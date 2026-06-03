¡Ú°ÂÅÄµÇ°¡Û¥É¥é¥´¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È¡¡£Ç£±ÉñÂæ¤ÇÇÈÍð±é½Ð¤Ê¤ë¤«¡¡Æ£Ìî»Õ¤¬Ç§¤á¤ë¿Ê²½¡Ö½çÄ´¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Æ¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¡×
¡¡¡Ö°ÂÅÄµÇ°¡¦£Ç£±¡×¡Ê£·Æü¡¢Åìµþ¡Ë
¡¡¥Î¡¼¥Þ¡¼¥¯¤Ï¶ØÊª¤À¡£¥Þ¥¤¥é¡¼¥º£Ã£²Ãå¤Î¥É¥é¥´¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È¤Ï£´ºÐ½Õ¤Ë¤·¤ÆÀ®Ä¹°ìÅÓ¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¾å°Ì¿Íµ¤¤Ë¤Ï»Ù»ý¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¶á£²Áö¤Ï¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É£Ö¤«¤é£Ç£²¡¦£²Ãå¤ÈÃå¼Â¤Ë¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½Å¾ÞÌ¤¾¡Íø¤Çº£²ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¼ÂÀÓ¤ÏÎô¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¿Íµ¤¤ÎÌÕÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê°ìÆ¬¡£¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤Ç²¼ÇÏÉ¾¤òÊ¤¤·¡¢£Ç£±¥¦¥¤¥Ê¡¼¤ÎºÂ¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤ì¤ë¤«¡£
¡¡¶á£±£°Ç¯¤Ç£³Ï¢Ã±¤Î£±£°ËüÄ¶¤¨ÇÛÅö¤¬£³²ó¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤ÇÏ¤Î¾¡Íø¤¬£±²ó¤È°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤°ÂÅÄµÇ°¡£²ÐÍËÄ«¤Î·ªÅì¤ò¸«Éñ¤Ã¤¿Íò¤¬·êÇÏ¤ÎÂæÆ¬¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¡£ÇÏ¾ì¤Î³«¾ìÄ¾¸å¡¢±«¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê½Ð¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥É¥é¥´¥ó¥Ö¡¼¥¹¥È¤Ï¸½¤ì¤¿¡£³ÑÇÏ¾ì¤ÇÂÎ¤ò¤Û¤°¤·¤¿¸å¡¢£Å¥³¡¼¥¹¤ò¥¥ã¥ó¥¿¡¼¤Ç¼þ²ó¡£Á°Áö»þ¤Ç£´£·£´¥¥í¤È¥Þ¥¤¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï·è¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¶»Á°¤ÎÈ¯Ã£¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ë±Ç¤ë¡£Æ£Ìî»Õ¤â¡Ö½çÄ´¤ËÄ´À°¤Ç¤¤Æ¡¢Ê·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¡×¤È¿Ê²½¤òÇ§¤á¤ë¡£
¡¡¼«¤éÇÈÍð¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¿¡£Ì¤¾¡ÍøÀï¤Ï£¸ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¡Íø¤·¡¢µþÀ®ÇÕ¤Ç¤Ï£·ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£²Ãå¤È·ãÁö¡££²ÁöÁ°¤ÎÂçºå¾ë£Ó¤Ï£·ÈÖ¿Íµ¤¤Ç²÷¾¡¤¹¤ë¤È¡¢Â³¤¯¥Þ¥¤¥é¡¼¥º£Ã¤Ç¤Ï£¹ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£²Ãå¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºòÇ¯£±£²·î¤Î¥Ç¥£¥»¥ó¥Ð¡¼£Ó¤ÇÄ¹´üµÙÍÜ¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¼Ç¤Ç¤Ï£³Àï£²¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¡£¡ÖµîÇ¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê£±£µÃå¡Ë¤Î»þ¤Ï¤Þ¤ÀÆùÂÎÅª¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬½ù¡¹¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£Ëè²ó¤Î¤è¤¦¤ËÀ®ÀÓ¤Î³ä¤Ë¤Ï¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£°ÂÅÄµÇ°¤â¿Íµ¤½ç¤Ç¤Ï¼ÂÀÓ¾å°ÌÇÏ¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤ê¤½¤¦¤À¤¬¡¢Éî¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÆ¬¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡£´ºÐ¤Î¸½»þÅÀ¤Ç¡¢¤Þ¤À¥¥ã¥ê¥¢¤¬£±£±Àï¤ÈÀõ¤¤¡£¤·¤«¤âÀ®Ä¹ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¡¼¥í¡¼»º¶ð¤À¤±¤Ë¡¢¡Ö¤µ¤é¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤ë»Ø´ø´±¡£½Å¾ÞÌ¤¾¡ÍøÇÏ¤À¤¬¡¢°ìµ¤¤Ë£Ç£±ÇÏ¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£