¡Ö²ñ¼Ò°÷¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ö´±Ç½Åª¤Ê¶ÊÀþ¡×¥Ô¥ó¥¯²ÖÊÁ¥Ó¥¥Ë93¥»¥ó¥Á¤¢¤é¤ï¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö²ñ¼Ò°÷¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤È¼«¾Î¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤µ¤È¤ß¤¢¤¤¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ó¥¥Ë¿åÃå»Ñ¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö6·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡¡¤â¤¦²Æ¤Î»Ï¤Þ¤ê¡ª¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î²ÖÊÁ¥Ó¥¥Ë¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£93¥»¥ó¥Á¤Î¥Ð¥¹¥È¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¡¢Æüº¹¤·¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¿²Å¾¤Ö»Ñ¤Ê¤É¤âÈäÏª¡£¡Öº£´ü¤Î²Æ¡¢¤µ¤È¤ß¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÈÀÄ½Õ¡É¡¡»Å»ö¤â¡¢ÈþÍÆ¤â¡¢Î¹¹Ô¤â¡¢Í·¤Ó¤â¡Ø¤¤¤Ä¤«¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£¤³¤Î½Ö´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÁ´ÉôÌ´Ãæ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È²Æ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¥¥Ë¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¥é¥¥éµ±¤¤¤Æ¤¤¤ÆâÁ¤·¤¤¡×¡Ö¥»¥¯¥·¡¼¡×¡Ö¥¨¥í¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´±Ç½Åª¤Ê¶ÊÀþ¡×¡Ö¥×¡¼¥ë¥µ¥¤¥É¤Ç¤³¤ó¤Ê¿ÈÂÎ¤ÎÈþ½÷¤ß¤¿¤é»°ÅÙ¸«¤¹¤ë¼«¿®¤¢¤ë¾Ð¡×¡ÖÀ¸³¶ÀÄ½Õ¤Ç¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤È¤ß¤ÏËÌ³¤Æ»½Ð¿È¡£¡Ö¥ß¥¹¥¢¥µ¥Ò·ÝÇ½2025¡×¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¡£SNS¤Î¥×¥í¥Õ¥£¥ëÍó¤Ë¤Ï¡Ö²ñ¼Ò°÷¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ÑÀï¡¢¶¥ÇÏ¡¢¥Ñ¥Á¥ó¥³¡£ÆÃµ»¤Ï´Ú¹ñ¸ì¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡£5·î29Æü¤Ë1stDVD¡ÖÁê»×Áê°¦¡×¤òÈ¯Çä¡£¿ÈÄ¹166¥»¥ó¥Á¡£¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB93¡ÝW63¡ÝH95¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿O¡£