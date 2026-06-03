²Æì¡¦ÆÉÃ«Â¼¤Î¡Ö¤æ¤ó¥é¥Ü¡¦Ì¤Íè´Û¡×¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿¡£Î¹¤ÎÅÓÃæ¤ÇÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¡¢ËÜ¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¦ÀÅ¤«¤ÇìÔÂô¤Ê¤Ò¤È¤È¤
ÆáÇÆ¤«¤é²Æì¤ÎÀÄ¤¤³¤¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¼Ö¤òÁö¤é¤»ËÌ¤Ø¡£²ÆìËÜÅç¤ÎÃæÉô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆÉÃ«Â¼(¤è¤ß¤¿¤ó¤½¤ó)¤Ï¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤ë²º¤ä¤«¤Ê¾ì½ê¡£³¤¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿È¾Åç¤Î³¹¤Ë¤Ï¡¢³¤±è¤¤¤Î¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¡¢¤Õ¤È¼Ö¤òÄä¤á¤Æ¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤¹¤ë¤Î¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢2025Ç¯10·î¤ËÃÂÀ¸¤·¡¢ÀÅ¤«¤ËÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö¤æ¤ó¥é¥Ü¡¦Ì¤Íè´Û¡×¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¥¹¥¿¥Ð¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤¿Â¼¤Î¿Þ½ñ´Û¡Ö¤æ¤ó¥é¥Ü¡¦Ì¤Íè´Û¡×¤Î´ÛÆâ
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆÉÃ«Â¼Î©¿Þ½ñ´Û¡×¡¢¡Ö¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡×¡¢¡ÖOIST¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª(²Æì²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø)¡×¡¢¡ÖÆÉÃ«Â¼»ËÊÔ½¸¼¼¡×¡¢¡ÖÆÉÃ«Â¼ÀÄ¾¯Ç¯¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤¬¤æ¤ë¤ä¤«¤Ëº®¤¸¤ê¹ç¤¤¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê³èµ¤¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ö¤ò»ß¤á¤Æ´ÛÆâ¤ØÆþ¤ë¤È¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¹á¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Õ¤È¤·¤¿È¯¸«¤È°Â¤é¤®¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯·Þ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¢£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÅÁÅý¤Î¼ê»Å»ö¤¬Â©¤Å¤¯¡¢ÆÉÃ«Â¼¤È¤¤¤¦¾ì½ê
²ÆìËÜÅç¤ÎÃæÉô¡¢À¾³¤´ß¤ÎÈþ¤·¤¤È¾Åç¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆÉÃ«Â¼¡£Åì¥·¥Ê³¤¤ËÄÀ¤àÍ¼Æü¤òË¾¤à¤³¤ÎÂ¼¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤Â¼¡×¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤²Æì¤Î¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¶õµ¤¤¬º£¤âÂçÀÚ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¿¼¤¯¡¢Î°µå²¦¹ñ»þÂå¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿À¤³¦°ä»º¡ÖºÂ´îÌ£¾ëÀ×(¤¶¤¤ß¤¸¤ç¤¦¤¢¤È)¡×¤ÎÈþ¤·¤¤ÀÐ³À¤Ï¡¢º£¤âÅö»þ¤ÎÌÌ±Æ¤òÀÅ¤«¤ËÊª¸ì¤ë¡£¸Å¤¯¤«¤é³¤³°¤È¤Î¸ò°×¤Ê¤É¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¤ª¤ª¤é¤«¤Êµ¤É÷¤È¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤¬¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤Ïº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾Ú¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¾Æ¤Êª¡Ö¤ä¤Á¤à¤ó¡×¤ÎÍÒ¸µ¤Î±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ê¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¡ÖÆÉÃ«»³²Ö¿¥(¤æ¤ó¤¿¤ó¤¶¤Ï¤Ê¤¦¤¤)¡×¤Îµ¡¿¥¤ê¤Î²»¤¬¡¢º£¤â¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¶Á¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¤³¤ÎÂ¼¡¢¤¿¤ÀÎò»Ë¤ò²û¤«¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»°Àþ¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ëÌÚ¤òÌ¤Íè¤Ø¸þ¤±¤Æ¿¢¼ù¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂ¸µ¤Ë¤¢¤ëÊ¸²½¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤´¤¦¤È¤¹¤ëÁÛ¤¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤æ¤ó¥é¥Ü¡¦Ì¤Íè´Û¡×¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢Â¼¤Îµ®½Å¤ÊÎò»Ë»ñÎÁ¤ä¹ÔÀ¯Ê¸½ñ¤òÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¡¢Â¼¤ÎÊâ¤ß¤ò¸åÀ¤¤ØÅÁ¤¨¤ë¡ÖÂ¼»ËÊÔ½¸¼¼¡×¤ä¡Ö¹ÔÀ¯Ê¸½ñÊÝ´É¸Ë¡×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡£¤¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÂ¼¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿²º¤ä¤«¤ÊÉ÷ÅÚ¤¬¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£ÆÉÃ«¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿ÆÉÃ«Â¼Î©¿Þ½ñ´Û¡£ËÜ¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê
¡ÖÆÉÃ«Â¼Î©¿Þ½ñ´Û¡×¤ÎÅý³ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·úÊª¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ØÆÉÃ«Â¼¤ÎÌ¤Íè¤ò°é¤à²È¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Æþ¤ê¸ý¤ò¸¼´Ø¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¡¢±ü¤Ø¿Ê¤à¤È½ñºØ¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤âÉô²°¤Ø¤ÈÂ³¤¯¤è¤¦¤Êºî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤³¤³¤ÏÃ¯¤â¤¬¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¶õ´Öºî¤ê¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸©Æâ¿ï°ì¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡õ¥«¥Õ¥§¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤³¤ÏÃ±¤Ê¤ëËÜ¤ÎÂß½Ð½ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤ÈTSUTAYA¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö(CCC)¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Â¼¤Î¿·¤·¤¤Ê¸²½µòÅÀ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÎÂ¢½ñ¿ô¤ÏÌó13Ëüºý¤Ç¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï20Ç¯¤«¤±¤Æ24Ëüºý¤Ø¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¸ø¶¦¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÌë22»þ¤Þ¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¤¿¤á¡¢Éßµï¤Î¹â¤µ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤Î¾ì½ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¡£ÍøÍÑ¼Ô¥«¡¼¥É¤È¸ø¼°LINE¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤È¡¢LINE²èÌÌ¤ËÍøÍÑ¼Ô¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤¬É½¼¨¤µ¤ìËÜ¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÆÉÃ«Â¼¤Î½»Ì±¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤ÇËÜ¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤¬µ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡Öº£¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤³¤Î¿Þ½ñ´Û¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏBGM¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±ü¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