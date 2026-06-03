³ØÇ¯¤Ç3°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¡Ä¡ÖÁá°ðÅÄ¿Ê³Ø¤¬Ì´¡×¤À¤Ã¤¿·¬ÅÄ¿¿À¡¤Î³ØÎÏ¤È¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ÎÍ¥ÀèÆþ³ØÀ©ÅÙ¡×¤Ç¹ç³Ê¤·¤¿¡Ö·¬ÅÄ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤ÎÂ¸ºß
¥×¥íÌîµå»Ë¾åºÇÂç¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ÖKK¥É¥é¥Õ¥È¡×¤«¤é41Ç¯¡¢¤¤¤Þ½é¤á¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ëÊª¸ì¡½¡½¡£¤¢¤Î¤È¤¡¢µå³¦¤Ë±²´¬¤¯µõ¡¹¼Â¡¹¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï·¬ÅÄ¿¿À¡¤ÈÀ¶¸¶ÏÂÇî¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤¿2¿Í¤Î¼þ±ï¤Ç¡¢Ã¯¤¬Æ°¤¡¢Ã¯¤Î±¿Ì¿¤¬½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£ËÜÅö¤Î¼çÌò¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¡¡¡¡
Ï¢ºÜ¡Ø1985 ±ÑÍº¤¿¤Á¤Î¥É¥é¥Õ¥È¡Ù
Âè9²ó¡Ö·¬ÅÄ¥Þ¥¿¡¼¡×¡ÊÁ°ÊÔ¡Ë
¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¼èºàµ¬À©¤òÄÌÃ£¤·¤¿PL³Ø±à
1984Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¸õÊäºÇ±¦Íã¤ÎPL³Ø±à¤òÇË¤ê¡¢Á´¹ñÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¼è¼êÆó¹â¤Î¥¨¡¼¥¹¡¢ÀÐÅÄÊ¸¼ù¤Ï¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ÎµÈÅÄ¹ä¤È¤È¤â¤Ë¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÁª¼ê¤ÎÍ¥ÀèÆþ³ØÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ82Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÁáÂç¶µ°é³ØÉôÂÎ°é³Ø²ÊÆÃÊÌÁªÈ´»î¸³¤ò¼õ¸³¡¢84Ç¯12·î5Æü¡¢¹ç³Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¹ç³Ê¾Ú½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤¿¤á¤ËÁáÂç¤òË¬¤ì¤¿ÀÐÅÄ¤Ï¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤Ë¡Ö¥Û¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤ÏÈ¾¡¹¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ï¹Ã»Ò±à¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤·¥Ä¥¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê¿´¶¤òÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡Ö¾¡¤ÁÀ±¤ÎÂ¿¤¤¾¡Éé¶¯¤¤Åê¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÊúÉé¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢85Ç¯¤«¤éÁáÂçÌîµåÉô¤Î¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÈÓÅÄ½¤¤â¶ÐÌ³Àè¤ÎÆüËÜ¹Ý´ÉËÜ¼Ò¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡Ö¹¥ÁÇºà¤Î°õ¾Ý¡£¤³¤Î½Õ¤Ï¤¸¤Ã¤¯¤ê¿ÈÂÎºî¤ê¤«¤é¡£¿ÈÂÎ¤òºî¤Ã¤¿¤éÃì¤ÎÅê¼ê¤Ë´üÂÔ½ÐÍè¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÁáÂç¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿ÊóÆ»¿Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÀÐÅÄÊ¸¼ù¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£4ÆüÁ°¤Î12·î1Æü¤«¤éPL³Ø±à¤Ï¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ë¼èºàµ¬À©¤òÄÌÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡¤ÈÀ¶¸¶ÏÂÇî¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¾ÀÜ¼èºà¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¹¤éÉÔ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ï·¬ÅÄËÜ¿Í¤È¿Æ¤·¤¤´ÖÊÁ¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÀÐÅÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¾ðÊó¤òÃµ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
