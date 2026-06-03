¡Ú°ÂÅÄµÇ°¡ÛÆ£·üµ®»Ö¡õ¥¹¥º¥Ï¥í¡¼¥à¡¡G1Ì¤¾¡Íø¤ÎÃÙºé¤¥³¥ó¥Ó¤¬Ä©¤à3Ï¢¾¡Â×´§
¡¡½Õ¤ÎG1¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿åÍË´ë²è¤Ï¡ÖG1¡¡ÄÉQ¡ªÃµQ¡ª¡×¡£Ã´Åöµ¼Ô¤¬½ÐÁöÇÏ¤Î¿Ø±Ä¤Ë¡ÖÊ¹¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¼ÁÌä¤ò¤Ö¤Ä¤±¤ÆËÜ²»¤ËÇ÷¤ë¡£½Õ¤Î¥Þ¥¤¥ë²¦·èÄêÀï¡ÖÂè76²ó°ÂÅÄµÇ°¡×¤ÏÂçºåËÜ¼Ò¡¦ÅÄ°æ½¨°ì¡Ê33¡Ë¤¬Ã´Åö¡£Á°¾¥Àï¥À¡¼¥Ó¡¼¶ªCT¤òºÇ¸åÊý°ìµ¤¤ÇÀ©¤·¤¿¥¹¥º¥Ï¥í¡¼¥à¤È¤È¤â¤ËG1½é¾¡Íø¤òÌÜ»Ø¤¹Æ£·üµ®»Ö¡Ê33¡Ë¤Ë¡Ö¶¥ÇÏ¥Î¡¼¥È¡×¡ÖÀèÇÚ¤«¤é¤Î»É·ã¡×¡ÖÁêËÀ¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¡×¤Î3¥Æ¡¼¥Þ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ú¶¥ÇÏ¥Î¡¼¥È¡ÛÂ¼¤ÎÁíÌÌÀÑ¤Î96¡ó¤ò»³ÎÓ¤¬Àê¤á¤ëÄ¹Ìî¸©Âç·¬Â¼¤Î½Ð¿È¡£¤Î¤É¤«¤ÊÂç¼«Á³¤Ë°é¤Þ¤ì¤¿Ï¯¤é¤«¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢Æ£·ü¤Î¼þ¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤â¾Ð´é¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£
¡¡¿ÍÊÁ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÅØÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤»ÑÀª¤â¤Þ¤¿¿Í¤ò°ú¤¤Ä¤±¤ë¡£Ä´¶µ¤ä¼ÂÀï¤Ç¼ê¹Ë¤ò¼è¤Ã¤¿ÇÏ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¤â¤ì¤Ê¤¯¥á¥â¤ò¼è¤ë¡£¶¥ÇÏ¥Î¡¼¥È¤Ï¿ôÇ¯Íè¤ÎÆü²Ý¤À¡£¡Ö¥â¥ì¥¤¥éµ³¼ê¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤´¤È¤¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¤¢¤Î»þ¤Ï¤¢¤¢¤À¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤ê¡£ºÇ½é¤Ï·Á¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸¦µæ¤ò·ç¤«¤µ¤º¡¢½Å¾Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÂç·ê¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÀïÎ¬²È¡£¤À¤¬¡¢Æ¬¤Ç¤Ã¤«¤Á¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Öº½¤ò¤«¤Ö¤é¤Ê¤¤°ÌÃÖ¼è¤ê¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥¤¥¢¥¹¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÖÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÇÏ¤Î¥ê¥º¥à¡×¤Èµ³¾è¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÌÀ¤«¤¹¡£¤½¤Î¿¿°Õ¤ò¡ÈÇ³Èñ¡É¤ËÎã¤¨¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£¡Ö¼Ö¤â¥¢¥¯¥»¥ë¤ò¥Ö¥ó¤ÈÆ§¤ó¤À¤Ã¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤À¤±¤ò¾ÃÈñ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤æ¤Ã¤¯¤ê²ÃÂ®¤·¤Æ¤âºÇ¸å¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÏÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡×¡£ÇÏ¾è¤ê°Ê³°¤Ë¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤ä¤¹¤¤¶ñÂÎÎã¤ËÊÑ´¹¤Ç¤¤ë¸À¸ì²½Ç½ÎÏ¤â¡¢¤Þ¤¿Ì¥ÎÏ¤Î°ì¤Ä¤À¡£