Êºî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÓÄÍ¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²»¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´ÛÆâ¤Ï¡ÖÆø¤ï¤¤¥¾¡¼¥ó¡×¡ÖÃæ´Ö¥¾¡¼¥ó¡×¡Ö½¸Ãæ¥¾¡¼¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤É¤â¤È¤·¤ç¤«¤ó¡×¤Î4¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â´Þ¤á¤ë¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤»¤ëÀÊ¤Ï224ÀÊ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Îµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤â¤·Ã¯¤«¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Ê¤é¡¢ÌÂ¤ï¤º¡ÖÆø¤ï¤¤¥¾¡¼¥ó¡×¤Ø¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤È¤â¤ËËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ì¤Ð¡¢Æü¾ï¤Î¥Î¥¤¥º¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤ÏÈÎÇä¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°ìÈÖ¼êÁ°Â¦¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢ÆÉÃ«Â¼¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ç¤¢¤ë¤ä¤Á¤à¤ó¤Î¤ªÅÚ»º¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈÓÄÍ¤µ¤ó¤¬°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Â³¤±¤ÆËÜÃª¤ò»Ø¤·¡¢¡Ö¿Þ½ñ´Û¤Ç¤¹¤¬ÈÎÇäÍÑ¤ÎËÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢ÆÉÃ«Â¼Æâ¤Ë¤ÏËÜ²°¤µ¤ó¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÀ¸³è¤Î¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë´Ä¶¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸Å½ñ¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÁª½ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢²Æì¸©Æâ¤Î¸Å½ñÀÒ¾¦ÁÈ¹ç¤µ¤ó¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸Å½ñÅ¹¼ç¤µ¤ó¤¬Ëè·îÁª½ñ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²Æì¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤ä¡¢¤½¤Î½ñÅ¹¤µ¤ó¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Ãæ¤Ë¤Ïµ®½Å¤ÊËÜ¤âÊ¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¶¿ÅÚ¸¦µæ¤Ê¤É¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ÎËÜ¤¬¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤ª¼ê¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â²¿ÅÙ¤«¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¡£»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÊõÃµ¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²ñÏÃ¤âÀÅ¤±¤µ¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡ÖÃæ´Ö¥¾¡¼¥ó¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¯¤·1¿Í¤Ç¹Í¤¨¤´¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢Ìµ²»¤Ë¶á¤¤¡Ö½¸Ãæ¥¾¡¼¥ó¡×¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ö¤³¤Á¤é¤¬±ÜÍ÷ÀÊ¤Ç¤¹¤Í¡£¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ï¡ØË±(¤ª¤ª¤È¤ê)¡Ù¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÉÃ«Â¼¤Î·Á¤¬ÃÏ¿Þ¤Ç¸«¤ë¤ÈÄ»¤¬±©¤Ð¤¿¤¯·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈÓÄÍ¤µ¤ó¡£¼ê¸µ¤ò¾È¤é¤¹ÌÀ¤«¤ê¤äÅÅ¸»¡¢Wi-Fi¤Þ¤Ç´°È÷¤µ¤ì¡¢Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¡Ö½ñºØ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¼Æâ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥»¥ó¥È¤äWi-Fi¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£¤³¤³¤ÎËÜÃª¤ÏÆÈ¼«¤ÎÊ¬Îà¤ÇÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜÅö¤Æ¤ÎËÜ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢ÎÙ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Î°ìºý¤Ë¤Ä¤¤¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë»Å³Ý¤±¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤Æ´ÛÆâ¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¼¤Î¼ê»Å»ö¤Ë¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç½Ð¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆâÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÃ´Åö¤·¤¿CCC¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄÕ²°½ñÅ¹¤Ï¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Å¹ÊÞ¤¬Â¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤½¤ì¤À¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÉÃ«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ÆÉÃ«¤ä²Æì¤ÎÁÇºà¤ò»È¤¦¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤À¤ÈÈÓÄÍ¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢´ÛÆâ¤ÏÆÉÃ«¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤Ê¤¸¤à²¹¤«¤¤¿§¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø½¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î»ëÀþ¤òÍ¥¤·¤¯¼×¤ë»ÅÀÚ¤ê¤Ë¤Ï¡¢Â¼¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆÉÃ«»³²Ö¿¥¡×¤òºÎÍÑ¡£¡Ö1ÅÀ¤º¤Ä¼ê¿¥¤ê¤Ç¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËìÔÂô¤Ê¡¢¡Ø¥ß¥ó¥µ¡¼ÊÁ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÓÄÍ¤µ¤ó¤ÏÈù¾Ð¤à¡£¤µ¤é¤Ë´ù¤Î¾å¤Î¾ÈÌÀ¤Î¥·¥§¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢Î°µå»þÂå¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡ÖÇÎ¾Ö»æ(¤Ð¤·¤ç¤¦¤·)¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¸«¾å¤²¤ì¤ÐÅ·°æ¤Ë¤Ï²Æì¤ÎÀÖ´¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¼ë¿§¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÜ¤¬¹¥¤¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¥´ñ¿´¤¬ÃÆ¤à¥ª¥¢¥·¥¹
¤µ¤é¤Ë±ü¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¤³¤É¤â¤È¤·¤ç¤«¤ó¡×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜ¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ø¤³¤ÎËÜ¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤ËÍè¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¼¼Æâ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÅÐ¤Ã¤ÆÍ·¤Ù¤ë¥Í¥Ã¥ÈÍ·¶ñ¤ä¡¢ËÁ¸±¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¾®¤µ¤Ê¥È¥ó¥Í¥ë¤â¡£ÈëÌ©´ðÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¥´¥í¥´¥í¤È¿²Å¾¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î³¨ËÜ¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÊÉ°ìÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Î°µå¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥óºî²È¤Ë¤è¤ë³¨¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Â¼¤Îµû¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¤¬Íª¡¹¤È±Ë¤°¤½¤Î³¨¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