½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÍý¶þ¤Ã¤Ý¤¤¡ª¡×¤È¥¦¥ó¥¶¥ê¤¹¤ë½Ö´Ö£¸¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¡ÖÆ¬Ç¾ÌÀÚò¡×¤È¤¤¤¦¤ÈÊ¹¤³¤¨¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÛ¤¬Î©¤Á¤¹¤®¤ë½÷À¤Ï¡¢¼þ°Ï¤ËÁÂ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡Ø¥¹¥´¥ì¥ó¡Ù¤ÎÃËÀÆÉ¼Ô¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ØÍý¶þ¤Ã¤Ý¤¤¡ª¡Ù¤È¥¦¥ó¥¶¥ê¤¹¤ë½Ö´Ö¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú£±¡Û¡Ö¡ØÂæÉ÷°ì²á¡Ù¤ò¡ØÂæÉ÷°ì²È¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤Î´ª°ã¤¤¤Ë¡¢¤·¤Ä¤³¤¯¿©¤¤²¼¤¬¤é¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¡Ø¥Á¥²Æé¡Ù¤È¸Æ¤ó¤À¤é¡¢¡Ø¥Á¥²¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¥Ê¥Ù¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤À¤«¤é¡¢¥Á¥²Æé¤Ï¥Ê¥ÙÆé¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÊÑ¡ª¡Ù¤È¸À¤¤Ä¾¤·¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤»ØÅ¦¤Ï¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤ÈÃËÀ¤ò°à½Ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£²¡Û¡Ö¤³¤Î´ÆÆÄ¿¤ÓÇº¤ó¤Ç¤ë¤Í¡×¤Ê¤É¡¢±Ç²è¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ¾ÏÀ²È¤Ö¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤ÈÈá¤·¤¤¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¡Ø¤Ç¤â¡Ä¡Ù¤È¥À¥á¤ÊÅÀ¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶ÁÛ¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÈãÉ¾Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡ÖÁ°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤È°ã¤¦¤è¤Í¡©¡×¤È¡¢²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ò¼¹Ù¹¤Ë»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¡Ø²¶¤Ï»õÊÂ¤Ó½Å»ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤òÈà½÷¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¬½Å»õ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é·ãÅÜ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤¬·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÈ¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤òÍýµÍ¤á¤ÇÀÕ¤á¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤³¤È¤ò¼õ¤±Î®¤¹ÅÙÎÌ¤â¤È¤¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤éÈ´¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Ê¡ª¡×¤Ê¤É¡¢º³ºÙ¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Á¥Í¥Á¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¡Ø¿©¤Ù¤ì¤ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¤¢¡¼µ¤»ý¤Á°¤¤¡ª¡¡Àµ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤ÈÅÜ¤ë¿¦¾ì¤Î½÷À¤ò¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë¡Ø¤éÈ´¤¥Ð¥Ð¥¢¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Àµ³Î¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢·ù¤ï¤ì¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡ÖÉ÷¼Ù¤Ï¿Í¤Ë¤¦¤Ä¤¹¤È¼£¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¯Àâ¤ò¡¢¡ÖÈó²Ê³ØÅª¤À¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¡Ø¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤ò¥á¥â¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÁé¤»¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥á¥«¥Ë¥º¥àÅª¤ÊÀµ¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢ÃËÀ¤«¤é¡ÖºÙ¤«¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ËÊÂ¤Ö¿Í¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¡×¤Ê¤É¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÎµÄÏÀ¤ò¿á¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¡Ø´ØÀ¾·Ý¿Í¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢ºë¶Ì½Ð¿È¤Ç±ü¤µ¤ó¤ò²Ç¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤è¤Í¡©¡Ù¤Ã¤ÆÆÈ¿È¤Î¼«Ê¬¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ìñ²ð¤ÊÏÀÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö²¶¤ËÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤ÈµÚ¤Ó¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡ÛÈó¤òÇ§¤á¤Æ¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Åú¤¨¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Çµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤
¡ÖÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤ò´Ö°ã¤Ã¤ÆÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÃÙ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤¤¤¯¤é¼Õ¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤Ê¤¼»þ´Ö¤ò´ª°ã¤¤¤·¤¿¤Î¤«¡Ù¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼áÌÀ¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃËÀ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ä¤³¤¯ÄÉµÚ¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤·°¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤É¤³¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«ÀâÌÀ¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢Íý¶þ¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¡Ø¤É¤³¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¾å¼ê¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸ý²¼¼ê¤ÊÃËÀ¤Ë¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¹ó¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½÷À¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¡ØÍý¶þ¤Ã¤Ý¤¤¡ª¡Ù¤È¥¦¥ó¥¶¥ê¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¡×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾¾ÅÄµ×Èþ»Ò¡Ë
