¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀîÀ¥¹¸¤È¾åÂôÄ¾Ç·¡¡5¡Á7Æü¹Åç¤È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¸ø¼°Àï¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤Ø
¡¡ðôÉô¡Ê¤±¤¤¤Ö¡ËÇØÉôÄË¤«¤é¤ÎÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦ÀîÀ¥¤¬¡¢5¡Á7Æü¤Î¹Åç¤È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¸ø¼°Àï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë¤Ç¼ÂÀïÉüµ¢¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö»î¹ç¤Ë½Ð¤Æ¤â¤¤¤±¤ë¾õÂÖ¤Ï¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡£5·î26Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢À©¸Â¤Ê¤·¤ÇÁ´¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤Þ¤Ç¤Ë²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï±¦Éª¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤ÇºÆÄ´À°Ãæ¤Î¾åÂô¤âÉüµ¢Í½Äê¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃÞ¸å¥Õ¥¡¡¼¥à»ÜÀß¤ÇÉé½ý¸å2ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤ÇÌó60µå¤òÅê¤²¡Ö¤Þ¤À¤Ð¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬Â¿¤¤¡£»î¹ç¤Ç¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÅê¤²¤Æ³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£