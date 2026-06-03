È¯Ã£¾ã³²¤È¶³¦ÃÎÇ½¤¬Ê»Â¸¤¹¤ë¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡ÄÉÔÅÐ¹»¡¢Âà³Ø¡¢¼Ú¶â¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡Ö¼ã¤¤½÷À¤Î»öÎã¡×
7¿Í¤Ë1¿Í¡¢ÆüËÜ¤ËÌó1700Ëü¿Í¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¶³¦ÃÎÇ½¡×¤Î¿Í¤¿¤Á¡£
¸À¸ì²½¤¬¶ì¼ê¡¢»Å»ö¤ÎÃÊ¼è¤ê¤ò³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¹ÔÆ°¤¬¥ï¥ó¥Æ¥ó¥ÝÃÙ¤¤¡¢ÂÐ¿Í´Ø·¸¤Îµ÷Î¥´¶¤¬¶ËÃ¼¡¢¶âÁ¬´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¥À¥Þ¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¡Ä¡Äº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ëµ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î¼ÂÂÖ¤È¤Ï¡©
È¯ÇäÂ¨½ÅÈÇ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÏÃÂê½ñ¡Ø¶³¦ÃÎÇ½¤Î¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤ò¸«¤Æ¤¤¿Âè°ì¿Í¼Ô¤Î°å»Õ¤¬¡¢Á´ÂÎÁü¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÊËÜµ»ö¤Ï¡¢¸ÅÁñ½ã°ì¡Ø¶³¦ÃÎÇ½¤Î¿Í¤¿¤Á¡Ù¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
È¯Ã£¾ã³²¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¸øÅª¤Ê»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ÃÎÅª¾ã³²¤â»Ù±ç¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÊÌ¸Ä¤Î»Ù±çÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
ÃÎÅª¾ã³²¤¬¤¢¤ì¤ÐÈ¯Ã£¾ã³²¤ÎÆÃÀ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÃÎÅª¾ã³²¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤Î»Ù±ç¤¬¤¢¤ê¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃÎÅª¤Ë¶³¦ÎÎ°è¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¥¿¥¤¥×ÊÌ¤Ë½¢Ï«»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ»Ù±ç³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢ºßÀÒÃæ¤Ë¼Â½¬¤ä½¢Ï«¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤âÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ëÀ¸ÅÌ¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¾ò·ï¤Î¤è¤¤½¢¿¦Àè¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ê»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£½¢Ï«»Ù±ç¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ë¶³¦ÃÎÇ½¤Î»öÎã¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¼«ÊÄ¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾É¡ÊASD¡Ë¤ÎÊ»Â¸
ASD¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¼Ô»Ù±çË¡¤Ç¤Ï¹ÈÆÀÈ¯Ã£¾ã³²¤È¤µ¤ì¤ë¡¢È¯Ã£¾ã³²¤ÎºÇ¤â¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¥¿¥¤¥×¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼¾É¸õ·²¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢ÆÃ¤ËIQ¤Î¹â¤¤¥®¥Õ¥Æ¥Ã¥É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢ÃÎÅª¾ã³²¤Î¹çÊ»¤âÂ¿¤¯¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»ä¤ÎÎ×¾²·Ð¸³¤Ç¤Ï¶³¦ÃÎÇ½¤Î¹çÊ»¤âÂ¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¼ø¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬Äó½Ð¤Ç¤¤Ê¤¤
¥¢¥¥³¤Ï¸½ºß21ºÐ¤Î½÷À¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Ë¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢°ÊÁ°ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®»ù²Ê¤Î¿ÇÎÅ¾ðÊóÄó¶¡½ñ¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ËÜ¿Í¡¦²ÈÂ²¤«¤é¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾õ¶·¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¥³¤Ï¡¢´°àú¼çµÁ¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼«Âð¤ÇË½¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¡£Ãí°Õ¤¹¤ë¤È¤µ¤é¤Ë¾×Æ°Åª¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢ASD¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤òµ¯¤³¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¾®³Ø2Ç¯À¸¤«¤éÆâÉþÌô¤ò½èÊý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ³Ø¤«¤éÉÔÅÐ¹»¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃëÌëµÕÅ¾µ¤Ì£¤ÇÀ¸³è¥Ú¡¼¥¹¤âÍð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Äê»þÀ©¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æþ³Ø»þ¤Ë¤Ï¡¢¿ÇÎÅ¾ðÊóÄó¶¡½ñ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£ASD¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÀìÌç³Ø¹»¤ËÅÁ¤¨¤Æ¡¢ÇÛÎ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»öÌ³¤È¼ø¶ÈÃ´Åö¼Ô¤ÎÏ¢·È¤¬¤È¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¾ðÊó¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Æþ³ØÄ¾¸å¤«¤é¼ø¶È¤ä²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢Ê¸¾Ï¤ÎºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥ì¥Ý¡¼¥ÈÄó½Ð¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃí°Õ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ºÆÅÙ¡¢¿ÇÎÅ¾ðÊóÄó¶¡½ñ¤òÊÝ·ò¼¼°¸¤ËÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼ø¶ÈÃ´Åö¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤é¡¢¥ì¥Ý¡¼¥ÈºîÀ®»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É¬½¤²ÊÌÜ¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«Ã±°Ì¤òÍî¤È¤·¡¢Î±Ç¯¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¡¢ÉÔÌ²¤È¤Ê¤ê¡¢½©¤«¤éµÙ³Ø¡£¤½¤ì¤Ç¤â²þÁ±¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¹³¤¦¤ÄÌô¤ò½èÊý¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼¡Âè¤Ëµ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤¬²þÁ±¤·¡¢³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÎÄ´²óÉü¡¢¤½¤·¤Æ½¢Ï«¤È¼«Î©»Ù±ç¤Ø
