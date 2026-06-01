¡Ú¥Æ¥Ë¥¹Â®Êó¡Û Á´Ê©¥ªー¥×¥ó Âè10Æü ¥Ëー¥ë ¥¹¥¯¥×¥¹¥ / ¥Ç¥·¥é¥¨ ¥¯¥é¥¦¥Á¥¯ vs ¥¨¥É¥¥¥¢¥ë ¥í¥¸¥§¥ë¥Ð¥»¥é¥ó / ¥é¥¦¥é ¥·¥°¥à¥ó¥È
Á´Ê©¥ªー¥×¥ó
Âç²ñ´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î27Æü～2026Ç¯6·î4Æü
³«ºÅÃÏ¡§¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥Ñ¥ê
¥³ー¥È¡§¥¯¥ìー¡ÊÀÖÅÚ¡Ë
·ë²Ì¡§[¥Ëー¥ë ¥¹¥¯¥×¥¹¥ / ¥Ç¥·¥é¥¨ ¥¯¥é¥¦¥Á¥¯] 0 - 2 [¥¨¥É¥¥¥¢¥ë ¥í¥¸¥§¥ë¥Ð¥»¥é¥ó / ¥é¥¦¥é ¥·¥°¥à¥ó¥È]
¡¡Á´Ê©¥ªー¥×¥óÂè10Æü¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹ ¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤Ç¡¢Âè4¥·ー¥É¤Î¥Ëー¥ë ¥¹¥¯¥×¥¹¥ / ¥Ç¥·¥é¥¨ ¥¯¥é¥¦¥Á¥¯¤È¥¨¥É¥¥¥¢¥ë ¥í¥¸¥§¥ë¥Ð¥»¥é¥ó / ¥é¥¦¥é ¥·¥°¥à¥ó¥È¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤Ï¥¨¥É¥¥¥¢¥ë ¥í¥¸¥§¥ë¥Ð¥»¥é¥ó / ¥é¥¦¥é ¥·¥°¥à¥ó¥È¤¬7-6¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥»¥Ã¥È¤â¥¨¥É¥¥¥¢¥ë ¥í¥¸¥§¥ë¥Ð¥»¥é¥ó / ¥é¥¦¥é ¥·¥°¥à¥ó¥È¤¬7-5¤ÇÀ©¤·¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë ¥í¥¸¥§¥ë¥Ð¥»¥é¥ó / ¥é¥¦¥é ¥·¥°¥à¥ó¥È¤¬¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È2ÂÐ0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
Ãí¡ËÆü»þ¤ÎÉ½µ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÆüËÜ»þ´Ö¤Ç¤ÎµºÜ
2026-06-03 03:02:06 ¹¹¿·