¡¡¡ÚÀèÇÚ¤«¤é¤Î»É·ã¡Û»É·ã¤ò¼õ¤±¤ëÂ¸ºß¤¬¤¤¤ë¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë¿Æ¸ò¤¬¿¼¤¤¾¾»³¤Ï¶¥ÇÏ³Ø¹»»þÂå¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬1Ç¯À¸¤Î»þ¤Î3Ç¯À¸¡£¤½¤Î»þ¤«¤é¤â¤¦18Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤Ê¡£¤º¤Ã¤È²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£20Ç¯½©²Ú¾ÞÅöÆü¤Ë¤Ï¾¾»³¤¬µ³¾è¤¹¤ë¥Ç¥¢¥ê¥ó¥°¥¿¥¯¥È¤ÎÁõ°È¤Ë»²²Ã¡£¡ÖÉáÃÊ¤«¤é°È¤ÎÃÖ¤¯°ÌÃÖ¤ÎÏÃ¤È¤«¤â¤¹¤ë¤Î¤Ç¡£ÌµÇÔ¤Ç¤ÎÌÆÇÏ3´§¤¬·ü¤«¤Ã¤¿Âç°ìÈÖ¤ÇÎ»¾µ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿ù»³À²µªÀèÀ¸¤â¿´¤¬¹¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡¡¡Ö·»¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç·É°¦¤¹¤ë¿È¶á¤ÊÀèÇÚ¤¬º£½Õ¡¢²´ÌÆ¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯ÀïÀþ¤Ç¼çÌò¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¡Ö½ã¿è¤ËÀ¨¤¤¤Ê¡¢¤È¡£´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Æ±ß½ÏÌ£¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£Î×µ¡±þÊÑ¤Ç¤¹¤·¡¢Éé¤±¤¿»þ¤Ë¸À¤¤Ìõ¤¬¤Ç¤¤ëÌµÆñ¤Ê¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤¦¥ì¡¼¥¹¤¬¤Ç¤¤ë¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¡×¤ÈÂº·É¤Î¤Þ¤Ê¤¶¤·¤òÁ÷¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤Ï¤·¤Æ¤â¡¢¶¥ÇÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð°ì¿Í¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¡£°ÂÅÄµÇ°¤Ç¤â¾¾»³¤ÏÍÎÏÇÏ¥Ñ¥ó¥¸¥ã¥¿¥ï¡¼¤Ëµ³¾è¤¹¤ë¡£¡Ö¤É¤Îµ³¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡¡ÚÁêËÀ¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¡ÛÁêËÀ¥¹¥º¥Ï¥í¡¼¥à¤Ï2Ç¯Á°¤Î½©¡¢¥¹¥ï¥óS¡Ê15Ãå¡Ë¤Ç¥²¡¼¥È¤ÎÁ°Èâ¤¬¶Ê¤¬¤ë¤Û¤É¤ÎÀª¤¤¤ÇÆÍ¿Ê¡£ºò½Õ°Ê¹ß¡¢2·åÃå½ç¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÉÔ¿¶¤Ë¤¢¤¨¤°Ãæ¤Ç¥Ð¥È¥ó¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÆ£·ü¤Ï¡Ö¶¥ÇÏ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾¯¤·¸å¤í¸þ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥È¥é¥¦¥Þ¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö¶ì¤·¤¯¤Ê¤¤¶¥ÇÏ¡×¤ò¿´¤¬¤±¡¢Æ»Ãæ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¾è¤êÊý¤òÅ°Äì¡£¥³¥ó¥Ó3ÀïÌÜ¤ÎÍìÍÛS¤ÇÉü³è¤ËÆ³¤¯¤È¡¢Á°Áö¥À¡¼¥Ó¡¼¶ªCT¤Ç¤âÌÜ¤Î³Ð¤á¤ë¤è¤¦¤ÊËöµÓ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ´Ö¤â»þ´Ö¤¬µö¤¹¸Â¤êÄ´¶µ¤Ëµ³¾è¡£¡Ö¸µµ¤¤¬ÎÉ¤¹¤®¤Æ¿¶¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤¤«¿´ÇÛ¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤¬¡¢¡ÖÉáÃÊ¤Ï¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤ë»þ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥Ã¥³¤¤¤¤ÇÏ¡×¤È¿®Íê¤ò´ó¤»¤ë¡£¥¥ã¥ê¥¢18ÀïÌÜ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿´Ø·¸¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯½Ð¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡©¡×¤ÎÌä¤¤¤Ë¤Ï¼ó¤ò²£¤Ë¿¶¤ë¡£¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½Ð¹ç¤¨¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÏ¤âËÍ¤â¼ã¤¤»þ¤À¤Ã¤¿¤é¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ËÍ¼«¿È¡¢°ú¤½Ð¤·¤¬¤¢¤ëº£¡¢¸þ¤¹ç¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡£ÃÙºé¤Æ±»Î¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡£ÉÜÃæ¤ÎÄ¾Àþ¤ÇÌ´¤òÄÉ¤¦¡£