ÀìÌç³Ø¹»Æâ¤Î¶¨Æ±³Ø½¬¥ë¡¼¥à¤Ç¡¢¸ÄÊÌ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éÊÙ¶¯¤ò¤ß¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼ø¶ÈÆâÍÆ¤ÎÍý²ò¤¬¿Ê¤Þ¤º¡¢¤È¤¦¤È¤¦³Ø¹»¤«¤éÂà³Ø¤ò´«¤á¤é¤ì¡¢¼¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤«¤é¡¢Çã¤¤Êª¤Ë¤Ï¤·¤ê¡¢²È¤Î¤ª¶â¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ç100Ëü±ß°Ê¾å»È¤¦¡¢¥«¡¼¥É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ç±ç½õ¸òºÝ¤ò¹Ô¤ª¤¦¤È¤·¤¿¡Ä¡ÄÇ¯Îð¤â20ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¾®»ù²Ê¤Ç¤Î¿Ç»¡¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤Á¤é¤ËÅ¾±¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥¥³¤Ï¼Ú¶â¤òÊÖ¤½¤¦¤È¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÌÀÜ¤Ç¤Î¼õ¤±Åú¤¨¤¬¤Ç¤¤º¡¢ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤â»Å»ö¤Î¼êºÝ¤¬°¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¸ÛÍÑ¤¬¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¤Ê¤êºÆ¤ÓÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å¾±¡¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¥¢¥¥³¤ÏASD¤ÎÆÃÀ¤Ï·Ú²÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤âº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢ÀìÌç³Ø¹»¤Î¶µ°÷¤Ë¼«Ê¬¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤È¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìä¿Ç¸å¡¢¥¢¥¥³¤ËÃÎÇ½¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤Ï76¤Ç¡¢¶³¦ÃÎÇ½¤Ç¤·¤¿¡£
³Ø¹»Â¦¤Ë¤ÏASD¤È¤¤¤¦¿ÇÎÅ¾ðÊóÄó¶¡½ñ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ASDÆÃÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇÛÎ¸¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¶³¦ÃÎÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¥¢¥¥³¤ÎÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀìÌç³Ø¹»¤Ï¡¢»ñ³Ê´Ø·¸¤Î²ÊÌÜ¤ÏÉ¬½¤¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ã±°Ì¼èÆÀ¤Î¸«¹þ¤ß¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÂà³Ø¤â¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤·¡¢²¾¤ËÂ´¶È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»ñ³Ê¤òÀ¸¤«¤·¤Æ½¢Ï«¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¾Ò²ð¼õ¿Ç»þÅÀ¤Ç¤Î»Ù±çÂÐ¾Ý¤Ï¡¢µ¤Ê¬ÊÑÄ´¤Î¤¢¤ë¤¦¤ÄÉÂ¤È¶³¦ÃÎÇ½¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£Ã»´ü¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÂÎÄ´¤Î²óÉü¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃæÄ¹´ü¤ÎÌÜÉ¸¤Ï½¢Ï«¤È¼«Î©»Ù±ç¤Ç¤¹¡£Âà³Ø¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤âÍî¤ÁÃå¤¡¢¤Þ¤¿´Ä¶Ä´Àá¤ÈÆâÉþÌô¤ÎÄ´Àá¤â¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤Î¾É¾õ¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë½¢Ï«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºßASD¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÀº¿À¾ã³²¼ÔÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢¤Ë¡ÖÃÎÅª¤Ë¤Ï¶³¦ÃÎÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¡×¤ÈÃ¢¤·½ñ¤¤ò¤·¤Æ¡¢½¢Ï«»Ù±ç¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹³¤¦¤ÄÌô¤òÆâÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ÄÉÂ¤ÇÀº¿À¾ã³²¼ÔÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¢¥¥³¤Î½¢Ï«»Ù±ç¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤¯¤¤¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²òÀâ¡ÛASD¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤ÎÃæ¤Ç¤âÃÎÅª¾ã³²¤Î¹çÊ»³ä¹ç¤¬¹â¤¯¶³¦ÃÎÇ½¤ÎÅö»ö¼Ô¤âÂ¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÅý¹ç¼ºÄ´¾É¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀº¿À¼À´µ¤Ë²Ã¤¨¤ÆADHD¤Ê¤É¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¤Î½Å¤Ê¤ê¤â¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÎÅªµ¡Ç½¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¸Ä¡¹¤Ë»Ù±ç·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ë1700Ëü¿Í¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¶³¦ÃÎÇ½¡×¤Î¿Í¤¿¤Á¡ÄÅö»ö¼Ô¤ò¸«¤Æ¤¤¿°å»Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤½¤Î¼ÂÂÖ¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢7¿Í¤Ë1¿Í¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¡¢ÃÎÅª¾ã³²¤ÈÊ¿¶ÑÃÍ¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¤Ë¤¢¤ë¶³¦ÃÎÇ½¤Î¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÆüËÜ¤Ë1700Ëü¿Í¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡Ö¶³¦ÃÎÇ½¡×¤Î¿Í¤¿¤Á¡ÄÅö»ö¼Ô¤ò¸«¤Æ¤¤¿°å»Õ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤½¤Î¼ÂÂÖ¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
»×¤¤¤ä¤ê,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
¿ÀÆàÀî,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Áòµ·,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
°ÖÎîº×,
Ê©ÃÅ,
Áòº×,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