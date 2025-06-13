ºØÆ£¡¦Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»ö ¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¡¦¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¾ðÊóÏ³¤¨¤¤ µëÍ¿¥«¥Ã¥È°Æ¡¢1Ç¯·Ð¤Æ²Ä·è¤Î¸«ÄÌ¤·
¡¡Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤ÎÂè375²óÄêÎã²ñ¡Ê2026Ç¯6·îµÄ²ñ¡Ë¤¬2Æü¡¢³«²ñ¤·¤¿¡£
¡¡ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¤Ï2024Ç¯¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿ÆâÉô¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤Ë¤«¤é¤ß¡¢¸©ÊÝÍ¤Î¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Î´ÉÍýÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤ÎµëÍ¿¥«¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎã²þÀµ°Æ¤ò²þ¤á¤ÆÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤é¤Îµ¿ÏÇ¤òÊ¸½ñ¤Ç¹ðÈ¯¤·¤¿¸µ¸©´´Éô¡Ê2024Ç¯7·î»àË´¡Ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¾ðÊó¤¬Ï³¤¨¤¤¤·¤¿´ÉÍýÀÕÇ¤¤òÌä¤¦¤â¤Î¡£
¡¡µëÎÁ¥«¥Ã¥È°Æ¤ÏÅö½é¡¢2025Ç¯6·î¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¡£µÄ²ñÂ¦¤ÏÏ³¤¨¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¼Â´Ø·¸¤ÎÀâÌÀ¤òºØÆ£ÃÎ»ö¤Ëµá¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖÌÀ³Î¤Ê²óÅú¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿È¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊý¸øÌ³°÷Ë¡¡Ê¼éÈëµÁÌ³¡Ë°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¡¢¿À¸ÍÃÏ¸¡¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ê¸«Á÷¤é¤ì¡¢·ÑÂ³¿³µÄ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ê2026Ç¯3·î¤ËÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¡Ë¡£
¡¡¾òÎã²þÀµ°Æ¤Ï¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤ÎµëÍ¿¥«¥Ã¥ÈÉý¤ò2026Ç¯7¡Á9·î¤Î3¤«·î´Ö¡¢¸½¹Ô¤Î30¡ó¤«¤é50¡ó¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åö½é¤Ïº£Ç¯¡Ê2026Ç¯¡Ë3·îËö¤ÇÂàÇ¤¤·¤¿ÉþÉôÁ°ÉûÃÎ»ö¤âµëÍ¿¥«¥Ã¥È¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏºØÆ£ÃÎ»ö¤Î¤ß¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤ÎºÇÂç²ñÇÉ¡¦¼«Ì±ÅÞ¸©µÄÃÄ¤ÈÂè2²ñÇÉ¡¦°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢¤³¤Î°Æ¤Ë»¿À®¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¸Ç¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤âº£¸å¤ÏÏ³¤¨¤¤ÌäÂê¤Î¿¿Áê²òÌÀ¤ËÅØ¤á¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸¡»¡¿³ºº²ñ¤Î¿³ºº·ë²Ì¤ò¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ²ñµÄ½ªÎ»¸å¡¢ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï·º»ö½èÊ¬¤ÈÀÕÇ¤¤Î½êºß¤ÏÊÌ¸Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö¸©ÊÝÍ¾ðÊó¤¬³°¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÁÈ¿¥¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¡¢ÁÈ¿¥¤Ç¤Î´ÉÍý´ÆÆÄÀÕÇ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¼ñ»Ý¤ÇÄó½Ð¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏµÄ²ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿¿Ùõ¤ÊµÄÏÀ¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÊËÜ²ñµÄ¤Î¡ËÂåÉ½¼ÁÌä¡¢°ìÈÌ¼ÁÌä¤Ç¤ÎÀâÌÀ¤òµá¤á¤é¤ì¤ì¤Ð±þ¤¸¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¢£¡ÖÃæÅì¾ðÀª¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¢ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¡×ºØÆ£ÃÎ»ö
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¤Þ¤¿¡¢¡Ö¸©¤ÎºâÀ¯¾õ¶·°²½¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊºâÀ¯±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¡¢ºÐÆþ¡¦ºÐ½ÐÁ´ÈÌ¤Ø¤ÎÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤¤¡¢Åê»ñÍÞÀ©¤Î¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ºâÀ¯·òÁ´²½¤ÈÅê»ñ¤ÎÎ¾Î©¤¬¿Þ¤ì¤ë¤è¤¦¡¢µÄ²ñ¤È¤ÎÃúÇ«¤ÊµÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤ë¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢6·îµÄ²ñ¤Ç¤ÏÁí³Û14²¯6300Ëü±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤âÄó½Ð¡£
¡¡¸©¤Ï5·î26Æü¡¢ÃæÅì¾ðÀª¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ê¤É¤Î»Ù±ç¤Ë¸þ¤±¤Æ5²¯6800Ëü±ßÊ¬¤ÎÍ½»»°Æ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¯ÉÜ¤¬2026Ç¯Ç¯7¡Á9·î¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤ÎÊä½õ¤ò·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ëLP¥¬¥¹¤äÆÃÊÌ¹â°µÅÅÎÏ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Î»Ù±ç¤òÌÜÅª¤ËÄÉ²Ã¤Ç8²¯9500Ëü±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡ºØÆ£ÃÎ»ö¤Ï¡ÖÃæÅì¾ðÀª¤Ë¤è¤ëÂÐ±þ¡¢ÂÔ¤Ã¤¿¤Ê¤·¤Î¾õ¶·¤ÇµÄ²ñ¤Ë»ð¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²Æì,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
Ë¡Í×,
¥À¥¤¥¹,
¾¦Å¹³¹,
¾åÅÄ,
¥Í¥¸,
ÆÁÅç,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²ð¸î