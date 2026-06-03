¹ñ¤ÎÆÃÊÌÅ·Á³µ­Ç°Êª¡¦¥È¥­¤¬5·î31Æü¡¢ÀÐÀî¸©±©ºð»Ô¤ÇÊüÄ»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ½£Â¦¤Ç¤Î¥È¥­¤ÎÊüÄ»¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£

5·î30Æü¡¢º´ÅÏ»Ô¤ÎÌîÀ¸Éüµ¢¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤«¤é¥È¥é¥Ã¥¯¤Ø¤È±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÌîÀ¸Éüµ¢¤Î¤¿¤á¤Î·±Îý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿¥È¥­18±©¤Ç¤¹¡£

¡Ú´Ä¶­¾Êº´ÅÏ¼«Á³ÊÝ¸î´±»öÌ³½ê¡¡ËÌ¶¶Î´»Ë ¼óÀÊ¼«Á³ÊÝ¸î´±¡Û
¡ÖÊü¤µ¤ì¤¿¥È¥­¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇ½ÅÐ¤ÇÀ¸¤­¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿§¤ó¤ÊÊý¤¬¡¢¿§¤ó¤Ê·Á¤Ç¥È¥­¤ÎÌîÀ¸Éüµ¢¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×

¥È¥­¤¬¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜ½£Â¦¤Ç½é¤á¤Æ¤È¤Ê¤ëÊüÄ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÀÐÀî¸©±©ºð»Ô¤Ç¤¹¡£

·Þ¤¨¤¿5·î31Æü¤ÎÊüÄ»ÅöÆü¡£½©¼ÄµÜ¤´É×ºÊ¤â½ÐÀÊ¤¹¤ëÃæ¡¢¹Ô¤ï¤ì¤¿¼°Åµ¤ËÆÃÊÌ¤Ê»×¤¤¤ÇÎ×¤àÃËÀ­¤¬¡£

Â¼ËÜµÁÍº¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£º´ÅÏ»Ô¤Ç¹ñÆâ½é¤ÎÊüÄ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿2008Ç¯¤Î¼°Åµ¤Ë¤â½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼ËÜ¤µ¤ó¡£

¡ÚÂ¼ËÜµÁÍº¤µ¤ó¡Û
¡Ö¾å¶õ¤Ë¥È¥­¤¬Éñ¤Ã¤¿¤È¤­¡¢Ç½ÅÐ¤Ë¤â¤³¤ó¤ÊÆü¤¬Íè¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥È¥­¤¬¾Ã¤¨¤ë¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡×

1970Ç¯¤ËËÜ½£¤Î¥È¥­¤¬ÀäÌ¿¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¥È¥­¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤Ë²¿ÅÙ¤âÅÏ¤ê¸¦µæ¤Ê¤É¤òÂ³¤±¡¢Ç½ÅÐ¤Î¶õ¤ËºÆ¤Ó¥È¥­¤¬Éñ¤¦Æü¤ò¿®¤¸¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¤½¤·¤Æ¡¢º´ÅÏ¤Ç·±Îý¤ò¼õ¤±¤¿¥È¥­8±©¤¬ÌÚÈ¢¤«¤éÇ½ÅÐ¤ÎÂç¶õ¤ØÊü¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¡ÚÂ¼ËÜµÁÍº¤µ¤ó¡Û
¡Ö¥È¥­¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤ÇÇ½ÅÐ¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤Ã¤Æ±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡¢ËÜÅö¤ËÇ½ÅÐ¤Ë½»¤ßÃå¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡×

»Ä¤ê¤Î10±©¤Ï¥±ー¥¸¤Ç´Ä¶­¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤¿¤¢¤ÈÊüÄ»¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢ËÜ½£Â¦¤Ç¤Î¥È¥­¤ÎÌîÀ¸Éüµ¢¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£