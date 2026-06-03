Í£°ìÌµÆó¤Î¥¬¥é¥¹¥ï¡¼¥¯¡¡Á¡ºÙ¤Êµ»½Ñ¤Ë¶Ã¤¡¡¥¬¥é¥¹ºÙ¹©¿¦¿Í¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥¢¥Þ¥Ç¥£¤ÎÀ¤³¦¤ò¿À¸Í¤Ç´®Ç½
¡¡¿À¸Í¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë·ú¤Ä¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¿À¸Í¡£¤½¤Î¥í¥Ó¡¼³¬¤Ë¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤¿¤¿¤º¤à¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤¬¤¢¤ë¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥¬¥é¥¹ºÙ¹©¿¦¿Í¡¦¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥¢¥Þ¥Ç¥£¤ÎºîÉÊ¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡Ö¥¢¥Þ¥Ç¥£ ¥×¥ì¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¡£¥¢¥Þ¥Ç¥£¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸Ì¿¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¥¬¥é¥¹ºîÉÊ¤Î¾®±§Ãè¤¬¹¤¬¤ë¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤òË¬¤Í¤¿¡£
¡¡ºîÉÊ¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿¿Í¤«¤é¤Ï»×¤ï¤º´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¥¬¥é¥¹¼«ÂÎ¤ÎÈþ¤·¤µ¡¢ºîÉÊ¤¬Êü¤Äµ±¤¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎåÌÌ©¤Êµ»¡Ä¡ÄÃæ¤Ë¤Ï¡ÖËÜÊª¡©¡×¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤â¤¢¤ë¡£
¡Ö¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢»ä¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡×¡£¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¢¥Þ¥Ç¥£¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ÎÂ¼ÅÄ·¼Æó¤µ¤ó¡£Í¢Æþ²È¶ñ¤ä»¨²ß¤ò°·¤¦Å¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿Â¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢40Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡×¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥¢¥Þ¥Ç¥£¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎÍ£°ì¤ÎÂåÍýÅ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£ºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤òµ¡¤ËÂåÍýÅ¹¶È¤Ë¤Ï¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥Þ¥Ç¥£ºîÉÊ¤Î¼ý½¸¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¥ÎÏ¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âËÜÊª¤È¸«´Ö°ã¤¦¤Û¤É¤Î¥ê¥¢¥ë¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤Êµ»½Ñ¡£Îã¤¨¤Ð¡Ö¥¢¥ê¡×¡£5¥ß¥ê¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤â¶Ã¤¯¤¬¡¢6ËÜ¤ÎµÓ¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Þ¥Ç¥£¤Ï¡¢¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¥ó¥¬¥é¥¹¤ÎËÀ¤ò¥Ð¡¼¥Ê¡¼¤Î±ê¤ÇÍÏ¤«¤·¡¢¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤È¥³¥Æ¤Ç·Á¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬¥¢¥ê¤ÎµÓ¤äº«Ãî¤Î¿¨³Ñ¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¶¶ËºÙ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¡¢¹©Äø¤ÏÆ±¤¸¡£¥Ô¥ó¥»¥Ã¥È¤ÇÍÏ¤±¤¿¥¬¥é¥¹¤òºÙ¤¯¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£1¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ò´°À®¤µ¤»¤ë¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¤Ï10Ê¬¤Û¤É¡£Ä¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ë¤È¥¬¥é¥¹¤¬Îä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤½¤³¤Ë¤Þ¤¿µÞ¤ËÇ®¤ò²Ã¤¨¤ë¤È³ä¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£ºîÉÊ¤òºî¤ë¤Î¤Ë¡¢²¿¤«»ñÎÁ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èà¤ÎÆ¬¤ÎÃæ¤Ç¸Ç¤á¤é¤ì¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¤òºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¢¥ê¤äº«Ãî¤Î¤Û¤«¡¢¿¢Êª¤äÄ»¡¢Âç·¿¤ÎÆ°Êª¤âºÙ¤«¤¤¤È¤³¤í¤Þ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îµ»¤Ï¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤ÎÌ¾ÍÀ´ÛÄ¹¤Ç¥¢¥Þ¥Ç¥£ºîÉÊ¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥í¡¼¥¶¥ó¥Ù¡¼¥ë»á¤¬¡¢¡ÖË¤«¤Ê´¶À¤Î²ÉÌÛ¤Ê¥¬¥é¥¹¤Î»í¿Í¡×¤ÈÇ§¤á¤ë¤Û¤É¡£Â¼ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Û¤É¤Îµ»¤ò»ý¤Ä¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤¤¤¦¤è¤ê¿¦¿Í¡£¥ô¥§¥Í¥Ä¥£¥¢¤Î³¹¤Î°ì³Ñ¡¢´Ñ¸÷µÒ¤â¹Ô¤¤«¤¦¾ì½ê¤Ë¹©Ë¼¤ò¹½¤¨¡¢ºîÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¹ñ¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤ÇÌ¾¤ÎÄÌ¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È¡¢2021Ç¯¡¢¿À¸Í¤Ë¡Ö¥¢¥Þ¥Ç¥£¡¦¥×¥ì¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¡£Â¼ÅÄ¤µ¤ó¼«¿È¤Î¿ôÀéÅÀ¤ËµÚ¤Ö¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö¤´¤¯°ìÉô¡×¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æº£¸å¤Ï¡¢¥¢¥Þ¥Ç¥£¤ÎºîÉÊ¤ÎÁ´ÍÆ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤òÀßÎ©¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¼ïÎà¡¦ÅÀ¿ô¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤ËÎà¤Î¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¡Ö¥×¥ì¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤ÎÌ¾¾Î¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥Þ¥Ç¥£¤Ï¸½ºß80ºÐ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬Äï»Ò¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖÈà¼«¿È¤¬»ý¤Äµ»¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¡¢Ã¯¤âÄÉ¤¤¤Ä¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÂ¼ÅÄ¤µ¤ó¡£Å·ºÍ¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¬¥é¥¹¿¦¿Í¤Îµ»¤ò¡¢¿À¸Í¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£