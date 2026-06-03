現役高校生・細谷さら、『週プレ』グラビアで「胸のチャームポイント」に注目！？

『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！

細谷さらが、6月1日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』24＆25号に登場！

細谷さら ©田口まき／集英社

【プロフィール】

細谷さら（ほそや・さら）

2008年6月10日生まれ 愛知県出身

身長150cm B86 W60 H83

「Popteenモデル専属オーディション2025」のミクチャ配信バトルで1位を獲得し、Popteenメイトとして芸能活動をスタート。

公式X【@Sara610061】

公式TikTok【@sara.0610】

今号の『週プレ』は、圧巻の“わがままボディ”豊島心桜の表紙＆巻頭グラビアに、山梨＆長野ロケ密着のDVD映像は43分！ “太陽の子”佐々木ほのかを3度目の撮り下ろし、NMB48のフレッシュガール・芳賀 礼の初登場グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】細谷さら写真集「150cmの存在感。」は、価格／1320円（税込）にて主要電子書店で 6月1日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】細谷さら写真集「150cmの存在感。」©田口まき／集英社

＜特集情報＞

いざ決戦・北中米W杯！これが森保ジャパンの「W杯完全攻略シナリオ」だ！板倉滉＆堂安律が大会直前の思いを独占激白ほか15P大特集、

ナフサショックが全国の自治体を直撃！忍び寄る「ごみ袋1000円」の危機！

激化する「とんかつチェーン戦争」のアゲアゲすぎる舞台裏 などなど・・・

『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！