¡ÚÂ®Êó¡ÛÂæÉ÷6¹æ(¥Á¥ã¥ó¥ßー)¤¬ÏÂ²Î»³¸©ÆîÉô¤Ë¾åÎ¦¡¡º£Ç¯½é¡¡¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¡ÏÂ²Î»³ÆîÉô¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸¡¡¸ÅºÂÀî¤Ë¡Ö¥ì¥Ù¥ë£µÈÅÍôÆÃÊÌ·ÙÊó¡×¡¡JRºßÍèÀþ±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á·èÄê¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â
ÂæÉ÷6¹æ¤Ï3Æü¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¢ÏÂ²Î»³¸©ÆîÉô¤Ë¾åÎ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¤¾ÝÄ£¤¬¸áÁ°4»þ43Ê¬¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¡¢ÆüËÜ¤ËÂæÉ÷¤¬¾åÎ¦¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÚÂ®Êó¡ÛÂæÉ÷6¹æ(¥Á¥ã¥ó¥ßー)¤¬ÏÂ²Î»³¸©ÆîÉô¤Ë¾åÎ¦¡¡º£Ç¯½é¡¡¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤í¡¡ÏÂ²Î»³ÆîÉô¤Ç¤ÏÀþ¾õ¹ß¿åÂÓÈ¯À¸¡¡¸ÅºÂÀî¤Ë¡Ö¥ì¥Ù¥ë£µÈÅÍôÆÃÊÌ·ÙÊó¡×¡¡JRºßÍèÀþ±¿Å¾¼è¤ê¤ä¤á·èÄê¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤â
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂæÉ÷£¶¹æ¤ÎÃæ¿´¤Îµ¤°µ¤Ï£¹£¸£°¥Ø¥¯¥È¥Ñ¥¹¥«¥ë¡¢ºÇÂçÉ÷Â®¤Ï£²£µ¥áー¥È¥ë¡¢ºÇÂç½Ö´ÖÉ÷Â®¤Ï£³£µ¥áー¥È¥ë¤Ç¡¢£±»þ´Ö¤ËÌó40¥¥í¤ÎÂ®¤µ¤ÇÅÄÊÕ»ÔÉÕ¶á¤òÅìËÌÅì¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤â¤Î¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂæÉ÷¤¬¾åÎ¦¤·¤¿ÏÂ²Î»³¸©ÆîÉô¤Ç¤Ï¡¢¸áÁ°2»þ¤¹¤®¤ËÀþ¾õ¹ß¿åÂÓ¤¬È¯À¸¤·¡¢Âç±«ºÒ³²¤Î´í¸±¤¬µÞ·ã¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¸ÅºÂÀîÄ®¡¢¶úËÜÄ®¤òÎ®¤ì¤ë¸ÅºÂÀî¤Ë¡Ö¥ì¥Ù¥ë£µÈÅÍôÆÃÊÌ·ÙÊó¡×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤ËÈÅÍô¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿»¿å¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¤«¤é¼«¼£ÂÎ¤ÎÄê¤á¤¿ÈòÆñ¾ì½ê¤Ê¤É¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤«¤¨¤Ã¤Æ´í¸±¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³°¤Ë½Ð¤ÆÈòÆñ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ò½½Ê¬³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢º£¤¤¤ë·úÊª¤Î¾å¤ÎÊý¤Î³¬¤Ê¤É¡¢¾¯¤·¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ê¤È¤³¤í¤Ë°ÜÆ°¤·¤Æ¿È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÃÏ²¼¤ä£±³¬ÉôÊ¬¤Ê¤ÉÄã¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¢¤ë¶õ´Ö¤Ï¡¢¿å¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÂçÊÑ´í¸±¤Ç¤¹¡£¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤¿¤À¤Á¤ËÌ¿¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎºÇÁ±¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÏÂ²Î»³¸©¤Ç¤ÏJRÏÂ²Î»³Àþ¡¢¤¤Î¤¯¤ËÀþ¤¬»ÏÈ¯¤«¤é½ªÆü±¿Å¾¤ò¼è¤ê¤ä¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£