î®°è¤Î½»Ì±¤Ï¡¢·úÊª¤ÎÆó³¬¤ËÈòÆñ¤¹¤ë¤Ê¤É¿»¿å¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢ÃÏ²¼»ÜÀß¤Ï¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½½Ê¬·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ã¿å°Ì¡ä
¡¡ÌÜ¹õÀî¤Î³Æ¿å°Ì´ÑÂ¬½ê¤Î¼Â¶·¿å°Ì¡Ê03Æü08»þ00Ê¬¡Ë¤ÈÍ½Â¬¿å°Ì¡Ê03Æü09»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎºÇÂçÃÍ¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀÄÍÕÂæ¿å°Ì´ÑÂ¬½ê¡ÎÌÜ¹õ¶è¡Ï
¡¡¡¡ÈÅÍô´í¸±¿å°Ì2.78¡ÊA.P.10.05¡Ëm¡¡ÈÅÍôÈ¯À¸¿å°Ì4.67¡ÊA.P.11.94¡Ëm
¡¡¡¡¼Â¶·¡¡2.92¡ÊA.P.10.19¡Ëm¡¡¡¡ÈÅÍôÈ¯À¸¿å°Ì¤Þ¤Ç¡¡¤¢¤È1.75m
¡¡¡¡Í½Â¬¡¡3.02¡ÊA.P.10.29¡Ëm¡¡¡¡ÈÅÍôÈ¯À¸¿å°Ì¤Þ¤Ç¡¡¤¢¤È1.65m
¡¡±Á¸¶Ä´ÀáÃÓ¾åÎ®¿å°Ì´ÑÂ¬½ê¡ÎÉÊÀî¶è¡Ï
¡¡¡¡ÈÅÍô´í¸±¿å°Ì6.98¡ÊA.P.4.47¡Ëm¡¡ÈÅÍôÈ¯À¸¿å°Ì7.93¡ÊA.P.5.42¡Ëm
¡¡¡¡¼Â¶·¡¡5.25¡ÊA.P.2.74¡Ëm¡¡¡¡ÈÅÍôÈ¯À¸¿å°Ì¤Þ¤Ç¡¡¤¢¤È2.68m
¡¡¡¡Í½Â¬¡¡5.35¡ÊA.P.2.84¡Ëm¡¡¡¡ÈÅÍôÈ¯À¸¿å°Ì¤Þ¤Ç¡¡¤¢¤È2.58m
¡¡º£¸å¡¢¤³¤ì¤é¤Î´ð½àÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿å°Ì¾å¾º¤Î´í¸±¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãí»ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡º£¸å¤Î¿å°Ì¡¦Î®ÎÌ¾ðÊó¤ò¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë¾Ü¤·¤¯
¢þÀÄÍÕÂæ ¿å°Ì´ÑÂ¬½ê¡ÊÌÜ¹õ¶è¡Ë
¡¦3Æü08:00¡Ê¡¡¸½ºß¡¡¡Ë¿å°Ì 2.92m ¥ì¥Ù¥ë4
¡¦3Æü09:00¡Ê£±»þ´Ö¸å¡Ë¿å°Ì 3.02m ¥ì¥Ù¥ë4
¡¦3Æü10:00¡Ê£²»þ´Ö¸å¡Ë·çÂ¬
¡¦3Æü11:00¡Ê£³»þ´Ö¸å¡Ë·çÂ¬
¡¦3Æü12:00¡Ê£´»þ´Ö¸å¡Ë·çÂ¬
¡¦3Æü13:00¡Ê£µ»þ´Ö¸å¡Ë·çÂ¬
¡¦3Æü14:00¡Ê£¶»þ´Ö¸å¡Ë·çÂ¬
¢þ±Á¸¶Ä´ÀáÃÓ¾åÎ® ¿å°Ì´ÑÂ¬½ê¡ÊÉÊÀî¶è¡Ë
¡¦3Æü08:00¡Ê¡¡¸½ºß¡¡¡Ë¿å°Ì 5.25m ¡¡-¡¡
¡¦3Æü09:00¡Ê£±»þ´Ö¸å¡Ë¿å°Ì 5.35m ¡¡-¡¡
¡¦3Æü10:00¡Ê£²»þ´Ö¸å¡Ë·çÂ¬
¡¦3Æü11:00¡Ê£³»þ´Ö¸å¡Ë·çÂ¬
¡¦3Æü12:00¡Ê£´»þ´Ö¸å¡Ë·çÂ¬
¡¦3Æü13:00¡Ê£µ»þ´Ö¸å¡Ë·çÂ¬
¡¦3Æü14:00¡Ê£¶»þ´Ö¸å¡Ë·çÂ¬
¢¡º£¸å¤Î±«ÎÌ¾ðÊó¤ò¥¨¥ê¥¢¤´¤È¤Ë¾Ü¤·¤¯
¢þÌÜ¹õÀîÎ®°è
¡¦3Æü7»þ00Ê¬¤«¤é3Æü8»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎÎ®°èÊ¿¶Ñ±«ÎÌ 32¥ß¥ê
¡¦3Æü8»þ00Ê¬¤«¤é3Æü9»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¤ÎÎ®°èÊ¿¶Ñ±«ÎÌ¤Î¸«¹þ¤ß 25¥ß¥ê