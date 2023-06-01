¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÌë¤ÎÍÙ¤ê»Ò¡×¡¢3½µÏ¢Â³¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°1°Ì¡Ú¥ª¥ê¥³¥ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡Û
¡¡¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢2012Ç¯8·î¤ËCD¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤Æ¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖÌë¤ÎÍÙ¤ê»Ò¡×¤¬¡¢6·î3ÆüÈ¯É½¤ÎºÇ¿·¡Ö¥ª¥ê¥³¥ó½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ3½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£½µ´ÖºÆÀ¸¿ô¤Ï815Ëü5403²ó¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÌë¤ÎÍÙ¤ê»Ò¡×MV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡Ö¥Ñ¥Á¥å¡¦¥¸¥ã¥ë¡¼¥ë¡×¤ÇÁ¥¼ó¤ËÎ©¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¾¯Ç¯¤Î±ÇÁü¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¥ß¡¼¥à²½¤·³È»¶¡£5·î4ÆüÉÕ¤ËËÜºî½é¤ÎTOP100Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë54°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢Íâ5·î11ÆüÉÕ¤Ç16°Ì¤È½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢5·î18ÆüÉÕ¤Ç7°Ì¤È½é¤ÎTOP10Æþ¤ê¡£5·î25ÆüÉÕ¡¢6·î1ÆüÉÕ¡¢6·î8ÆüÉÕ¤È3½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ø¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡Ù¤¬½µ´ÖºÆÀ¸¿ô697Ëü727²ó¤òµÏ¿¤·¡¢23½µÏ¢Â³¡¦ÄÌ»»27½µÌÜ¤ÎTOP5Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï2²¯2335Ëü4962²ó¡£
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯6·î8ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î25Æü¡Á31Æü¡Ë¡ä
¡ÚÆ°²è¡Û¥µ¥«¥Ê¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÌë¤ÎÍÙ¤ê»Ò¡×MV
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡Ö¥Ñ¥Á¥å¡¦¥¸¥ã¥ë¡¼¥ë¡×¤ÇÁ¥¼ó¤ËÎ©¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¾¯Ç¯¤Î±ÇÁü¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤¬¥ß¡¼¥à²½¤·³È»¶¡£5·î4ÆüÉÕ¤ËËÜºî½é¤ÎTOP100Æþ¤ê¤È¤Ê¤ë54°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢Íâ5·î11ÆüÉÕ¤Ç16°Ì¤È½ç°Ì¤ò¾å¤²¡¢5·î18ÆüÉÕ¤Ç7°Ì¤È½é¤ÎTOP10Æþ¤ê¡£5·î25ÆüÉÕ¡¢6·î1ÆüÉÕ¡¢6·î8ÆüÉÕ¤È3½µÏ¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡2°Ì¤Ë¤ÏM!LK¤Î¡Ø¹¥¤¤¹¤®¤ÆÌÇ¡ª¡Ù¤¬½µ´ÖºÆÀ¸¿ô697Ëü727²ó¤òµÏ¿¤·¡¢23½µÏ¢Â³¡¦ÄÌ»»27½µÌÜ¤ÎTOP5Æþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÎßÀÑºÆÀ¸¿ô¤Ï2²¯2335Ëü4962²ó¡£
¡Ö½µ´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Ï¡Ö2018Ç¯12·î24ÆüÉÕ¡×¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È
¡ã¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡§¥ª¥ê¥³¥óÄ´¤Ù¡Ê2026Ç¯6·î8ÆüÉÕ¡§½¸·×´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î25Æü¡Á31Æü¡Ë¡ä