ºÂ´îÌ£¾ëÀ×¤ÎÀÐ³À¤ä»ÄÇÈÌ¨¤ÎÅôÂæ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö±£¤ìÆÉÃ«¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¤³¤Ã¤½¤ê»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ»Ò¤ÇÃµ¤¹¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤¬ÃÆ¤à¤Î¤¬¡¢ÌµÎÁ¤Ç¹©ºî¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤Ä¤¯¤é¤Ê¡Á¡×¥¨¥ê¥¢¡£¡ÖÆÉÃ«Â¼Æâ¤Î´ë¶È¤è¤ê¡¢¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÇÑºà¡¢Îã¤¨¤ÐÌÚºà¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤ä¥Ñ¥¤¥×¤Ê¤É¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í·¤Ö¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÓÄÍ¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤ò¼«Í³¤Ëºî¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£½µËö¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¤¹©ºî¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤äÀÞ¤ê»æ¶µ¼¼¤â³«¤«¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¿´²¹¤Þ¤ë¤Î¤¬¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Î²ÈÂ²¤Ë¸þ¤±¤¿ÇÛÎ¸¤Î¿ô¡¹¡£Ìó1.5Ëüºý¤Î»ùÆ¸½ñ¤äÂß½ÐÍÑ¤ÎÃÎ°é´á¶ñ¤¬¤½¤í¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ëè·îÂè1ÆüÍËÆü¡¦Âè3¶âÍËÆü¤Ë¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È³¨ËÜ¤Î»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÅò¤¬½Ð¤ëÄ´Æý´ï¤òÈ÷¤¨¤¿¼øÆý¼¼¤ä¤³¤É¤â¥È¥¤¥ì¡¢Âß¤·½Ð¤·ÍÑ¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È´°È÷¡£¡ÖÀÅ¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¡×¤ÈÌµÍý¤Ë²æËý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¡É¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¿Æ»Ò¤Î¿´¶¯¤¤¥ª¥¢¥·¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÛÆâ¤òËþµÊ¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤¼¤Ò³°¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ø¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Æ¥é¥¹¤Î¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ë¤Ï¥Ý¥Ã¥×Ê®¿å¤¬¤¢¤ê¡¢ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤¬¡Ö²Æì¤ÏÂÀÍÛ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê®¿å¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤â°ì½Ö¤Ç´¥¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À²¤ì¤¿Æü¤Ï¤¢¤½¤³¤ÇÍ·¤Ö»Ò¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¿åÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¹¾ì¤Ë¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¤µ¤é¤ËÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÊüÁ÷¶É¡ÖFM¤è¤ß¤¿¤ó¡×¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËè½µÆüÍËÆü¤Ï¿Þ½ñ´Û¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â½Ð±é¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¿Þ½ñ´Û¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¥é¥¸¥ª¶É¤¬¤¢¤ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Î¼þ¤ê¤Ë¿Í¡¹¤¬½¸¤¦¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÂ¼¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤È¾Ð´é¤¬¹Ô¤¸ò¤¦³è¤¤¿¾ì½ê¤Î¾Úµò¤À¤í¤¦¡£
¢£¿Þ½ñ´Û¤ÎÎÙ¤Ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª!? OIST¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¬ÆÏ¤±¤ë¡ÖËÜÊª¤ÎÂÎ¸³¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¿Þ½ñ´Û¤ò¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ê»Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö²Æì²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø(OIST)¡×¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¡£
OIST¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë²Ê³Ø»¨»ï¡ØNature¡Ù¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖNature Index¡×¤Î¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤ÏÀÊ¸¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¸¦µæµ¡´Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢Â¾Âç³Ø¤Ê¤É¤òÍÞ¤¨¤ÆÆüËÜ1°Ì¡¢À¤³¦9°Ì(2019Ç¯È¯É½»þÅÀ)¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡ÖÃÎ¤ÎºÇÁ°Àþ¡×¡£¶µ°÷¤ä³ØÀ¸¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬³°¹ñ¿Í¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¸øÍÑ¸ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±Ñ¸ì¡£À¤³¦50¥«¹ñ°Ê¾å¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÆ¬Ç¾¤¬½¸¤Þ¤ë¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¥¯¥é¥¹¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬Æü¡¹¸¦µæ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¾ì½ê¡×¤¬¡¢Â¼¤Î¿Þ½ñ´Û¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤¢¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Õ¤é¤ê¤ÈÎ©¤Á´ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Îµ¬³Ê³°¤Î´Ä¶¤³¤½¤¬¡¢ÆÉÃ«Â¼¤Î¿·¤·¤¤Ê¸²½µòÅÀ¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæ¤ò»ë³ÐÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÅ¸¼¨¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£°ÆÆâÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿OIST¤Î¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²Ê³Ø¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¾ì½ê¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤³¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¤É¤ì¤âÂè°ìÀþ¤Î¸¦µæ¸½¾ì¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐVR¥´¡¼¥°¥ë¤òÇÁ¤¹þ¤á¤Ð¡¢¡Ö²ÆìËÌÉô¤Î¡Ø¤ä¤ó¤Ð¤ë¡Ù¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤Î±ÇÁü¤ä¡¢¤½¤³¤ÇÏ¿²»¤·¤¿¼ÂºÝ¤Î²»¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²Æì¤Î³¤¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢³¤¤ÎÃæ¤Ç¼ÂºÝ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¥¯¥¸¥é¤¬ÌÄ¤¯²»¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³´Ä¶¤äÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¸³¤·¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿À¸ÂÖ·Ï¤ÎÉÔ»×µÄ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê·Á¤ò¤·¤¿Î©ÂÎÊª¡Ö¥«¥é¥¤¥É¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ÎÅ¸¼¨¤À¡£¹©Æ£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖOIST¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬³«È¯¤·¤¿¿Þ·Á¤Ç¤¹¡£É½¤Ç¤âÎ¢¤Ç¤â¤Ê¤¤·Á¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤êÂ³¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤Î1Ëç¤Î»æ¤«¤éÀÞ¤ë¤È¤³¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¤Î¼´¤ÎÉôÊ¬¤ä¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥¢¡¼¥à¤ÎÉôÊ¬¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Þ·Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÌ¤Íè¤Îµ»½Ñ¡×¤ÎÍñ¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏËè½µËö¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¥«¥é¥¤¥É¥µ¥¤¥¯¥ë¤òºî¤ë¹©ºî¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é²Ê³Ø¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢²Æì¤ÇºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¥¢¥ê¤ä¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ½¤¤¥¢¥ê¡×¤Ê¤É¤ÎÉ¸ËÜ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¡¢È÷¤¨ÉÕ¤±¤ÎÃî¥á¥¬¥Í¤ò»È¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë¡¢Âç¿Í¤â»×¤ï¤º¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤ë²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¡£¡Ö¥¤¥«¤ÎÂ¤Ï10ËÜ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¥¿¥³¤Ï8ËÜ¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤Ë¡¢ËÜÊª¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬ÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¿Íµ¤¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£ºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæ¼Ô¤ò¡¢¿È¶á¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹©É×¤¬¿ï½ê¤Ë¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ê³Ø¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ÏÃÏ°è¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤È¹ñºÝÅª¤Ê²Ê³Ø¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤¬¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤ËOIST¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤Æ²Ê³Ø¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç³Ø¤ò·Ð¤ÆºÆ¤ÓOIST¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À¤ÎÅ¸¼¨»ÜÀß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎÁÏÂ¤À¤ò°é¤à¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÀÅ¤«¤Ë¡¢¤±¤ì¤É³Î¼Â¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆÉÃ«´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ö¤æ¤ó¥é¥Ü¡¦Ì¤Íè´Û¡×¡£ÃÏ¸µ¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¡¢¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤Î·Á
´Ñ¸÷¤Î¹ç´Ö¤Ë´ó¤êÆ»¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤É¿´ÃÏ¤è¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤¬¡¢ÌµÎÁÃó¼Ö¾ì¤òÈ÷¤¨¡¢Ä«10»þ¤«¤éÌë22»þ¤Þ¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¥¢¥ê¥Ó¥é¤Ê¤É¡¢¼þÊÕ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÈ´·²¤À¡£Î¹¹ÔÃæ¡¢µÞ¤Ê¥¹¥³¡¼¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Ê¤é²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç±«¾å¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤¯ÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ë»Ò¤É¤â¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÍ·¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢±«¤ÎÆü¤ÎÍê¤â¤·¤¤µßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âÍøÍÑ¼ÔÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ë¥µ¥¯¥Ã¤ÈËÜ¤ò¼Ú¤ê¡¢³¤ÊÕ¤Î¥«¥Õ¥§¤äÂÚºßÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂ³¤¤òÆÉ¤à¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦ìÔÂô¤Ê»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤ò¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê³èµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¿ô¡¹¡£Ç¯´Ö170·ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È³«´Û¤«¤éÈ¾Ç¯¤Ç180·ï°Ê¾å¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ²»¤ò½Ð¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤Ï¡ÖÅç±´¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëTHE BOOM¤ÎµÜÂôÏÂ»Ë¤µ¤ó¤ò¾·¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¤äÏ¯ÆÉ²ñ¡¢Ì¾ºî³¨ËÜ¡Ø¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤µ¤ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¢¿¿¼î¤Þ¤ê¤³¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÂÎ¸³²ñ¤ä±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¤Þ¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊºÅ¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÛÆâ¤Ï¤¤¤Ä¤â¿Í¡¹¤ÎÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸©Æâ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ÎÄÌ¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Öº£¤Ï¤Þ¤À¸©Æâ¤ÎÊý¤ÎÍøÍÑ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¤´²ÈÂ²¤Ç´Ñ¸÷¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÓÄÍ¤µ¤ó¡£¹ñÆâ¤Ë½»½ê¤¬¤¢¤ì¤Ð³°¹ñÀÒ¤ÎÊý¤Ç¤âÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤â¤·¡¢¹¾ì¤ËÂ¿¤¯¤ÎÅ¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Ë¤®¤ï¤¦¡Ö¤à¤é¤Ì»Ô(¥Þ¥ë¥·¥§)¡×¤ÎÆü¤ä¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤¬½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ä¼êºî¤ê¤ÎÉÊ¡¹¤ò¤¼¤Ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÊÂ¤ó¤À¥Æ¥ó¥È¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤½¤ÎÎ¹¤ò¤µ¤é¤Ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
µÙ´ÛÆü¤Ï6·î23Æü¤Î¡Ö°ÖÎî¤ÎÆü¡×¤Î¤ß¡£¤³¤ÎÆü¤À¤±¤ªµÙ¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Îò»Ë¤äÊ¿ÏÂ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë²Æì¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î364Æü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´ÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Îµï¾ì½ê¤À¡£
ÆÉÃ«Â¼¼þÊÕ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢º£½µËö¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¡£¤³¤ì¤«¤é²ÆìÎ¹¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤ÒÎ¹¤Î¥×¥é¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìºý¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç²á¤´¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¤æ¤ó¥é¥Ü¡¦Ì¤Íè´Û
½»½ê¡§²Æì¸©ÃæÆ¬·´ÆÉÃ«Â¼»úºÂ´îÌ£2901-1
»þ´Ö¡§10»þ¡Á22»þ(¥«¥Õ¥§¡¦ÊªÈÎ¤âÆ±»þ´Ö)
µÙ¤ß¡§°ÖÎî¤ÎÆü(6·î23Æü)
Ãó¼Ö¾ì¡§Ìó230Âæ¢¨Ãó¼ÖÎÁ¶âÌµÎÁ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§²Æì¼«Æ°¼ÖÆ»ÀÐÀîIC¤«¤éÌó20Ê¬