¡¡¡Ú¼èºà¸åµ¡ÛÆ£·üµ³¼ê¤Èµ¼Ô¤ÏÆ±¤¤Ç¯¡£ÃÂÀ¸Æü¤¬1¥«·î¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¡£¶¥ÇÏ¤È¤Î¤Ê¤ì½é¤á¤òÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö4¤Ä¾å¤Î·»µ®¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤â¤é¤Ã¤¿¥À¡¼¥Ó¡¼¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¤ò°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤À¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤¬¶¥ÇÏ¹¥¤¤Ç¡¢¿ÆÀÌ¤Î²È¤Ç¸«¤¿¥Æ¥¤¥¨¥à¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼¤ÎÍÇÏµÇ°¡Ê00Ç¯¡Ë¤¬ºÇ½é¤Ë¸«¤¿¶¥ÇÏ¤Ç¤·¤¿¡×¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢µ¼Ô¤Ï¥ª¥Ú¥é¥ª¡¼¤¬3Ãå¤À¤Ã¤¿¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê1Ãå¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Ù¥¬¡Ë¤¬ºÇ¸Å¤Îµ²±¡£¥Á¥ç¥³¥Ü¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¶¥ÇÏ¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥º¥ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¾èÇÏÌ¤·Ð¸³¤Ç¶¥ÇÏ³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¡£µ³¾è¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÇÏ¤Î¼êÆþ¤ì¡¢ÇÏË¼ÁÝ½ü¤Ê¤ÉÁ´¤Æ¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÂÎ¸³¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤±¤É¤ä¤á¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï1¥ß¥ê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯É¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê3Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼16Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¤Ç¤â¥¬¥à¥·¥ã¥é¤¬»÷¹ç¤¦¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤33ºÐ¡£¤½¤Î¿ÍÊÁ¤òÃÎ¤ëÃ¯¤â¤¬Âç»Å»ö¤Î»þ¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÅÄ°æ¡¡½¨°ì¡Ë
¡¡¡þÆ£·ü¡¡µ®»Ö¡Ê¤Õ¤¸¤«¤±¡¦¤¿¤«¤·¡Ë1993Ç¯¡ÊÊ¿5¡Ë2·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢Ä¹Ìî¸©Âç·¬Â¼½Ð¿È¤Î33ºÐ¡£¶¥ÇÏ³Ø¹»¤ÎÆ±´ü¤ËÅèÅÄ½ã¼¡¡¢¿ù¸¶À¿¿Í¡¢¿¹°ìÇÏ¡¢²£»³ÏÂÀ¸¤é¡£11Ç¯3·î¤Ë·ªÅì¡¦Ê¿ÅÄ½¤±¹¼Ë½êÂ°¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢JRAÄÌ»»4516Àï164¾¡¡¢¤¦¤Á½Å¾Þ¤Ï21Ç¯¥Þ¡¼¥á¥¤¥ÉS¡Ê¥·¥ã¥à¥í¥Ã¥¯¥Ò¥ë¡Ë¡¢º£Ç¯¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¶ªCT¡Ê¥¹¥º¥Ï¥í¡¼¥à¡Ë¤Î2¾¡¡£G1½éµ³¾è¤È¤Ê¤Ã¤¿21Ç¯¥ª¡¼¥¯¥¹¤Ï16ÈÖ¿Íµ¤¥Ï¥®¥Î¥Ô¥ê¥Ê¤ò3Ãå¤ËÆ³¤¤¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë55¡¢49¥¥í¡£·ì±Õ·¿A¡£