¡Ú£±¡Û¡Ö¡ØÂæÉ÷°ì²á¡Ù¤ò¡ØÂæÉ÷°ì²È¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤Î´ª°ã¤¤¤Ë¡¢¤·¤Ä¤³¤¯¿©¤¤²¼¤¬¤é¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¡Ø¥Á¥²Æé¡Ù¤È¸Æ¤ó¤À¤é¡¢¡Ø¥Á¥²¤Ï´Ú¹ñ¸ì¤Ç¥Ê¥Ù¤Ã¤Æ°ÕÌ£¤À¤«¤é¡¢¥Á¥²Æé¤Ï¥Ê¥ÙÆé¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÇÊÑ¡ª¡Ù¤È¸À¤¤Ä¾¤·¤òÍ×µá¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤»ØÅ¦¤Ï¡¢¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤ÈÃËÀ¤ò°à½Ì¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤òÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¤ÈÈá¤·¤¤¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¡¢¡Ö¡Ø¤Ç¤â¡Ä¡Ù¤È¥À¥á¤ÊÅÀ¤òµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´¶ÁÛ¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢±Ç²è¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÈãÉ¾Åª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢É¬¤º¤·¤â´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£³¡Û¡ÖÁ°¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤È°ã¤¦¤è¤Í¡©¡×¤È¡¢²áµî¤ÎÈ¯¸À¤ò¼¹Ù¹¤Ë»ý¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¡Ø²¶¤Ï»õÊÂ¤Ó½Å»ë¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤òÈà½÷¤¬³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢È¬½Å»õ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤Ã¤¿¤é·ãÅÜ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê£±£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢ÃËÀ¤¬·Ú¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÈ¯¤·¤¿¸ÀÍÕ¤òÍýµÍ¤á¤ÇÀÕ¤á¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¤³¤È¤ò¼õ¤±Î®¤¹ÅÙÎÌ¤â¤È¤¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£´¡Û¡Ö¤éÈ´¤¸ÀÍÕ¤ò»È¤¦¤Ê¡ª¡×¤Ê¤É¡¢º³ºÙ¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Í¥Á¥Í¥Á¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¡Ø¿©¤Ù¤ì¤ë¡Ù¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡Ø¤¢¡¼µ¤»ý¤Á°¤¤¡ª¡¡Àµ¤·¤¤ÆüËÜ¸ì¤ò»È¤Ã¤Æ¡ª¡Ù¤ÈÅÜ¤ë¿¦¾ì¤Î½÷À¤ò¡¢¤Ò¤½¤«¤Ë¡Ø¤éÈ´¤¥Ð¥Ð¥¢¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢Àµ³Î¤µ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢·ù¤ï¤ì¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£
¡Ú£µ¡Û¡ÖÉ÷¼Ù¤Ï¿Í¤Ë¤¦¤Ä¤¹¤È¼£¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÂ¯Àâ¤ò¡¢¡ÖÈó²Ê³ØÅª¤À¡ª¡×¤ÈÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¡Ø¿©¤Ù¤¿¤â¤Î¤ò¥á¥â¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÁé¤»¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£¥«¥í¥ê¡¼·×»»¤¬É¬Í×¤Ç¤Ï¡©¡Ù¤È¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈË¡¤òÈãÈ½¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢¥á¥«¥Ë¥º¥àÅª¤ÊÀµ¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë»ÑÀª¤Ï¡¢ÃËÀ¤«¤é¡ÖºÙ¤«¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È±ì¤¿¤¬¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú£¶¡Û¡Ö¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ËÊÂ¤Ö¿Í¤ò¤É¤¦»×¤¦¤«¡×¤Ê¤É¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÎµÄÏÀ¤ò¿á¤Ã¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¡Ø´ØÀ¾·Ý¿Í¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤â¡¢ºë¶Ì½Ð¿È¤Ç±ü¤µ¤ó¤ò²Ç¤È¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤è¤Í¡©¡Ù¤Ã¤ÆÆÈ¿È¤Î¼«Ê¬¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡Ä¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤Ê¤É¡¢Ìñ²ð¤ÊÏÀÁè¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö²¶¤ËÊ¹¤«¤Ê¤¤¤Ç¡ª¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤ÈµÚ¤Ó¹ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÃËÀ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú£·¡ÛÈó¤òÇ§¤á¤Æ¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Ç¼ÆÀ¤Î¤¤¤¯Åú¤¨¤ò½Ð¤¹¤Þ¤Çµö¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤È¤
¡ÖÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤ò´Ö°ã¤Ã¤ÆÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¤ËÃÙ¤ì¤¿¤È¤¡¢¤¤¤¯¤é¼Õ¤Ã¤Æ¤â¡Ø¤Ê¤¼»þ´Ö¤ò´ª°ã¤¤¤·¤¿¤Î¤«¡Ù¤ÈÌä¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼áÌÀ¤Î¤·¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤ÇÃËÀ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£¤¢¤Þ¤ê¤·¤Ä¤³¤¯ÄÉµÚ¤¹¤ë¤Î¤âÎÉ¤·°¤·¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú£¸¡Û¡Ö¤ï¤¿¤·¤Î¤É¤³¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤«ÀâÌÀ¤·¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢Íý¶þ¤Ç¤Ï¤¦¤Þ¤¯¸À¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤È¤
¡Ö¡Ø¤É¤³¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹¥¤¤Ê¤Î¤«¶ñÂÎÅª¤Ë¶µ¤¨¤Æ¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¾å¼ê¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ê£²£°ÂåÃËÀ¡Ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¸ý²¼¼ê¤ÊÃËÀ¤Ë¸ÀÍÕ¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¤Î¤Ï¹ó¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ò³Î¤«¤á¤¿¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤É¤Û¤É¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½÷À¤Î¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡Ö¡ØÍý¶þ¤Ã¤Ý¤¤¡ª¡Ù¤È¥¦¥ó¥¶¥ê¤µ¤ì¤ë½Ö´Ö¡×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê¾¾ÅÄµ×Èþ»Ò¡Ë