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡áËÌÂ¼¹¯¹Ô
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¥¹¥¿¥Ð¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤¿Â¼¤Î¿Þ½ñ´Û¡Ö¤æ¤ó¥é¥Ü¡¦Ì¤Íè´Û¡×¤Î´ÛÆâ
¢£Ë¤«¤Ê¼«Á³¤ÈÅÁÅý¤Î¼ê»Å»ö¤¬Â©¤Å¤¯¡¢ÆÉÃ«Â¼¤È¤¤¤¦¾ì½ê
²ÆìËÜÅç¤ÎÃæÉô¡¢À¾³¤´ß¤ÎÈþ¤·¤¤È¾Åç¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ëÆÉÃ«Â¼¡£Åì¥·¥Ê³¤¤ËÄÀ¤àÍ¼Æü¤òË¾¤à¤³¤ÎÂ¼¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤Â¼¡×¤È¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¤²Æì¤Î¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤¿¶õµ¤¤¬º£¤âÂçÀÚ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¿¼¤¯¡¢Î°µå²¦¹ñ»þÂå¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿À¤³¦°ä»º¡ÖºÂ´îÌ£¾ëÀ×(¤¶¤¤ß¤¸¤ç¤¦¤¢¤È)¡×¤ÎÈþ¤·¤¤ÀÐ³À¤Ï¡¢º£¤âÅö»þ¤ÎÌÌ±Æ¤òÀÅ¤«¤ËÊª¸ì¤ë¡£¸Å¤¯¤«¤é³¤³°¤È¤Î¸ò°×¤Ê¤É¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¤¿¤ª¤ª¤é¤«¤Êµ¤É÷¤È¡¢Àè¿Í¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ë¼é¤êÈ´¤¤¤Æ¤¤¿ÅÁÅý¤¬¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤Ïº¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¾Ú¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¾Æ¤Êª¡Ö¤ä¤Á¤à¤ó¡×¤ÎÍÒ¸µ¤Î±ì¤¬Î©¤Á¾å¤ê¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¡ÖÆÉÃ«»³²Ö¿¥(¤æ¤ó¤¿¤ó¤¶¤Ï¤Ê¤¦¤¤)¡×¤Îµ¡¿¥¤ê¤Î²»¤¬¡¢º£¤â¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ë¶Á¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¤³¤ÎÂ¼¡¢¤¿¤ÀÎò»Ë¤ò²û¤«¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»°Àþ¤ÎºàÎÁ¤È¤Ê¤ëÌÚ¤òÌ¤Íè¤Ø¸þ¤±¤Æ¿¢¼ù¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÂ¸µ¤Ë¤¢¤ëÊ¸²½¤ò¼¡À¤Âå¤Ø¤Ä¤Ê¤´¤¦¤È¤¹¤ëÁÛ¤¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤æ¤ó¥é¥Ü¡¦Ì¤Íè´Û¡×¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢Â¼¤Îµ®½Å¤ÊÎò»Ë»ñÎÁ¤ä¹ÔÀ¯Ê¸½ñ¤òÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¡¢Â¼¤ÎÊâ¤ß¤ò¸åÀ¤¤ØÅÁ¤¨¤ë¡ÖÂ¼»ËÊÔ½¸¼¼¡×¤ä¡Ö¹ÔÀ¯Ê¸½ñÊÝ´É¸Ë¡×¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¡£¤¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎò»Ë¤äÊ¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÂ¼¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿²º¤ä¤«¤ÊÉ÷ÅÚ¤¬¼«Á³¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¢£ÆÉÃ«¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿ÆÉÃ«Â¼Î©¿Þ½ñ´Û¡£ËÜ¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë¸«¤Ä¤±¤ë¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê
¡ÖÆÉÃ«Â¼Î©¿Þ½ñ´Û¡×¤ÎÅý³ç¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö·úÊª¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ØÆÉÃ«Â¼¤ÎÌ¤Íè¤ò°é¤à²È¡Ù¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£Æþ¤ê¸ý¤ò¸¼´Ø¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¡¢±ü¤Ø¿Ê¤à¤È½ñºØ¡¢¤½¤·¤Æ»Ò¤É¤âÉô²°¤Ø¤ÈÂ³¤¯¤è¤¦¤Êºî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤³¤³¤ÏÃ¯¤â¤¬¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¶õ´Öºî¤ê¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¸©Æâ¿ï°ì¤Î¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¡¼¡õ¥«¥Õ¥§¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤³¤ÏÃ±¤Ê¤ëËÜ¤ÎÂß½Ð½ê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤ÈTSUTAYA¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö(CCC)¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢Â¼¤Î¿·¤·¤¤Ê¸²½µòÅÀ¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÎÂ¢½ñ¿ô¤ÏÌó13Ëüºý¤Ç¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï20Ç¯¤«¤±¤Æ24Ëüºý¤Ø¤È°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤È¤Î¤³¤È¡£¸ø¶¦¤Î¿Þ½ñ´Û¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÌë22»þ¤Þ¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¹¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÊÒ¼ê¤Ë¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¤¿¤á¡¢Éßµï¤Î¹â¤µ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¤³¤Î¾ì½ê¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¡£ÍøÍÑ¼Ô¥«¡¼¥É¤È¸ø¼°LINE¤òÏ¢·È¤¹¤ë¤È¡¢LINE²èÌÌ¤ËÍøÍÑ¼Ô¥Ð¡¼¥³¡¼¥É¤¬É½¼¨¤µ¤ìËÜ¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¡£ÆÉÃ«Â¼¤Î½»Ì±¤Ç¤Ê¤¤¿Í¤â¥¹¥Þ¥Û¤Ò¤È¤Ä¤ÇËÜ¤ò¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤¬µ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¡Öº£¤¤¤ë¾ì½ê¤¬¤³¤Î¿Þ½ñ´Û¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤ÏBGM¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±ü¤Ë¹Ô¤¯¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÀÅ¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Êºî¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÓÄÍ¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê²»¤Î¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢´ÛÆâ¤Ï¡ÖÆø¤ï¤¤¥¾¡¼¥ó¡×¡ÖÃæ´Ö¥¾¡¼¥ó¡×¡Ö½¸Ãæ¥¾¡¼¥ó¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤³¤É¤â¤È¤·¤ç¤«¤ó¡×¤Î4¤Ä¤Î¥¨¥ê¥¢¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢³°¤Î¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â´Þ¤á¤ë¤È¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È²á¤´¤»¤ëÀÊ¤Ï224ÀÊ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Îµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤â¤·Ã¯¤«¤È¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Ê¤é¡¢ÌÂ¤ï¤º¡ÖÆø¤ï¤¤¥¾¡¼¥ó¡×¤Ø¡£¤ª¤¤¤·¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤È¤â¤ËËÜ¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ì¤Ð¡¢Æü¾ï¤Î¥Î¥¤¥º¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤ÏÈÎÇä¥³¡¼¥Ê¡¼¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö°ìÈÖ¼êÁ°Â¦¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢ÆÉÃ«Â¼¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ç¤¢¤ë¤ä¤Á¤à¤ó¤Î¤ªÅÚ»º¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈÓÄÍ¤µ¤ó¤¬°ÆÆâ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Â³¤±¤ÆËÜÃª¤ò»Ø¤·¡¢¡Ö¿Þ½ñ´Û¤Ç¤¹¤¬ÈÎÇäÍÑ¤ÎËÜ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼Â¤Ï¡¢ÆÉÃ«Â¼Æâ¤Ë¤ÏËÜ²°¤µ¤ó¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÀ¸³è¤Î¿È¶á¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤âËÜ¤ò¼ê¤Ë¼è¤ì¤ë´Ä¶¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸Å½ñ¤âÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÁª½ñ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢²Æì¸©Æâ¤Î¸Å½ñÀÒ¾¦ÁÈ¹ç¤µ¤ó¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¸Å½ñÅ¹¼ç¤µ¤ó¤¬Ëè·îÁª½ñ¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£²Æì¤Ë´Ø¤¹¤ëËÜ¤ä¡¢¤½¤Î½ñÅ¹¤µ¤ó¤ÎÆÃÄ§¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊËÜ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
