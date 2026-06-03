¥Ë¥å¡¼¥¹¥È¥Ã¥× > IT ·ÐºÑ¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹ > ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û·Ù²ü´¶¤ÏÄã²¼ ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û·Ù²ü´¶¤ÏÄã²¼ ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û·Ù²ü´¶¤ÏÄã²¼ 2026Ç¯6·î3Æü 5»þ35Ê¬ ¤ß¤ó¤«¤ÖFX ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ¡Ú¶²ÉÝ»Ø¿ô¡Û£Ö£É£Ø¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ÊNY»þ´Ö¡§16:10¡Ë ¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¡¡¡15.73¡Ê-0.32¡¡-1.99¡ó¡Ë ¥ê¥ó¥¯¤ò¥³¥Ô¡¼¤¹¤ë ¤ß¤ó¤Ê¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡© ³°Éô¥µ¥¤¥È ¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£µÆüÂ³¿¡¡¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤¬²¼Íî¤·¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤Ï²£¤Ð¤¤¡áÊÆ¹ñ³ô³µ¶· £Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£´»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£²£³£¸¥É¥ë¹â¡¡¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¤â¥Þ¥¤¥Ê¥¹·÷¤Ç¤Î¿ä°Ü ¸¶Ìý¤Ï£±¡¥£·£´¡ó¹â¡á£Î£Ù¸¶Ìý½ªÃÍ