²¬Â¼Ì÷¹¬¡õÃæÅç·ò¿Í¡ÖTHE FIRST TAKE¡×ÅÐ¾ì¡Ö½ÖÈ¯Åª¤ËÎø¤·¤è¤¦¡×¤ò¥³¥é¥Ü²Î¾§
²Î¼ê¤Î²¬Â¼Ì÷¹¬¡Ê60¡Ë¤ÈÃæÅç·ò¿Í¡Ê32¡Ë¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖTHE FIRST TAKE¡×¤Ç¡¢¡Ö½ÖÈ¯Åª¤ËÎø¤·¤è¤¦¡×¤ò¥³¥é¥Ü²Î¾§¤¹¤ë¡£2¿Í¤Ç¤Î²Î¾§¤ò¥á¥Ç¥£¥¢¸ø³«¤¹¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¡£3Æü¸á¸å10»þ¤«¤é¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Æ±¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î¼ýÏ¿¤Ï°ìÈ¯»£¤ê¤¬ÌóÂ«¡£²¬Â¼¤Ï¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤Î¤â¤È¤Ë¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤Î¶ÛÄ¥´¶¤â±ÇÁü¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÃ£À®´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬¥ó¥Ð¥ì¡ªÃæÂ¼¤¯¤ó¡ª¡ª¡×¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÆ±¶Ê¤Ï¡¢²¬Â¼¤¬ºî»ìºî¶Ê¤«¤éÊÔ¶Ê¤Þ¤Ç¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¡£ÃæÅç¤Ï³Ú¶Ê¤Ë¡Ö¤³¤Î¶Ê¤ò½é¤á¤ÆÄ°¤¤¤¿»þ¤Ë½ÖÈ¯Åª¤ËÎø¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Û¤ì¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤³¤Î°ìÈ¯»£¤ê¤Î¤¹¤Æ¤¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë½ÖÈ¯Åª¤ËÎø¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£