Ãæ¤Ë¤Ïµ®½Å¤ÊËÜ¤âÊ¶¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¡Ö¶¿ÅÚ¸¦µæ¤Ê¤É¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¡¢¡Ø¤Ê¤ó¤Ç¤³¤ÎËÜ¤¬¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¤ª¼ê¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤â²¿ÅÙ¤«¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¡£»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤ÊõÃµ¤·¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²ñÏÃ¤âÀÅ¤±¤µ¤â¡¢¤½¤Î¤È¤¤Îµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿´ÃÏ¤è¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ê¤é¡ÖÃæ´Ö¥¾¡¼¥ó¡×¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¯¤·1¿Í¤Ç¹Í¤¨¤´¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡¢Ìµ²»¤Ë¶á¤¤¡Ö½¸Ãæ¥¾¡¼¥ó¡×¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ö¤³¤Á¤é¤¬±ÜÍ÷ÀÊ¤Ç¤¹¤Í¡£¿¿¤óÃæ¤Ë¤Ï¡ØË±(¤ª¤ª¤È¤ê)¡Ù¤Î¥ª¥Ö¥¸¥§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÉÃ«Â¼¤Î·Á¤¬ÃÏ¿Þ¤Ç¸«¤ë¤ÈÄ»¤¬±©¤Ð¤¿¤¯·Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÈÓÄÍ¤µ¤ó¡£¼ê¸µ¤ò¾È¤é¤¹ÌÀ¤«¤ê¤äÅÅ¸»¡¢Wi-Fi¤Þ¤Ç´°È÷¤µ¤ì¡¢Ã¯¤Ë¤â¼ÙËâ¤µ¤ì¤º¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ËË×Æ¬¤Ç¤¤ë¡Ö½ñºØ¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¼Æâ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥»¥ó¥È¤äWi-Fi¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¨¤ë¾ì½ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤½¤¦¡£¤³¤³¤ÎËÜÃª¤ÏÆÈ¼«¤ÎÊ¬Îà¤ÇÊÂ¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌÜÅö¤Æ¤ÎËÜ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤¬¡¢ÎÙ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤À¤³¦¤Î°ìºý¤Ë¤Ä¤¤¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë»Å³Ý¤±¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤Æ´ÛÆâ¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Â¼¤Î¼ê»Å»ö¤Ë¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ç½Ð¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÆâÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÃ´Åö¤·¤¿CCC¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÄÕ²°½ñÅ¹¤Ï¡¢¹õ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Å¹ÊÞ¤¬Â¿¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö¤½¤ì¤À¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÉÃ«¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢ÆÉÃ«¤ä²Æì¤ÎÁÇºà¤ò»È¤¦¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤¿¤Î¤À¤ÈÈÓÄÍ¤µ¤ó¤¬¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢´ÛÆâ¤ÏÆÉÃ«¤ÎÉ÷·Ê¤Ë¤Ê¤¸¤à²¹¤«¤¤¿§¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Ø½¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î»ëÀþ¤òÍ¥¤·¤¯¼×¤ë»ÅÀÚ¤ê¤Ë¤Ï¡¢Â¼¤ÎÅÁÅý¹©·Ý¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆÉÃ«»³²Ö¿¥¡×¤òºÎÍÑ¡£¡Ö1ÅÀ¤º¤Ä¼ê¿¥¤ê¤Ç¿¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËìÔÂô¤Ê¡¢¡Ø¥ß¥ó¥µ¡¼ÊÁ¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÈÓÄÍ¤µ¤ó¤ÏÈù¾Ð¤à¡£¤µ¤é¤Ë´ù¤Î¾å¤Î¾ÈÌÀ¤Î¥·¥§¡¼¥É¤Ë¤Ï¡¢Î°µå»þÂå¤«¤éÅÁ¤ï¤ë¡ÖÇÎ¾Ö»æ(¤Ð¤·¤ç¤¦¤·)¡×¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¸«¾å¤²¤ì¤ÐÅ·°æ¤Ë¤Ï²Æì¤ÎÀÖ´¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¼ë¿§¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥í¡¼¥«¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÜ¤¬¹¥¤¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¹¥´ñ¿´¤¬ÃÆ¤à¥ª¥¢¥·¥¹
¤µ¤é¤Ë±ü¤Ø¿Ê¤à¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö¤³¤É¤â¤È¤·¤ç¤«¤ó¡×¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êËÜ¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤â¤Þ¤À¤Þ¤À¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Þ¤º¤Ï¡Ø¤³¤ÎËÜ¤¬¤¢¤ë´Ä¶¤ËÍè¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ëºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¼¼Æâ¤Ë¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÅÐ¤Ã¤ÆÍ·¤Ù¤ë¥Í¥Ã¥ÈÍ·¶ñ¤ä¡¢ËÁ¸±¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ë¾®¤µ¤Ê¥È¥ó¥Í¥ë¤â¡£ÈëÌ©´ðÃÏ¤Î¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤Ç¥´¥í¥´¥í¤È¿²Å¾¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î³¨ËÜ¤òÆÉ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ëÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÊÉ°ìÌÌ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Î°µå¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥óºî²È¤Ë¤è¤ë³¨¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£Â¼¤Îµû¤Ç¤¢¤ë¥¸¥ó¥Ù¥¨¥¶¥á¤¬Íª¡¹¤È±Ë¤°¤½¤Î³¨¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ºÂ´îÌ£¾ëÀ×¤ÎÀÐ³À¤ä»ÄÇÈÌ¨¤ÎÅôÂæ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö±£¤ìÆÉÃ«¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬¤³¤Ã¤½¤ê»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Æ»Ò¤ÇÃµ¤¹¤Î¤â³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÏÂ¤ÎÏ¤¬ÃÆ¤à¤Î¤¬¡¢ÌµÎÁ¤Ç¹©ºî¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¤Ä¤¯¤é¤Ê¡Á¡×¥¨¥ê¥¢¡£¡ÖÆÉÃ«Â¼Æâ¤Î´ë¶È¤è¤ê¡¢¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÇÑºà¡¢Îã¤¨¤ÐÌÚºà¤ÎÀÚ¤ìÃ¼¤ä¥Ñ¥¤¥×¤Ê¤É¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ò»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Í·¤Ö¤¿¤á¤Î¥Ä¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÓÄÍ¤µ¤ó¤¬¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤ò¼«Í³¤Ëºî¤Ã¤ÆÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£½µËö¤Ë¤Ï³Ú¤·¤¤¹©ºî¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤äÀÞ¤ê»æ¶µ¼¼¤â³«¤«¤ì¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿¿·õ¤Ê¤Þ¤Ê¤¶¤·¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¿´²¹¤Þ¤ë¤Î¤¬¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¤É¤âÏ¢¤ì¤Î²ÈÂ²¤Ë¸þ¤±¤¿ÇÛÎ¸¤Î¿ô¡¹¡