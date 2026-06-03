ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ
ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥È¥è¥¿¡¡2887¡Ê+43.0¡¡+1.51%¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡1412¡Ê+25¡¡+1.80%¡Ë
»°É©£Õ£Æ£Ê¡¡3066¡Ê+20¡¡+0.66%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡7421¡Ê+75¡¡+1.02%¡Ë
»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡6062¡Ê+111¡¡+1.87%¡Ë
Åìµþ³¤¾å¡¡7101¡Ê+55¡¡+0.78%¡Ë
£Î£Ô£Ô¡¡148¡Ê+0.1¡¡+0.07%¡Ë
£Ë£Ä£Ä£É¡¡2663¡Ê+1.5¡¡+0.06%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡218¡Ê+0.4¡¡+0.18%¡Ë
°ËÆ£Ãé¡¡1867¡Ê+9.5¡¡+0.51%¡Ë
»°É©¾¦¡¡4979¡Ê+55¡¡+1.12%¡Ë
»°°æÊª¡¡5119¡Ê+53¡¡+1.05%¡Ë
ÉðÅÄ¡¡4856¡Ê+6¡¡+0.12%¡Ë
Âè°ì»°¶¦¡¡2586¡Ê+3.5¡¡+0.14%¡Ë
¿®±Û²½¡¡7508¡Ê+35¡¡+0.47%¡Ë
ÆüÎ©¡¡5152¡Ê+69¡¡+1.36%¡Ë
¥½¥Ëー£Ç¡¡3645¡Ê-24¡¡-0.65%¡Ë
»°É©ÅÅ¡¡6112¡Ê+111¡¡+1.85%¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¡¡22839¡Ê+179¡¡+0.79%¡Ë
»°É©½Å¡¡3573¡Ê+57¡¡+1.62%¡Ë
Â¼ÅÄÀ½¡¡10428¡Ê+198¡¡+1.94%¡Ë
Åì¥¨¥ì¥¯¡¡55066¡Ê+1356¡¡+2.52%¡Ë
£È£Ï£Ù£Á¡¡26632¡Ê+327¡¡+1.24%¡Ë
£Ê£Ô¡¡6137¡Ê+5¡¡+0.08%¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡1863¡Ê+8.5¡¡+0.46%¡Ë
¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡80815¡Ê+1135¡¡+1.42%¡Ë
¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡10724¡Ê-121¡¡-1.12%¡Ë
Ç¤Å·Æ²¡¡7357¡Ê-69¡¡-0.93%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡¡8758¡Ê+126¡¡+1.46%¡Ë
¥ー¥¨¥ó¥¹¡ÊÉáÄÌ³ô¡Ë¡¡78746¡Ê+406¡¡+0.52%¡Ë
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥È¥è¥¿¡¡2887¡Ê+43.0¡¡+1.51%¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡1412¡Ê+25¡¡+1.80%¡Ë
»°É©£Õ£Æ£Ê¡¡3066¡Ê+20¡¡+0.66%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡7421¡Ê+75¡¡+1.02%¡Ë
»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡6062¡Ê+111¡¡+1.87%¡Ë
Åìµþ³¤¾å¡¡7101¡Ê+55¡¡+0.78%¡Ë
£Î£Ô£Ô¡¡148¡Ê+0.1¡¡+0.07%¡Ë
£Ë£Ä£Ä£É¡¡2663¡Ê+1.5¡¡+0.06%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡218¡Ê+0.4¡¡+0.18%¡Ë
°ËÆ£Ãé¡¡1867¡Ê+9.5¡¡+0.51%¡Ë
»°É©¾¦¡¡4979¡Ê+55¡¡+1.12%¡Ë
»°°æÊª¡¡5119¡Ê+53¡¡+1.05%¡Ë
ÉðÅÄ¡¡4856¡Ê+6¡¡+0.12%¡Ë
Âè°ì»°¶¦¡¡2586¡Ê+3.5¡¡+0.14%¡Ë
¿®±Û²½¡¡7508¡Ê+35¡¡+0.47%¡Ë
ÆüÎ©¡¡5152¡Ê+69¡¡+1.36%¡Ë
¥½¥Ëー£Ç¡¡3645¡Ê-24¡¡-0.65%¡Ë
»°É©ÅÅ¡¡6112¡Ê+111¡¡+1.85%¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¡¡22839¡Ê+179¡¡+0.79%¡Ë
»°É©½Å¡¡3573¡Ê+57¡¡+1.62%¡Ë
Â¼ÅÄÀ½¡¡10428¡Ê+198¡¡+1.94%¡Ë
Åì¥¨¥ì¥¯¡¡55066¡Ê+1356¡¡+2.52%¡Ë
£È£Ï£Ù£Á¡¡26632¡Ê+327¡¡+1.24%¡Ë
£Ê£Ô¡¡6137¡Ê+5¡¡+0.08%¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡1863¡Ê+8.5¡¡+0.46%¡Ë
¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡80815¡Ê+1135¡¡+1.42%¡Ë
¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡10724¡Ê-121¡¡-1.12%¡Ë
Ç¤Å·Æ²¡¡7357¡Ê-69¡¡-0.93%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡¡8758¡Ê+126¡¡+1.46%¡Ë
¥ー¥¨¥ó¥¹¡ÊÉáÄÌ³ô¡Ë¡¡78746¡Ê+406¡¡+0.52%¡Ë