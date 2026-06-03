俳優の川粼麻世（６３）が妻で料理研究家の花音さんの誕生日を祝福する様子をアップした。

３日までに更新した自身のインスタグラムで「ｈａｐｐｙ ｂｉｒｔｈｄａｙ Ｃａｎｏｎ 今日は妻の４２歳の誕生日」と記した川粼。「妻と義母も幸せそうに乾杯 決して贅沢を言わない妻は素晴らしい 二人の価値観が似てるところはそこなのかもね」とつづり、花音さん、義母と写ったスリーショットをアップ。

さらに「俺のバースデーディナーは何処に行きたいか聞かれて、ピザが食べたいと言ったら笑って連れて行ってくれましたよ 何処に行くかではなくて誰と行くか誰と楽しい時間を過ごすか それが我々のスタイルなのかもしれません 一生お互いの誕生日をお祝いしましょうね」と続け、投稿を締めた。

この投稿には「最高の夫婦 花音ちゃんおめでとう」「ホントに最幸な人と出会えて幸せですね」「おしどりご夫婦」「かのんさんとまよさん 仲良く幸せそうで羨ましいです」「一度きりの人生 誰と楽しむか〜」「微笑ましくて癒されました」などの声が寄せられている。

川粼は２４年１０月に放送された日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演し、「実は再婚しました」と電撃発表。２１歳年下の新妻、花音さんを紹介した。