£Ìó1.5Ëüºý¤Î»ùÆ¸½ñ¤äÂß½ÐÍÑ¤ÎÃÎ°é´á¶ñ¤¬¤½¤í¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ëè·îÂè1ÆüÍËÆü¡¦Âè3¶âÍËÆü¤Ë¤Ï¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È³¨ËÜ¤Î»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦¤ªÏÃ²ñ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤ªÅò¤¬½Ð¤ëÄ´Æý´ï¤òÈ÷¤¨¤¿¼øÆý¼¼¤ä¤³¤É¤â¥È¥¤¥ì¡¢Âß¤·½Ð¤·ÍÑ¤Î¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤È´°È÷¡£¡ÖÀÅ¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¡×¤ÈÌµÍý¤Ë²æËý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡È¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¡É¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¿Æ»Ò¤Î¿´¶¯¤¤¥ª¥¢¥·¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÛÆâ¤òËþµÊ¤·¤¿¤¢¤È¤Ï¡¢¤¼¤Ò³°¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ø¤âÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥Æ¥é¥¹¤Î¼ÇÀ¸¹¾ì¤Ë¤Ï¥Ý¥Ã¥×Ê®¿å¤¬¤¢¤ê¡¢ÈÓÄÍ¤µ¤ó¤¬¡Ö²Æì¤ÏÂÀÍÛ¤¬¶¯¤¤¤Î¤Ç¡¢Ê®¿å¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤â°ì½Ö¤Ç´¥¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À²¤ì¤¿Æü¤Ï¤¢¤½¤³¤ÇÍ·¤Ö»Ò¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈù¾Ð¤à¤è¤¦¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¿åÍ·¤Ó¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£¹¾ì¤Ë¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¥¬¡¼¥Ç¥ó¤âÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥ê¥ó¥¯¤òÊÒ¼ê¤Ë¤Î¤ó¤Ó¤ê²á¤´¤¹¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤À¡£¤µ¤é¤ËÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£ÊüÁ÷¶É¡ÖFM¤è¤ß¤¿¤ó¡×¤Î¥µ¥Æ¥é¥¤¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖËè½µÆüÍËÆü¤Ï¿Þ½ñ´Û¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â½Ð±é¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¿Þ½ñ´Û¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¥é¥¸¥ª¶É¤¬¤¢¤ê¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Î¼þ¤ê¤Ë¿Í¡¹¤¬½¸¤¦¸÷·Ê¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËÂ¼¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¼¤È¾Ð´é¤¬¹Ô¤¸ò¤¦³è¤¤¿¾ì½ê¤Î¾Úµò¤À¤í¤¦¡£
¢£¿Þ½ñ´Û¤ÎÎÙ¤Ë¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª!? OIST¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¬ÆÏ¤±¤ë¡ÖËÜÊª¤ÎÂÎ¸³¡×
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¿Þ½ñ´Û¤ò¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¡×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Ê»Àß¤µ¤ì¤¿¡Ö²Æì²Ê³Øµ»½ÑÂç³Ø±¡Âç³Ø(OIST)¡×¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤À¡£
OIST¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë²Ê³Ø»¨»ï¡ØNature¡Ù¤Î½ÐÈÇ¼Ò¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖNature Index¡×¤Î¡Ö¼Á¤Î¹â¤¤ÏÀÊ¸¤Î³ä¹ç¤¬¹â¤¤¸¦µæµ¡´Ø¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ç¡¢Â¾Âç³Ø¤Ê¤É¤òÍÞ¤¨¤ÆÆüËÜ1°Ì¡¢À¤³¦9°Ì(2019Ç¯È¯É½»þÅÀ)¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡ÖÃÎ¤ÎºÇÁ°Àþ¡×¡£¶µ°÷¤ä³ØÀ¸¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬³°¹ñ¿Í¤Ç¡¢¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¸øÍÑ¸ì¤Ï¤¹¤Ù¤Æ±Ñ¸ì¡£À¤³¦50¥«¹ñ°Ê¾å¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÆ¬Ç¾¤¬½¸¤Þ¤ë¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤Î¤À¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¥¯¥é¥¹¤Î²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤¬Æü¡¹¸¦µæ¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¾ì½ê¡×¤¬¡¢Â¼¤Î¿Þ½ñ´Û¤Î¤¹¤°ÎÙ¤Ë¤¢¤ê¡¢Ã¯¤Ç¤â¤Õ¤é¤ê¤ÈÎ©¤Á´ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Îµ¬³Ê³°¤Î´Ä¶¤³¤½¤¬¡¢ÆÉÃ«Â¼¤Î¿·¤·¤¤Ê¸²½µòÅÀ¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥¹¥¿¥¸¥ªÆâ¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢ºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæ¤ò»ë³ÐÅª¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÅ¸¼¨¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£°ÆÆâÌò¤òÌ³¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿OIST¤Î¹©Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö²Ê³Ø¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¿È¶á¤Ë´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¾ì½ê¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤³¤³¤ÎÅ¸¼¨¤Ï¤É¤ì¤âÂè°ìÀþ¤Î¸¦µæ¸½¾ì¤ÈÄ¾ÀÜ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐVR¥´¡¼¥°¥ë¤òÇÁ¤¹þ¤á¤Ð¡¢¡Ö²ÆìËÌÉô¤Î¡Ø¤ä¤ó¤Ð¤ë¡Ù¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ëÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤Î±ÇÁü¤ä¡¢¤½¤³¤ÇÏ¿²»¤·¤¿¼ÂºÝ¤Î²»¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²Æì¤Î³¤¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢³¤¤ÎÃæ¤Ç¼ÂºÝ¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¥¯¥¸¥é¤¬ÌÄ¤¯²»¤Ê¤É¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Á³´Ä¶¤äÀ¸¤Êª¤¿¤Á¤ÎÀ¤³¦¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÂÎ¸³¤·¡¢ÍºÂç¤Ê¼«Á³¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤µ¤ì¤¿À¸ÂÖ·Ï¤ÎÉÔ»×µÄ¤ò´¶¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê·Á¤ò¤·¤¿Î©ÂÎÊª¡Ö¥«¥é¥¤¥É¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤ÎÅ¸¼¨¤À¡£¹©Æ£¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡ÖOIST¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬³«È¯¤·¤¿¿Þ·Á¤Ç¤¹¡£É½¤Ç¤âÎ¢¤Ç¤â¤Ê¤¤·Á¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤êÂ³¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤Î1Ëç¤Î»æ¤«¤éÀÞ¤ë¤È¤³¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Ö¾ÍèÅª¤Ë¤Ï¥í¥±¥Ã¥È¤Î¼´¤ÎÉôÊ¬¤ä¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¥¢¡¼¥à¤ÎÉôÊ¬¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Þ·Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÌ¤Íè¤Îµ»½Ñ¡×¤ÎÍñ¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏËè½µËö¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤³¤Î¥«¥é¥¤¥É¥µ¥¤¥¯¥ë¤òºî¤ë¹©ºî¶µ¼¼¤¬³«¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Ê¬¤Î¼ê¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é²Ê³Ø¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢²Æì¤ÇºÎ¼è¤µ¤ì¤¿¥¢¥ê¤ä¡ÖÀ¤³¦¤Ç°ìÈÖ½¤¤¥¢¥ê¡×¤Ê¤É¤ÎÉ¸ËÜ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤ê¡¢È÷¤¨ÉÕ¤±