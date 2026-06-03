¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬ÀèÈ¯³°¤ì¤ë¡¡±¦¸ª¹üºÃ½ý¤Ç¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë±Æ¶Á¡¡¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¡Ö±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê34¡Ë¤¬±¦¸ª¤Î¹üºÃ½ý¤Ë¤è¤ëÄË¤ß¤Î¤¿¤á¡¢2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¤Î¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥ºÀï¤ÎÀèÈ¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¡£¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶ÉESPNÅÅ»ÒÈÇ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢MRI¸¡ºº¤Ç±¦¾åÉôÏ¾¹üÉÕ¶á¤Î¹üºÃ½ý¤¬È½ÌÀ¡£¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÆ±Æü¡¢ÀìÌç°å¤Î¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£»Ø´ø´±¤Ï¡¢¤³¤ÎÉé½ý¤¬¥¹¥¤¥ó¥°¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Ä¹´üÎ¥Ã¦¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î2½µ´Ö¤Û¤É¡¢Èà¤Ï¸ª¤ÎÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¤·¤Ä¤³¤¯»Ä¤ëÄøÅÙ¤Î°ãÏÂ´¶¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢½µËö¤Î¥µ¥¯¥é¥á¥ó¥È¤Ç¤Î¿ô»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¥¹¥¤¥ó¥°¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤âµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Ï¤äÃ±¤Ê¤ë°ãÏÂ´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥ì¡¼¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ï²áµî2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ò¼õ¾Þ¡£º£µ¨¤ÏÂÇÎ¨2³ä4Ê¬8ÎÒ¡¢17ËÜÎÝÂÇ¡¢38ÂÇÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Ä¾¶á15Æü´Ö¤Ç¤ÏÂÇÎ¨1³ä7Ê¬8ÎÒ¤ÈÄãÌÂ¤·¡¢5·î11Æü°Ê¹ß¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï¤ï¤º¤«1ËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡Ö²¿¤È¤«¾õÂÖ¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»¤Æ¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Ïº£µ¨¡¢¥Á¡¼¥à³«Ëë¤«¤é59»î¹çÃæ52»î¹ç¤Ç±¦Íã¼ê¤È¤·¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂåÌò¸õÊä¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢5·î23Æü¤Ë¥Þ¥¤¥Ê¡¼¹ß³Ê¤È¤Ê¤ë¤Þ¤Ç±¦Íã¤Ç4»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¿·¿Í¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¤ä¡¢2»î¹ç¤Ç±¦Íã¤ò¼é¤Ã¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤¬¤¤¤ë¡£