¡ØÊóÃÎ¿·Ê¹¡Ù¡Ê1984Ç¯12·î6Æü¡Ë¤Ï¡ÖPL·¬ÅÄÍèÇ¯Ì¾¾è¤ê¡×¤Î¸«½Ð¤·¤È¤È¤â¤Ë·¬ÅÄ¿¿À¡¤Î¶á¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÅÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢11·î20Æü°Ê¹ß¤Ë¼è¼ê»ÔÆâ¤ÎÀÐÅÄ¤Î¼«Âð¤Ë¡¢·¬ÅÄËÜ¿Í¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¡ÖÍèÇ¯¤ÏËÍ¤âÁá°ðÅÄ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¸À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·ÀÐÅÄ¤â¡ÖÍèÇ¯¤Î½©¤Ï¼õ¸³É¬¾¡Ë¡»ØÆî¤ò¤¹¤ë¤«¤é¡×¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖµÞÂ®¤Ë³ØÎÏ¤ò¿¤Ð¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ØÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¡Ê1984Ç¯12·î6Æü¡Ë¤â¡Ö·¬ÅÄ¤èÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤¼¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤È¤È¤â¤ËÀÐÅÄ¤ÎÁáÂç¹ç³Ê¤òÊó¤¸¡ÖÍèÇ¯¤Ï·¬ÅÄ¤â¤³¤ÎÁªÈ´À©ÅÙ¤Ç¼õ¸³¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¤¬¼õ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡¢¤¢¤¤¤Ä¤âÍè¤ë¤è¤¦¤Ëº£Ìë¡¢ÅÅÏÃ¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÀÐÅÄËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤Ï¸Î¿Í¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤¬¡ÖÀÐÅÄÊ¸¼ù¤ÎÁáÂç¹ç³Ê¤Ï·¬ÅÄ¥Þ¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÊóÆ»¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¯¤â¤Ê¤¤¡£
¤³¤ÎÁáÂç¤ÎÆÃÊÌÁªÈ´»î¸³¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÄÌ¾ï¤Î³Ø¶È¤ÎÀ®ÀÓ¤â¹çÈÝ¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡¤Î¾ì¹ç¡¢84Ç¯¤Î£±³Ø´ü¤Î´üËö»î¸³¤¬³ØÇ¯¤Ç£³ÈÖ¤È¤¤¤¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡£¡Ö1Ç¯À¸¤Î¤È¤¤ÏÃæ¤Î¾å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µÞÂ®¤Ë³ØÎÏ¤ò¿¤Ð¤·»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊóÃÎ¿·Ê¹¤ÏÅÁ¤¨¤Ê¤¬¤é¡Ö°ÅµÃæ¿´¤Î¼Ò²ñ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¤Æ¶ì¼ê¤À¤±¤É¡¢ÆÀ°Õ¤Î±Ñ¸ì¤ÇÅÀ¿ô¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿Áá°ðÅÄ¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤«¤éÊÙ¶¯¤â´èÄ¥¤é¤ó¤È¡×¤È¤¤¤¦·¬ÅÄËÜ¿Í¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡¤ÎÁáÂç»ÖË¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥×¥í¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤Ï°ìÍÍ¤ËÈÝÄêÅª¤Ç¡¢¹ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÅÏÊÕ½¨Éð¤Ï¡ÖÂç³Ø¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ4Ç¯´ÖÅê¤²¤¿¤é¡¢¸ª¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Æ¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£¹â¹»¤«¤éÂ¨¥×¥í¤ËÆþ¤ì¤Ð¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆâÌî¤ËÅ¾¸þ¤·¤Æ¤â2000ËÜ°ÂÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ëÁÇºà¡×¤È¤¤¤«¤Ë¤âÅê¼ê½Ð¿È¤é¤·¤¤¸«²ò¤ò¼¨¤·¡¢ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÃ«ËÜÌ¤Ï¡ÖÅê¼ê¤Ç¤¤¤¯¤«ÂÇ·â¤òÀ¸¤«¤¹¤«³ÆµåÃÄ¤È¤âÌÂ¤¦¤À¤í¤¦¤¬¡¢À¶¸¶·¯¤È¤È¤â¤ËÍèÇ¯¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÄ¶ÌÜ¶Ì¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¾Íè¥×¥í¤Ç¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤é¡¢ÍèÇ¯¤¹¤°¤ËÆþ¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ê¤Î¤Ïµð¿Í·³¤Î´ØÀ¾Ã´Åö¥¹¥«¥¦¥È¤Î°ËÆ£µÆÍº¤Ç¤¢¤ë¡£¡Ö¿Ê³Ø¤ËÈ÷¤¨¤ÆÊÙ¶¯¤¹¤ë¤Î¤Ï°¤¤¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥¦¥Á¤ÏÍèÇ¯¤Î½©¤«¤é¤Ç¤Ê¤¤¤ÈÆ°¤¯µ¤¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀâÆÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¤À¤±½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î»þ´ü¤è¤ê¡¢·¬ÅÄ¿¿À¡¤Î¼þ°Ï¤Ç²¿¤«¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Öµð¿Í¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤«¤ì¤ë¤Ê¡×¡Ä¡ÖKK¥³¥ó¥Ó¡×¥¹¥«¥¦¥ÈÁèÃ¥Àï¤Ç¡¢ºå¿À¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×Î¢¹©ºî
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û¡Öµð¿Í¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤«¤ì¤ë¤Ê¡×¡Ä¡ÖKK¥³¥ó¥Ó¡×¥¹¥«¥¦¥ÈÁèÃ¥Àï¤Ç¡¢ºå¿À¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ö¤¨¤²¤Ä¤Ê¤¤¡×Î¢¹©ºî
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
À¸²Ö,
ÌÀÂçÁ°,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
ºßÂð°åÎÅ,
ÀÅ²¬,
»×¤¤¤ä¤ê,
Ë¡Í×,
µþ²¦Àþ,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
ÂçÁ¥