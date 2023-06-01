¡ÚÃÏ¿Ì¡Û»°½Å¸©Æâ¤Ç¿ÌÅÙ2 »°½Å¸©ÆîÅì²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸ ÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤·
2026Ç¯06·î03Æü¸áÁ°04»þ05Ê¬¤´¤í¡¢»°½Å¸©ÆîÅì²¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£»°½Å¸©Æâ¤Ç¤ÏºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ÎÍÉ¤ì¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ºÇÂç¿ÌÅÙ2¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï»°½Å¸©¡¢ÆàÎÉ¸©¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¿Ì¸»¤Î¿¼¤µ¤Ï30km¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¡ÊM¡Ë¤Ï£Í£³¡¥£¸¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»°½Å¸©¡Ú¿ÌÅÙ2¡Û °ËÀª»Ô ¡Ú¿ÌÅÙ1¡Û ÈøÏÉ»Ô ·§Ìî»Ô ÂçÂæÄ® »°½ÅÂçµªÄ® »°½ÅµªËÌÄ® »°½Å¸æÉÍÄ® »ÍÆü»Ô»Ô Îë¼¯»Ô µµ»³»Ô ÄÅ»Ô ¾¾ºå»Ô Ì¾Ä¥»Ô °Ë²ì»Ô
°¦ÃÎ¸©¡Ú¿ÌÅÙ1¡Û ÅÄ¸¶»Ô È¾ÅÄ»Ô ÆîÃÎÂ¿Ä® °¦ÃÎÈþÉÍÄ®
Äó¶¡¡§¥¦¥§¥¶ー¥Ë¥åー¥º