¤ÎÃî¥á¥¬¥Í¤ò»È¤Ã¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È´Ñ»¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÉáÃÊ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¥ß¥¯¥í¤ÎÀ¤³¦¤Î±ü¿¼¤µ¤Ë¡¢Âç¿Í¤â»×¤ï¤º¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤ë²Ê³Ø¼Ô¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¡£¡Ö¥¤¥«¤ÎÂ¤Ï10ËÜ¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¥¿¥³¤Ï8ËÜ¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÁÇËÑ¤Êµ¿Ìä¤Ë¡¢ËÜÊª¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬ÃúÇ«¤ËÅú¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÂç¿Íµ¤¤Î·Ç¼¨ÈÄ¤â¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£ºÇÀèÃ¼¤Î¸¦µæ¼Ô¤ò¡¢¿È¶á¤Ç¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤Â¸ºß¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹©É×¤¬¿ï½ê¤Ë¶Å¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ê³Ø¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ÏÃÏ°è¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤È¹ñºÝÅª¤Ê²Ê³Ø¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢¹©Æ£¤µ¤ó¤¬¡Ö¾®¤µ¤¤¤³¤í¤ËOIST¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÍè¤Æ²Ê³Ø¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç³Ø¤ò·Ð¤ÆºÆ¤ÓOIST¤Î¸¦µæ¼Ô¤È¤·¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿Êý¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¤³¦¤òÊÑ¤¨¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤À¤ÎÅ¸¼¨»ÜÀß¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤ÎÁÏÂ¤À¤ò°é¤à¥Ñ¥¤¥×¥é¥¤¥ó¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤âÀÅ¤«¤Ë¡¢¤±¤ì¤É³Î¼Â¤Ë²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆÉÃ«´Ñ¸÷¤ÎµòÅÀ¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ö¤æ¤ó¥é¥Ü¡¦Ì¤Íè´Û¡×¡£ÃÏ¸µ¤È¿¨¤ì¹ç¤¦¡¢¿·¤·¤¤³Ú¤·¤ßÊý¤Î·Á
´Ñ¸÷¤Î¹ç´Ö¤Ë´ó¤êÆ»¤¹¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Û¤É¿´ÃÏ¤è¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤¬¡¢ÌµÎÁÃó¼Ö¾ì¤òÈ÷¤¨¡¢Ä«10»þ¤«¤éÌë22»þ¤Þ¤Ç³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¥Û¥Æ¥ëÆü¹Ò¥¢¥ê¥Ó¥é¤Ê¤É¡¢¼þÊÕ¤Î¥ê¥¾¡¼¥È¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÈ´·²¤À¡£Î¹¹ÔÃæ¡¢µÞ¤Ê¥¹¥³¡¼¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Ê¤é²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç±«¾å¤¬¤ê¤ò³Ú¤·¤¯ÂÔ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤ª¶â¤ò¤«¤±¤º¤Ë»Ò¤É¤â¤ò»×¤¤ÀÚ¤êÍ·¤Ð¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢±«¤ÎÆü¤ÎÍê¤â¤·¤¤µßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¡ÖÆüËÜÁ´¹ñ¤É¤³¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤âÍøÍÑ¼ÔÅÐÏ¿¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡£Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ë¥µ¥¯¥Ã¤ÈËÜ¤ò¼Ú¤ê¡¢³¤ÊÕ¤Î¥«¥Õ¥§¤äÂÚºßÀè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇÂ³¤¤òÆÉ¤à¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦ìÔÂô¤Ê»È¤¤Êý¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¶õ´Ö¤ò¤è¤êÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê³èµ¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¿ô¡¹¡£Ç¯´Ö170·ï¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È³«´Û¤«¤éÈ¾Ç¯¤Ç180·ï°Ê¾å¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¤¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ²»¤ò½Ð¤»¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢²áµî¤Ë¤Ï¡ÖÅç±´¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëTHE BOOM¤ÎµÜÂôÏÂ»Ë¤µ¤ó¤ò¾·¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¤äÏ¯ÆÉ²ñ¡¢Ì¾ºî³¨ËÜ¡Ø¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤Ð¤¢¤µ¤ó¡Ù¤Îºî¼Ô¡¢¿¿¼î¤Þ¤ê¤³¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°ÂÎ¸³²ñ¤ä±Ñ²ñÏÃ¶µ¼¼¤Þ¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊºÅ¤·¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢´ÛÆâ¤Ï¤¤¤Ä¤â¿Í¡¹¤ÎÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸©Æâ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éË¬¤ì¤ë´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤âÍøÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦´ê¤¤¤ÎÄÌ¤ê¡¢´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍ¶Ã×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡Öº£¤Ï¤Þ¤À¸©Æâ¤ÎÊý¤ÎÍøÍÑ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¤´²ÈÂ²¤Ç´Ñ¸÷¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÈÓÄÍ¤µ¤ó¡£¹ñÆâ¤Ë½»½ê¤¬¤¢¤ì¤Ð³°¹ñÀÒ¤ÎÊý¤Ç¤âÅÐÏ¿¤Ç¤¤ë¤½¤¦¤À¡£¤â¤·¡¢¹¾ì¤ËÂ¿¤¯¤ÎÅ¹¤¬ÊÂ¤Ó¤Ë¤®¤ï¤¦¡Ö¤à¤é¤Ì»Ô(¥Þ¥ë¥·¥§)¡×¤ÎÆü¤ä¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤¬½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ëÆü¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤ä¼êºî¤ê¤ÎÉÊ¡¹¤ò¤¼¤Ò¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£ÊÂ¤ó¤À¥Æ¥ó¥È¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤É¤³¤«¤éÍè¤¿¤Î¡©¡×¤ÈÃÏ¸µ¤Î¿Í¤È¸ÀÍÕ¤ò¸ò¤ï¤·¤¿»×¤¤½Ð¤Ï¡¢¤¤Ã¤È¤½¤ÎÎ¹¤ò¤µ¤é¤Ë¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
µÙ´ÛÆü¤Ï6·î23Æü¤Î¡Ö°ÖÎî¤ÎÆü¡×¤Î¤ß¡£¤³¤ÎÆü¤À¤±¤ªµÙ¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Îò»Ë¤äÊ¿ÏÂ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë²Æì¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î364Æü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢Ë¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿´ÃÆ¤à¤è¤¦¤Ê¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Îµï¾ì½ê¤À¡£
ÆÉÃ«Â¼¼þÊÕ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢º£½µËö¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¡£¤³¤ì¤«¤é²ÆìÎ¹¹Ô¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤¼¤ÒÎ¹¤Î¥×¥é¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìºý¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç²á¤´¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò²á¤´¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¤æ¤ó¥é¥Ü¡¦Ì¤Íè´Û
½»½ê¡§²Æì¸©ÃæÆ¬·´ÆÉÃ«Â¼»úºÂ´îÌ£2901-1
»þ´Ö¡§10»þ¡Á22»þ(¥«¥Õ¥§¡¦ÊªÈÎ¤âÆ±»þ´Ö)
µÙ¤ß¡§°ÖÎî¤ÎÆü(6·î23Æü)
Ãó¼Ö¾ì¡§Ìó230Âæ¢¨Ãó¼ÖÎÁ¶âÌµÎÁ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§²Æì¼«Æ°¼ÖÆ»ÀÐÀîIC¤«¤éÌó20Ê¬
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡áËÌÂ¼¹¯¹Ô