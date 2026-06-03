ÂçÂô¤¢¤«¤Í¡¡ÈþÍÆ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿´¶Æ°¥¨¥ÔÈäÏª¤â¡ÄMEGUMI¤ÎÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Ë¡Ö¤³¤³¤ÏÉÝ¤¤¤ï¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÂçÂô¤¢¤«¤Í¡Ê40¡Ë¤¬1Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖMEGUMI¥Þ¥Þ¤Î¤¤¤ëBar¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë2¡¦17¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÈþÍÆ¤ËÌÜ³Ð¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÂô¤Ï09Ç¯¤Ë·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤È·ëº§¡£10Ç¯¤ËÄ¹½÷¡¢16Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢19Ç¯¤Ë¼¡½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë3¿Í¤ÎÊì¡£¥µ¥Ð¥µ¥Ð¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÉÔÏÇ¤òÄ¶¤¨¤ÆµÞ·ã¤ËÈþËÆ¤ËËá¤¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î2·î¤Ë¤Ï½é¤ÎÈþÍÆËÜ¡ÖÃÙºé¤¡¡È©´ÉÍý¥ª¥¿¥¯¡¡ÈþÍÆ¤ËÁ´¤Ö¤ê¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤â½ÐÈÇ¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡ÂçÂô¤Ï¡Ö3¿ÍÌÜ¤ò»º¤ó¤Ç¡¢2Ç¯È¾¤¯¤é¤¤»Å»ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢µÙ¤â¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£»Ò¶¡¤¬3¿Í¤â¤¤¤¿¤é¡¢»Å»ö¤ÏÌµÍý¤À¤Ê¡£»Å»ö¤Ë¤âÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤·¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ¨¤¤²ù¤·¤¯¤Æ¡¢¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬¡¢¥¥é¥¥é¤·¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Á¤ç¤Ã¤È¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤¿¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤ëÄ«¶À¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤¯¤¹¤ó¤Ç¤ë¤·¡¢¤¿¤ë¤ó¤Ç¤ë¤·¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤¬¤½¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤³¤³¤ÇÈþÍÆ´èÄ¥¤ë¤«¡ª¤Ã¤ÆÃÙºé¤¤Ç»Ï¤á¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿MEGUMI¤Ï¡Ö¤½¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É²¿²óÌÜ¡©ÏÃ¤¹¤Î¡£³ê¤é¤«¤¹¤®¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡¢ÂçÂô¤â¡Ö·ù¤À¤ï¡Ä»ä¤Î´¶Æ°¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¤³¤³¤ÏÉÝ¤¤¤ï¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£